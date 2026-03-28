Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn sáng nay ngày 28/3

Cập nhật mới nhất, giá vàng trong nước đồng loạt tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Theo đó, hiện giá vàng SJC và giá vàng nhẫn trơn được niêm yết 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng ngày 28/3, giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn trơn được phổ biến ở mức 168,6 – 171,6 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Trước đó, trong ngày 27/3, giá vàng trong nước đã đồng loạt giảm 900 nghìn đồng/lượng trong phiên sáng rồi lại đảo chiều tăng trở lại 1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, tối ngày 27/3, giá vàng thế giới tăng mạnh và lại vượt mốc 4.500 USD/ounce, ghi nhận mức tăng 150 USD so với phiên trước.

Đến đầu giờ sáng ngày 28/3, giá vàng quốc tế lại quay đầu giảm và xuống dưới mốc 4.500 USD/ounce, hiện ở mức 4.493 USD, tương đương với khoảng 143 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí.

Theo Kitco News, những lo ngại rằng chính quyền Trump đang mất kiểm soát trong cuộc chiến với Iran đang tạo ra nhu cầu trú ẩn an toàn mới đối với vàng, ngay cả khi giá dầu tăng.

Thị trường vàng ghi nhận đà tăng mạnh sau khi số liệu mới nhất cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ tiếp tục suy giảm, trong khi kỳ vọng lạm phát trong vòng một năm tăng lên mức cao nhất trong hai năm.

Đại học Michigan công bố hôm thứ Sáu rằng chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng tháng 3 đạt 53,3 điểm theo số liệu chính thức cuối cùng. Kết quả này thấp hơn dự báo của giới kinh tế (54 điểm), đồng thời giảm so với mức sơ bộ 55,5 điểm và mức 56,6 điểm của tháng 2.

Bà Joanne Hsu, Giám đốc Khảo sát Người tiêu dùng Mỹ, cho biết: "Niềm tin tiêu dùng giảm 6% trong tháng này, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025. Sự suy giảm diễn ra trên diện rộng, ở mọi nhóm tuổi và khuynh hướng chính trị. Đáng chú ý, nhóm người tiêu dùng có thu nhập trung bình và cao, cũng như sở hữu tài sản tài chính, ghi nhận mức giảm mạnh nhất, do chịu tác động kép từ giá xăng leo thang và biến động thị trường tài chính sau xung đột tại Iran."

Theo nhiều chuyên gia, giá vàng có thể đối mặt với áp lực trong ngắn hạn do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt, tuy nhiên các yếu tố nền tảng khiến lợi suất đi lên lại có thể làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng đối với cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong trung hạn.

Trong báo cáo chiến lược đầu tư toàn cầu mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa tại Wells Fargo cho biết đợt điều chỉnh trái ngược kỳ vọng của vàng diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư phải đối mặt với môi trường vĩ mô phức tạp, nơi lãi suất cao hơn, đồng USD mạnh lên và lợi suất thực gia tăng đang lấn át rủi ro địa chính trị.

"Các đợt tăng mạnh của đồng USD, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và việc kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị thu hẹp đều là những yếu tố bất lợi đáng kể đối với vàng," Wells Fargo cho biết.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh giá vàng ghi nhận chuỗi giảm mạnh nhất kể từ năm 1983. Giá vàng đã giảm gần 22% so với mức đỉnh kỷ lục 5.600 USD/ounce đạt được vào cuối tháng 1. Giá vàng giao ngay gần nhất giao dịch ở mức 4.391,50 USD/ounce, giảm khoảng 2,7% trong ngày.

Sau một nhịp tăng ngắn khi chiến sự bắt đầu, nhu cầu trú ẩn vào vàng nhanh chóng suy yếu khi nhà đầu tư điều chỉnh lại kỳ vọng lãi suất và dòng tiền trú ẩn chuyển sang hỗ trợ đồng USD.

Wells Fargo nhấn mạnh rằng lợi suất thực tăng là yếu tố đặc biệt tiêu cực đối với vàng, do làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lãi.

Động lực này còn bị khuếch đại bởi những lo ngại lạm phát dai dẳng liên quan đến giá năng lượng tăng cao. Xung đột đã có lúc đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại rằng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Dù vàng suy yếu gần đây, Wells Fargo cho biết vẫn duy trì quan điểm tích cực rõ rệt đối với kim loại quý này trong dài hạn.

Ngân hàng dự báo giá vàng có thể đạt từ 6.100 đến 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu liên tục từ các ngân hàng trung ương và khả năng lợi suất cũng như đồng USD sẽ hạ nhiệt trong tương lai.



