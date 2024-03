Giá vàng thế giới tháng 3/2024 tăng cao nhất trong hơn 3 năm

Vàng được dự trữ tại ngân hàng ở Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Thị trường đóng cửa phiên 29/3 để nghỉ lễ.



Trước đó, giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên 28/3, do thị trường kỳ vọng Mỹ cắt giảm lãi suất và nhu cầu mua vàng để bảo toàn tài sản gia tăng. Trong phiên này, giá vàng đạt mức cao kỷ lục 2.225,09 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đi lên trong phiên 27/3, khi các nhà đầu tư chờ số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để có thêm cơ sở nhận định về lộ trình chính sách của Fed. Cuối phiên này, giá vàng giao ngay tăng 0,5%, lên mức 2.189,89 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 0,6%, lên mức 2.212,7 USD/ounce.

Trong phiên 26/3, giá vàng tăng nhờ khả năng Fed hạ lãi suất gia tăng. Giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 2.176,59 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,04% lên 2.177,2 USD/ounce.



Còn trong phiên 25/3, giá vàng đi lên nhờ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 2.174,51 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao dịch kỳ hạn tăng 0,8% lên đóng cửa ở mức 2.176,4 USD/ounce.

Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục 2.222,39 USD/ounce trong tuần trước, sau khi Fed dự kiến sẽ có ba lần hạ lãi suất trong năm 2024. Các nhà giao dịch nhận định có 70% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu tới.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là tài sản không sinh lời. Chuyên gia Daniel Ghali tại ngân hàng đầu tư TD Securities cho biết, giá vàng có thể tăng hơn nữa nếu thị trường kỳ vọng chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed sâu hơn.

Còn Giám đốc phân tích thị trường Everett Millman của công ty kinh doanh kim loại quý Gainesville Coins cho rằng giá vàng tăng do vẫn còn những căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu, điều có thể thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển sang dự trữ vàng để bảo toàn tài sản.

Các nhà phân tích tại tập đoàn tài chính-ngân hàng Citi Group cho rằng có 25% xác suất vàng đạt mức kỷ lục 2.300 USD/ounce trong nửa cuối năm. Triển vọng cơ bản mà họ dự báo cho giá vàng vẫn là 2.150 USD/ounce, đồng thời cho rằng khả năng vàng leo lên ngưỡng 3.000 USD/ounce trong 12-16 tháng tới.



Citi Group mô tả vàng như một “hàng rào chống suy thoái” tại thị trường phát triển và ngày càng nhận thấy những tác động tích cực từ sự bất ổn xung quanh cuộc bầu cử tại Mỹ vào tháng 11 tới. Các nhà phân tích tại ngân hàng thương mại Berenberg cũng lưu ý kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ có thể sẽ mang lại sự hỗ trợ lớn cho vàng, đồng thời hỗ trợ thêm cho tài sản "trú ẩn an toàn" trước những biến động do các cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và Dải Gaza.



Họ cho biết: “Điều này chủ yếu là do hiệu quả kinh tế tốt hơn mong đợi từ Mỹ, cũng như chính sách tiền tệ của Fed". Lãi suất cao hơn thường liên quan đến sự sụt giảm của vàng, bởi các tài sản có lợi suất cao hơn trở nên hấp dẫn hơn.



Mặt khác, vàng thường được coi là nơi "trú ẩn an toàn" trong thời điểm kinh tế căng thẳng. Tài sản không sinh lời này cũng được coi là một khoản đặt cược chắc chắn khi lợi suất đang bị kìm hãm bởi chính sách tiền tệ mạnh mẽ – như cắt giảm lãi suất và kích thích kinh tế.

Trong khi đó, ông Bart Melek, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nhận định vàng có thể dễ dàng chạm mức 2.300 USD/ounce hoặc cao hơn trong quý II/2024, trong bối cảnh sẽ có thêm các nhà giao dịch và nhà đầu tư tham gia vào thị trường sau khi Fed xác nhận lộ trình cắt giảm lãi suất.



Tuy nhiên, ông Melek lưu ý số liệu kinh tế mạnh mẽ hơn có thể khiến vàng giảm giá.