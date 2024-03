Giá vàng thế giới chưa có dấu hiệu ngừng tăng

Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3/2024, giá vàng giao ngay đạt 2.225,09 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tham chiếu đạt 2.238,4 USD/ounce. Tính chung tháng 3, giá tăng 9% - tăng mạnh nhất kể từ tháng 7/2020; trong quý I/2024 tăng 8% - là quý tăng thứ 2 liên tiếp.

Trong nước, giá vàng miếng tuần này cũng tăng, sáng thứ Bảy (30/3), giá trong khoảng 78,8 – 81,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), so với 78,000 - 80,320 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) một tuần trước đó.

Kỳ vọng Mỹ sớm hạ lãi suất và nhu cầu mua mạnh mẽ đang thúc đẩy giá vàng tăng vượt hầu hết mọi dự đoán, khiến các nhà phân tích cho rằng đà tăng sẽ chưa dừng lại, đích tiếp theo sẽ là trên 2.250 USD/ounce.

Việc vàng tiếp tục tăng trước hết là do lạm phát của Mỹ đang đi đúng kỳ vọng . S ố liệu Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 29/3 cho thấy lạm phát cơ bản của nước này đã chậm lại trong tháng 2 vừa qua, trong khi chi tiêu tiêu dùng tiếp tục mạnh mẽ. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát của Fed - đã tăng 0,3% trong tháng 2, thấp hơn mức dự báo được các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đưa ra là 0,4%. Với việc lạm phát chậm lại, người tiêu dùng Mỹ đã tăng cường chi tiêu. Chi tiêu tiêu dùng - chiếm hơn 66% hoạt động kinh tế Mỹ - đã tăng 0,8% trong tháng 2. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 1/2023, sau khi chỉ tăng 0,2% trong tháng 1 năm nay.

Một số nhà phân tích cho rằng vàng đang thu hút động lực tăng mới vì lạm phát ít đe dọa hơn trước, mang lại những tín hiệu tích cực cho triển vọng của nền kinh tế và khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed - Ngân hàng trung ương) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6 tới.

“Giá vàng đã thiết lập mức cao mới trên 2.000 USD/oz, tượng trưng cho tình ình vĩ mô mới, ở đó các ngân hàng trung ương đang chấp nhận lạm phát 'ở mức cao trong thời gian dài'", MKS PAMP viết trong một bài phân tích.

Tuần trước, Fed đã phát tín hiệu rằng họ vẫn dự kiến ba đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay ngay cả khi họ thấy lạm phát đang giữ trên mức mục tiêu 2%. Theo công cụ FedWatch, hiện các nhà giao dịch dự kiến có 64% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Darin Newsom, Nhà phân tích thị trường cấp cao của Barchart cho biết, đợt tăng giá vàng hiện nay là tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư lo lắng rằng Fed sẽ không thể kiểm soát lạm phát khi cơ quan này bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, Everett Millman, giám đốc phân tích thị trường của Gainesville Coins, cho rằng mặc dù có một số dấu hiệu cho thấy lạm phát đang nóng hơn mức các nhà hoạch định chính sách mong muốn, nhưng điều đó không nhất thiết giải thích cho việc định giá vàng cao hiện nay, mà giá vàng tăng chủ yếu do “thực tế là vẫn còn những căng thẳng địa chính trị lớn trên toàn cầu”, điều này có thể thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển sang vàng như một tài sản dự trữ trung lập”.

Về vấn đề này, ông Darin Newsom của Barchart cũng cho rằng giá vàng đang được hỗ trợ tốt bởi được xem như một công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị. “Những lo ngại về địa chính trị vẫn còn đó và sẽ chỉ tiếp tục gia tăng khi chúng ta đến gần cuộc bầu cử ở Mỹ, sẽ diễn ra vào tháng 11”. “Nếu Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất, lãi suất trái phiếu sẽ giảm, điều này khiến vàng trở thành nơi trú ẩn an toàn hấp dẫn hơn”.

