Giá vé bay Tết hiện ra sao?

Theo khảo sát vào thời điểm 17 giờ ngày 26-11-2024 về dữ liệu giá vé (đã bao gồm thuế, phí) cho hạng phổ thông ngày 21-1-2025 (ngày 22 âm lịch - giai đoạn trước nghỉ lễ) của các hãng hàng không Việt Nam cho chặng bay TP HCM - Hà Nội, là đường bay trục có tần suất khai thác nhiều nhất và cũng luôn là đường bay có số lượng hành khách di chuyển lớn nhất, Vietnam Airlines cung ứng vé khoảng 3,7 triệu đồng/chiều; Vietjet Air có mức giá dao động khoảng 2,9-3 triệu đồng/chiều; Bamboo Airways có mức giá khoảng 3,7 triệu đồng/chiều, và Vietravel Airlines khoảng 2,9 triệu đồng/chiều.

Đối với đường bay TP HCM - Huế và đường bay TP HCM - Quy Nhơn trong ngày này cũng có giá vé ở mức 2,37 triệu đồng/chiều của hãng hàng không Vietnam Airlines và 2,4 triệu đồng/chiều đối với hãng hàng không Vietjet Air.

Ở chiều ngược lại, giá vé thể hiện sự chênh lệch, cụ thể: Đường bay Huế - TP HCM, giá vé của Vietnam Airlines dao động trong khoảng 1,1-1,7 triệu đồng/chiều, Vietjet Air có mức giá dao động khoảng 0,9-1 triệu đồng/chiều; và đường bay Quy Nhơn - TP HCM, Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines cung ứng giá vé khoảng 0,7 triệu đồng/chiều, Bamboo Airways ghi nhận giá vé khoảng 0,6 triệu đồng/chiều.

Đối với giá vé của các hãng hàng không Việt Nam ngày 26-11-2024 cho các chặng bay cận kề ngày khởi hành 25-1-2025 (ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ), giá vé có sự tăng giảm khác nhau giữa các hãng.

Đơn cử, trên đường bay TP HCM - Hà Nội, Vietnam Airlines và Bamboo Airways cung ứng vé duy trì trong khoảng 3,6 triệu đồng/chiều; trong khi Vietjet Air có mức giá khoảng 3,6 triệu đồng/chiều, tăng 20% so với thời điểm trước ngày nghỉ lễ; và Vietravel Airlines ghi nhận giá vé khoảng 3,4 triệu đồng/chiều tăng 17% so với thời điểm trước ngày nghỉ lễ. Trên một số đường bay nội địa khác, giá vé được các hãng hàng không Việt Nam công bố cũng ghi nhận mức tăng nhẹ so với thời điểm trước ngày nghỉ lễ.

Ghi nhận về giá vé cho thời gian cao điểm sau Tết vào ngày 2-2-2025 (ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ), chặng Hà Nội - TP HCM, giá vé của Vietnam Airlines và Bamboo Airways khoảng 3,6 triệu đồng/chiều; Vietjet Air có mức giá khoảng 3,6-3,7 triệu đồng/chiều; và Vietravel Airlines khoảng 3,7 triệu đồng/chiều.

Sau thời gian cao điểm này, ngày 7-2-2025 (tức 5 ngày sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ), giá vé Vietnam Airlines và Bamboo Airways vẫn duy trì ở mức 3,6 triệu đồng/chiều; trong khi Vietjet Air có mức giá dao động trong khoảng 3,1-3,7 triệu đồng/chiều, giảm 16% so với thời điểm trước đó; và Vietravel Airlines cung ứng vé trong khoảng 3,1-3,4 triệu đồng/chiều giảm đến 19% so với thời điểm trước đó.

Đối với đường bay Nha Trang - TP HCM, Vietnam Airlines và Vietjet Air cung ứng giá vé trong khoảng 1,8 triệu đồng/chiều; trong khi ở chiều ngược lại TP HCM - Nha Trang, Vietnam Airlines có giá vé dao động trong khoảng 1-1,5 triệu đồng/chiều.

Xu hướng chênh lệch giá vé giữa 2 chiều đường bay Pleiku - TP HCM cũng tương tự. Cụ thể, đối với đường bay Pleiku - TP HCM, Vietnam Airlines ghi nhận mức giá khoảng 1,9 triệu đồng/chiều và đường bay TP HCM - Pleiku ghi nhận mức giá khoảng 1,4 triệu đồng/chiều của Vietnam Airlines và 1,2 triệu đồng/chiều của Vietjet Air.

Cục Hàng không cho biết trong cao điểm Tết Nguyên đán năm nay (từ ngày 14-1 đến 12-2-2025), các hãng hàng không Việt Nam cung ứng hơn 6,9 triệu ghế, tăng 4% so với Tết 2024. Có đường bay Tết tỉ lệ đặt chỗ đã lên tới hơn 100%, trong khi đó ở chiều ngược lại (lệch đầu), tỉ lệ đặt chỗ đang rất thấp, có đường bay chỉ bán được hơn 5% vé

Cục Hàng không sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu trên các đường bay nội địa để chỉ đạo, phối hợp các hãng hàng không, các cảng hàng không bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không trong dịp Tết Nguyên đán.