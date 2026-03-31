Giá vàng vượt mốc 4.500 USD/oz, một thế lực "xả kho" hàng tấn vàng

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 3,4 tấn vàng trong ngày 30/3. Trong tuần trước đó (23/3-27/3), quỹ này đã bán ròng khoảng 7 tấn vàng. Hiện tại, SPDR còn nắm gần 1.046 tấn vàng.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (30/3), tái lập mốc chủ chốt 4.500 USD/oz, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng lên khi xung đột giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu xuống thang. Cập nhật sáng 31/3, giá vàng tiếp tục hồi phục thêm 1,4% lên sát 4.570 USD/oz (theo Kitco).

Nhận định về sự biến động của giá vàng, bà Carley Garner, đồng sáng lập của DeCarley Trading cho rằng sự biến động trên thị trường đang khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân đứng ngoài cuộc, và điều đó có thể tạo ra áp lực giảm giá hơn nữa trong thời gian ngắn sắp tới.

Bà lưu ý rằng những biến động giá mạnh đang gây khó khăn đặc biệt cho các nhà giao dịch, và không ai kiếm được tiền từ việc này.

“Đây thực sự là một thị trường rủi ro cao,” Garner nói, lưu ý rằng sự biến động cực độ và biên lợi nhuận cao đã đẩy nhiều nhà giao dịch ra khỏi thị trường.

Mặt khác, các nhà phân tích của HSBC Asset Management cho rằng diễn biến giá vàng kể từ khi xung đột Iran nổ ra đã đi ngược lại dự đoán.

Theo kịch bản thông thường, người ta cho rằng căng thẳng địa chính trị leo thang và bất ổn kinh tế sẽ tự nhiên đẩy giá kim loại quý này tăng lên, giống như sự kiện 'Ngày Giải phóng' năm ngoái và duy trì đợt tăng giá ngoạn mục kéo dài hai năm.﻿ Thay vào đó, kim loại quý này lại có phản ứng ngược lại, vàng đã giảm 15% tính đến thời điểm hiện tại trong tháng Ba.

“Đồng đô la Mỹ mạnh hơn chắc chắn là một trở ngại, làm nản lòng người mua không phải người Mỹ, trong khi việc điều chỉnh lãi suất theo hướng thắt chặt đã làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lời", các nhà phân tích cho biết.

Tuy nhiên, vàng đã chống chọi được với sự tăng mạnh tương tự của đồng USD và lãi suất trong suốt năm 2022, làm suy yếu luận điểm truyền thống này.

HSBC tin rằng vàng thực sự đang hoạt động như một tài sản rủi ro vào năm 2026. "Quyền sở hữu đã chuyển sang các nhà đầu tư cá nhân và những người mua sử dụng đòn bẩy khác, nhiều người trong số họ buộc phải thanh lý lượng vàng nắm giữ trong thời kỳ thị trường biến động", họ nhận định. Dù vậy, vẫn còn lý do để đầu tư dài hạn vào vàng, đặc biệt là trong bối cảnh quá trình phi đô la hóa toàn cầu đang diễn ra.