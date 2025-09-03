Giá vàng trong nước lập đỉnh: Người mua cần lưu ý gì?

Những điểm cần lưu ý trước khi xuống tiền

Một trong những điểm đáng chú ý là giá vàng trong nước thường cao hơn giá thế giới quy đổi từ 15–16 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này xuất phát từ nhiều nguyên nhân: nguồn cung vàng miếng SJC hạn chế, nhu cầu nắm giữ lớn trong dân và tâm lý coi SJC như kênh tích sản an toàn.

Trong khi đó, vàng nhẫn – vốn có mức giá gần hơn với thế giới – ngày càng được ưa chuộng bởi tính thanh khoản cao, dễ mua bán và chênh lệch mua – bán thấp. Với nhà đầu tư cá nhân, sự khác biệt này là yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi lựa chọn kênh tích sản.

Thực tế, không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ bị cuốn theo đà tăng và mua vàng khi giá lập đỉnh. Khi thị trường điều chỉnh, khoản đầu tư dễ rơi vào trạng thái lỗ ngắn hạn.

Vì vậy, thay vì tất tay ở vùng giá cao, các chuyên gia khuyến nghị vàng chỉ nên chiếm khoảng 20–30% tổng danh mục tài sản. Phần còn lại nên phân bổ vào tiết kiệm, trái phiếu hoặc bất động sản để cân bằng rủi ro.

Ngoài ra, nên chia nhỏ khoản vốn để mua tích lũy định kỳ, tránh dồn tiền “bắt đỉnh” một lần. Với biên độ chênh lệch thấp, vàng nhẫn có tính linh hoạt cao, phù hợp cho mục tiêu tích sản lâu dài.

Ở vùng giá kỷ lục, vàng không phải kênh tối ưu cho những người muốn lướt sóng ngắn hạn, bởi biến động có thể mạnh theo tin tức quốc tế và chính sách Fed. Thay vào đó, vàng nên được xem là kênh tích sản dài hạn, nắm giữ từ 3–5 năm trở lên.

Thực tế cho thấy, dù trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, vàng trong nước vẫn duy trì xu hướng tăng giá bền vững trong thập kỷ qua. Chiến lược mua tích lũy định kỳ thường đem lại hiệu quả cao hơn nhiều so với việc “lướt sóng” theo giá hàng ngày.

Nhiều nhà đầu tư cá nhân chia sẻ rằng việc mua đều vàng nhẫn vài chỉ mỗi tháng, bất kể giá lên hay xuống, đã giúp họ có khoản tích sản vững chắc. Sau vài năm, số lượng vàng tăng lên, đồng thời giá trị tài sản cũng cải thiện đáng kể nhờ xu hướng dài hạn.

Một số nhà đầu tư có vốn lớn lại lựa chọn vàng miếng SJC như công cụ bảo toàn tài sản, song song với bất động sản và tiền gửi. Dù chênh lệch cao, SJC vẫn được coi là “bảo hiểm” an toàn, đặc biệt trong thời điểm kinh tế nhiều biến động.

Lời khuyên cho nhà đầu tư trong nước

Thứ nhất, không chạy theo tâm lý đám đông. Giá lập đỉnh dễ tạo hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ), nhưng đầu tư cần dựa trên kế hoạch tài chính cá nhân thay vì tin tức ngắn hạn.

Thứ hai, nên tập trung vào vàng nhẫn cho chiến lược tích lũy dài hạn. Đây là kênh linh hoạt và gần với giá thế giới, phù hợp với nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Thứ ba, vàng miếng SJC phù hợp với người có vốn lớn, muốn giữ như “tài sản phòng thủ” trong tổng danh mục.

Thứ tư, cần theo dõi sát chênh lệch giá trong nước – thế giới. Khi biên độ giãn rộng, rủi ro mua cao càng lớn.

Cuối cùng, nhà đầu tư phải xác định rõ mục tiêu. Nếu lướt sóng, cần kỷ luật chốt lời/cắt lỗ. Nếu tích sản dài hạn, nên kiên định với chiến lược mua đều để tối ưu hóa lợi nhuận.

Giá vàng trong nước đang ở vùng cao kỷ lục, vừa là cơ hội tích sản, vừa tiềm ẩn rủi ro ngắn hạn. Với vốn nhỏ, nhà đầu tư nên kiên trì tích lũy vàng nhẫn theo thời gian; với vốn lớn, có thể nắm giữ vàng miếng như “tấm khiên” bảo toàn tài sản.

Quan trọng nhất, hãy coi vàng như phần trong danh mục dài hạn, thay vì công cụ “đánh nhanh thắng nhanh”.