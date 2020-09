Giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh

Cụ thể, lúc 9h00, Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 56,2-56,8 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng giá mua và 350 nghìn đồng/lượng giá bán.



Tập đoàn DOJI tăng khoảng 100 nghìn đồng/lượng lên 56,2-56,6 triệu đồng/lượng. Vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng 200 nghìn đồng/lượng chiều mua và 100 nghìn đồng/lượng chiều bán lên 56,05-56,6 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước bật tăng khi giá vàng thế giới phục hồi trở lại. Lúc 9h00 (15/9 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.961 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Vàng tăng giá chủ yếu do đồng USD suy yếu và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ xuống mức siêu "thấp". ĐỒng USD sụt giảm trong rổ tiền tệ do đồng euro tăng giá và giới đầu tư lo ngại về triển vọng nền kinh tế Mỹ. Chỉ số US Dollar Index đo lường sức mạnh đồng bạc xanh hiện đứng ở mức 93,01 điểm.

Neils Christensen, chuyên gia của Kitco cho rằng, vàng biến động nhẹ trong tuần vừa qua chỉ như "sự bình yên trước cơn bão".

"Mặc dù thị trường đi ngang, nhưng tâm lý trên thị trường vẫn lạc quan. Nhiều nhà phân tích tiếp tục đặt cược vào xu hướng tăng và rất khó để không đồng ý với họ. Mỗi vấn đề mới xuất hiện mỗi ngày hầu hết đều khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn. Các nhà phân tích nhất trí rằng, lãi suất thực âm sẽ còn tồn tại trong một thời gian dài. Không chỉ lợi suất trái phiếu giảm mà các nhà đầu tư cũng đang đối mặt với rủi ro các thị trường điều chỉnh", Neils Christensen nói.

Trong khi đó Bloomberg Intelligence cho rằng, không loại trừ khả năng vàng sẽ đạt 4.000 USD/ounce vào năm 2023 và lưu ý rằng đợt tăng giá của vàng mới chỉ bắt đầu.