Vừa vượt mốc 2.400 USD/ounce, giá vàng thế giới đột ngột quay đầu lao dốc

Rạng sáng ngày 13/4, giá vàng giao trên thị trường quốc tế sau khi lập đỉnh mới 2.432 USD/ounce đã bất ngờ quay đầu rớt mạnh, giảm gần 100 USD/ounce. Đến 8h30 sáng 13/4, giá vàng giao ngay còn 2.332 USD/ounce. Đây có thể là động thái chốt lời của nhiều nhà đầu tư sau khi kim loại quý này liên tục lập đỉnh suốt nhiều tuần.



Mặc dù bị bán tháo trong thứ Sáu, vàng vẫn kết thúc tuần ở mức giá kỷ lục hàng tuần. Vàng tháng 6 kết thúc ngày thứ Sáu ở mức 2.360,2 USD/ounce.

Kim loại quý quay đầu giảm mạnh có thể còn do bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao, điều này có thể buộc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến. Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,4% trong tháng 3 và cao hơn 3,5% so với một năm trước. CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng đã tăng 3,8% so với cùng kỳ và tăng 0,4% so với tháng 2, cao hơn dự đoán lần lượt là 3,7% và 0,3%. Dữ liệu CPI mới nhất ủng hộ những quan điểm diều hâu về chính sách tiền tệ của Mỹ, khiến chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD leo lên trên 106 điểm, cao nhất kể từ tháng 11/2023. Đồng thời, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang giao dịch gần mức cao nhất trong 5 tháng là 4,5%.

Trước đó, giá vàng liên tục lập đỉnh khi các NHTW liên tục mua vào kim loại quý này để đa dạng hoá dự trữ ngoại hối. Điều này sau đó đã kéo theo các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân ồ ạt gom mua. Ngoài ra, vàng còn tăng do lo ngại về căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông có thể trở nên tồi tệ hơn.

Mặc dù giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần, cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall và Phố Main đều có tâm lý tích cực về vàng trong tuần tới, vì rủi ro địa chính trị dự kiến sẽ tiếp tục đẩy giá vào vùng đỉnh mới.



Tuần này, 12 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News. 9 chuyên gia, tương đương 83%, dự kiến giá vàng thậm chí còn tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 2 nhà phân tích còn lại, chiếm 17%, dự đoán giá sẽ giảm. Không ai mong đợi giá sẽ giữ nguyên ở mức hiện tại.

Trong khi đó, 168 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với 82% nhà đầu tư trên Main Street dự đoán giá sẽ tăng thêm hoặc giao dịch đi ngang. 111 người, chiếm 66%, kỳ vọng vàng sẽ tăng vào tuần tới. 30 người khác, tương đương 18%, dự đoán giá sẽ thấp hơn. Trong khi 27 người được hỏi, tương đương 16%, cho rằng kim loại quý sẽ có xu hướng đi ngang.