Đồng thời, một số nhà phân tích lưu ý rằng đồng đô la Mỹ đang mất dần sức ảnh hưởng trên thị trường vàng khi nợ chính phủ Mỹ tiếp tục tăng cao.

“Vàng không đắt. Sự thật là đồng đô la Mỹ rẻ khi chính phủ đổ tiền vào nền kinh tế toàn cầu,” Julia Khandoshko, Giám đốc điều hành của công ty môi giới châu Âu Mind Money, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News.

Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang đã thắt chặt bảng cân đối kế toán như một phần của chính sách tiền tệ tích cực, một số nhà phân tích lưu ý rằng nguồn cung tiền của quốc gia vẫn tiếp tục tăng.

David Kranzler, nhà phân tích kim loại quý và là người sáng lập báo The Mining Stock Journal ho biết trong một bình luận trên mạng xã hội rằng Cơ sở Tiền tệ của Mỹ ( The Monetary Base) ( tổng tài khoản dự trữ của các định chế tài chính tại các Ngân hàng Dự trữ Liên bang, tiền tệ đang lưu thông (tiền tệ được nắm giữ bởi công chúng và trong kho của các định chế ký gửi) , được đo bằng Money Zero Maturity (MZM), đã tăng gần 10% kể từ tháng 3 năm 2023.

“Vàng ngửi thấy mùi của một chương trình in tiền khổng lồ sắp diễn ra vào một thời điểm nào đó. Trên thực tế, việc in tiền cấp thấp đã xảy ra”, ông Kranzler nói.

MZM là chỉ báo về tiền sẵn có trong nền kinh tế để chi tiêu và tiêu dùng, và bao gồm cung tiền M2, trừ tiền gửi có kỳ hạn, cộng với tất cả các quỹ thị trường tiền tệ.

Adam Button, trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ của Forexlive.com, cho biết dù bất kể điều gì đang thúc đẩy vàng đạt mức cao kỷ lục, đây cũng mới chỉ là khởi đầu của đợt phục hồi giá vàng.

Bất chấp đợt phục hồi lịch sử của vàng, Button cho biết lĩnh vực kim loại quý vẫn tiếp tục bị bỏ qua trên thị trường rộng lớn hơn. Ông nói thêm rằng lĩnh vực khai thác mỏ, mặc dù đã ở mức thấp nhưng vẫn bị định giá thấp hơn đáng kể so với giá vàng.

Ông nói: “Cuộc biểu tình thầm lặng này cực kỳ đáng khích lệ đối với các nhà đầu tư vàng”. “Đây không phải là một thị trường tăng giá kiệt sức.”

Mặc dù Button lạc quan về giá vàng, nhưng ông khuyên các nhà đầu tư nên chờ đợi một đợt giá thoái lui trước khi nhảy vào mua. Ông chỉ ra rằng dường như có một số hỗ trợ ban đầu ở mức 2.150 USD có thể thu hút một số người mua.

Ole Hansen, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa của Ngân hàng Saxo cho biết ông kỳ vọng thị trường vàng sẽ có tiềm năng tăng giá hơn nữa. Ông nói thêm rằng giá vàng đang tăng không chỉ nhờ các động lực đẩy lên. “Khả năng tiếp tục chống chọi với những cơn gió ngược từ đồng đô la và biến động lợi suất của vàng quá ấn tượng đến mức điều đó tiếp tục thu hút nhu cầu, nhất là từ các quỹ phòng hộ”.

Tuần tới, các nhà đầu tư vàng sẽ chờ đợi một số dữ liệu quan trọng từ Mỹ, bao gồm chỉ số PMI vè sản xuất công bố vào thứ Hai (1/4), về việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp, PMI dịch vụ và bài phát biểu của chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Tư (3/4), đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm (4/4) và bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu (5/4).

