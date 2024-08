Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 21/8

Cụ thể, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 77,1-78,5 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 77,08-78,38 triệu đồng/lượng. DOJI và PNJ lần lượt áp dụng 77,10-78,35 triệu đồng/lượng và 77,1—78,35 triệu đồng/lượng.



Giá vàng SJC hôm nay không thay đổi, vẫn ở mức 79 triệu đồng/lượng chiều mua và 81 triệu đồng/lượng chiều bán.

Trên thị trường quốc tế, nhà đầu tư vàng hứng khởi khi giá liên tục lập đỉnh. Giá vàng giao ngay đã có thời điểm vượt 2.530 USD/ounce, cao nhất trong lịch sử.

Nhà môi giới SP Angel cho biết, giá vàng bắt đầu tăng vào chiều thứ Sáu tuần trước sau khi có báo cáo rằng Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã nhập khẩu vàng trở lại, gây ra suy đoán về một làn sóng mua mới. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tuần trước, khi các tổ chức đổ xô mua vào do lo ngại tăng trưởng chậm lại và giảm phát. Do đó, người mua Trung Quốc đang tìm kiếm biện pháp bảo vệ nơi trú ẩn an toàn thay thế, trong đó vàng là một ứng cử viên rõ ràng.

Ngoài ra, kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sắp hạ lãi suất, cùng những lo ngại kéo dài về căng thẳng địa chính trị cũng tiếp tục hỗ trợ cho vàng tăng giá. Một số chuyên gia đã đưa ra kỳ vọng vàng đạt đạt 2.600 USD/ounce trong năm nay.