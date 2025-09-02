Hôm nay 2/9, giá vàng nhẫn tăng vọt thêm 2 triệu đồng/lượng, vàng miếng vẫn đứng im

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp đồng loạt tăng mạnh. Tại DOJI, giá niêm yết lên mức 124,5 - 127,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng tới 2 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng thêm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra, hiện giữ ở mức 124,7 - 127,7 triệu đồng/lượng. Cùng mức tăng, PNJ nâng giá vàng nhẫn được niêm yết 122,5 - 125,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu sáng nay.

Công ty SJC sáng nay vẫn giữ giá vàng nhẫn ở mức 122,5 - 125 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp hiện vẫn giữ dao động quanh mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng. Đây cũng là ngày thứ 2, giá vàng miếng không điều chỉnh sau chuỗi ngày dài tăng liên tục.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đạt 3.491 USD/ounce, tăng gần 18 USD so với chốt phiên liền trước và chỉ còn cách mốc 3.500 USD/ounce khoảng 8 USD.

Bà Michele Schneider, Giám đốc Chiến lược tại MarketGauge, cho biết tín hiệu mua vàng đã xuất hiện từ tuần trước sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra phát biểu mang tính ôn hòa tại hội nghị Jackson Hole. Theo bà, ông Powell không còn quá cứng rắn với mục tiêu đưa lạm phát về 2%, mà chuyển hướng quan tâm nhiều hơn đến nguy cơ kinh tế chậm lại và thị trường lao động suy yếu.

Dữ liệu kinh tế công bố cuối tuần qua cũng phần nào củng cố nhận định này. Bộ Thương mại Mỹ cho biết chỉ số PCE lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, tăng 2,9% trong 12 tháng tính đến tháng 7, đúng bằng kỳ vọng của thị trường.

Mặc dù lạm phát đi lên, giới đầu tư gần như đã đặt cược chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 9. Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư tại Northlight Asset Management, nhận định: “Vẫn còn hai báo cáo quan trọng là PPI và CPI công bố vào 10–11/9. Nhưng nếu không có cú sốc lớn về lạm phát, Fed gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất 0,25%.”

Ông Phillip Streible, Giám đốc Chiến lược Thị trường tại Blue Line Futures, dự báo giá vàng còn dư địa tăng trong ngắn hạn, song muốn thấy giá giao ngay và hợp đồng tương lai đóng cửa trên mốc 3.500 USD/ounce để xu hướng được củng cố.

“Vàng đang tăng vì thị trường bắt đầu cảm nhận nguy cơ lạm phát cao đi cùng tăng trưởng yếu,” ông Streible nói.

Trong tuần tới, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp Mỹ sẽ là yếu tố có tác động mạnh nhất. Ông Bill Adams, Kinh tế trưởng của Comerica Bank, cho rằng nếu báo cáo tháng 8 tiếp tục phản ánh tình trạng tuyển dụng yếu, Fed sẽ có thêm cơ sở chắc chắn để hạ lãi suất trong tháng 9. Comerica dự báo Mỹ sẽ có thêm khoảng 45.000 việc làm mới trong tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên 4,2%.

Ngoài yếu tố kinh tế, chính trị cũng đang là chất xúc tác đáng kể cho vàng. Căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Fed đang làm suy yếu niềm tin vào đồng USD.

Trong động thái mới, ông Trump chuyển hướng từ Chủ tịch Powell sang tìm cách loại bỏ bà Lisa CookThống đốc Fed, khỏi Ủy ban Chính sách Tiền tệ, dựa trên cáo buộc liên quan đến hợp đồng thế chấp nhiều năm trước. Bà Cook chưa bị buộc tội dân sự hay hình sự, song giới phân tích cho rằng tính độc lập của Fed đã ít nhiều bị ảnh hưởng.

“Ông Trump đang nắm quyền kiểm soát câu chuyện về Fed. Điều đó đồng nghĩa lãi suất sẽ giảm và giá vàng sẽ còn đi lên,” ông Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets, nhận định.

Bà Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại Capitalight Research, thì cho rằng xung đột chính trị này sẽ tiếp tục làm tổn hại uy tín của đồng USD với vai trò tiền tệ dự trữ toàn cầu. “Trong bối cảnh này, thật khó đoán giá vàng sẽ dừng ở đâu. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi kim loại quý xác lập những đỉnh cao mới,” bà nhấn mạnh.

