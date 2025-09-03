Hôm nay 3/9: Giá vàng thế giới lập kỷ lục, giá vàng trong nước sẽ tiếp đà tăng theo?

Tại thời điểm khảo sát, giá vàng thế giới giao ngay chạm mốc 3.533 USD/ounce, cao hơn 33 USD so với đỉnh cũ hồi tháng 4/2025.

Biến động của giá vàng thế giới. (Nguồn: Kitco)

Đà tăng được thúc đẩy sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell hé lộ khả năng điều chỉnh chính sách, trong khi báo cáo việc làm công bố cuối tuần qua tiếp tục cho thấy thị trường lao động hạ nhiệt.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện định giá tới 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9. USD Index cũng đã rơi xuống mức thấp nhất hơn một tháng, càng làm vàng thêm hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Chiến lược gia Joni Teves của UBS cho rằng nhà đầu tư đang gia tăng tỷ trọng vàng, đặc biệt trong bối cảnh Fed chuẩn bị giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ đà đi lên của giá.

“Kịch bản cơ bản của chúng tôi là vàng sẽ tiếp tục xác lập các đỉnh mới trong những quý tới. Môi trường lãi suất thấp, dữ liệu kinh tế kém tích cực cùng rủi ro địa chính trị duy trì ở mức cao tiếp tục củng cố vai trò đa dạng hóa danh mục của vàng,” ông nhận định.﻿

Trong khi đó, bà Michele Schneider, Giám đốc chiến lược tại MarketGauge.com cho rằng vùng giá hiện tại vẫn chưa phải là muộn đối với nhà đầu tư.

“Giai đoạn tích lũy càng dài, cú bứt phá càng mạnh. Tôi cho rằng vùng 3.800 - 4.000 USD/ounce là hoàn toàn thực tế trước khi xuất hiện lực chốt lời,” bà nhận định.

Bà cũng nhấn mạnh động lực mới của vàng đến từ sự dịch chuyển ưu tiên của Fed, khi Powell cho thấy ông quan tâm nhiều hơn đến rủi ro suy giảm kinh tế và thị trường lao động, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu lạm phát 2%. Điều này càng làm gia tăng lo ngại về sức mua của đồng USD, thúc đẩy dòng vốn chảy sang vàng.

Trên thị trường trong nước, dù trong kỳ nghỉ lễ, giá vàng nhẫn và vàng SJC vẫn liên tục tăng mạnh và neo ở vùng cao. Sáng nay, DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 124,5 - 127,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), Bảo Tín Minh Châu 124,7 - 127,7 triệu đồng/lượng, PNJ 122,5 – 125,4 triệu đồng/lượng. Công ty SJC giữ giá vàng nhẫn quanh 122,5 – 125 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp cùng niêm yết ở mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn, vàng miếng hiện chưa có sự điều chỉnh so với chốt phiên hôm qua.