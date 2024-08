Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 16/8

Cụ thể, Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn trơn ở mức 76,45-77,85 triệu đồng/lượng, giảm 50 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng SJC cũng đứng im ở mức 78-80 triệu đồng/lượng.



Tập đoàn DOJI áp dụng giá mua vào vàng nhẫn là 76,55 triệu đồng/lượng và bán ra là 77,75 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 76,52-77,72 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ là 76,5-77,79 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC đang được giao dịch ở mức 78,0 triệu đồng/lượng chiều mua và 80,0 triệu đồng/lượng chiều bán ở 4 ngân hàng và doanh nghiệp vàng lớn.

Trên thị trường tự do, giá mua đi bán lại vàng SJC cũng không chênh quá nhiều so với 4 ngân hàng và doanh nghiệp lớn. Hiện giá bán ra phổ biến 80,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng vẫn đang trong xu hướng đi ngang. Hiện giá vàng giao ngay ở mức 2.454 USD/ounce, tương đương với khoảng 75,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá VND/USD hiện hành, chưa bao gồm thuế, phí.

Vàng chịu áp lực sau khi Mỹ công bố hàng loạt số liệu quan trọng gây bất lợi cho kim loại quý này. Theo Valeria Bednarik, nhà phân tích trưởng tại FXStreet, một loạt dữ liệu tích cực của Mỹ vào sáng thứ Năm đã giúp giảm bớt lo lắng về suy thoái kinh tế và thúc đẩy thị trường chứng khoán lên gần mức cao mới hàng tuần. Thị trường tài chính hoan nghênh thông tin Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 1% trong tháng 7, tốt hơn nhiều so với mức tăng 0,3% dự kiến. Hơn nữa, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng ít hơn dự đoán trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 8, tăng 227 nghìn so với dự báo là 235 nghìn. Tin tức này đã khiến đồng đô la Mỹ tăng giá so với tất cả các loại tiền tệ chính.

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm cho thấy nền kinh tế Mỹ đang hồi phục tốt, củng cố cho khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thấp hơn kỳ vọng vào tháng 9. Theo một số chuyên gia, việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là chắc chắn. Tuy nhiên, dữ liệu mới củng cố khả năng FED sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản thay vì 50 điểm như kỳ vọng.