Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 26/11: Rớt mạnh tới 2 triệu đồng/lượng

Cụ thể, giá vàng SJC hiện được niêm yết ở mức 82,8-85,3 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn trên thị trường đã đồng loạt tuột mốc 85 triệu đồng/lượng. Trong đó, Công ty SJC điều chỉnh xuống còn 82,7-84,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI áp dụng giá 83,0-84,7 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và PNJ cũng giảm mạnh, hiện được niêm yết lần lượt 84,58-85,98 triệu đồng/lượng và 83,5-84,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng vừa có cú lao dốc đầy bất ngờ. Sau khi tăng hơn 150 USD/ounce trong tuần trước và vượt 2.700 USD/ounce, kim loại quý màu vàng đã quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Hiện giá vàng giao ngay ở quanh mức 2.600 USD/ounce.

Theo Kitco News, nguyên nhân vàng rớt mạnh là bởi khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư tăng lên và áp lực chốt lời mạnh từ các nhà giao dịch kỳ hạn ngắn. Thị trường chứng khoán Mỹ khởi đầu tuần giao dịch ngắn do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn với tâm trạng tích cực hơn, điều này không có lợi cho các kim loại trú ẩn an toàn. Có báo cáo rằng Israel và Hamas có thể đang tiến gần đến một thỏa thuận ngừng bắn. Bên cạnh đó, khẩu vị rủi ro được cải thiện một phần cũng nhờ việc Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn Scott Bessent, một nhà quản lý quỹ phòng hộ, làm Bộ trưởng Tài chính. Một chuyên gia thị trường nhận định rằng hệ thống tài chính Mỹ đang ở "trong bàn tay an toàn" với Bessent đứng đầu Bộ Tài chính. Đây là một trong những lý do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng trong vài tuần qua.