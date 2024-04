Phát Đạt tăng gấp đôi lợi nhuận trong quý 1/2024

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 162 tỷ đồng, giảm 15,6% so với cùng kỳ. Với giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp chỉ chưa tới 1 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của PDR đạt 161 tỷ đồng.

Trong kỳ vừa qua, Phát Đạt ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ đạt 52,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2024, hàng tồn kho của PDR đạt 12.302 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ dự án The EverRich 2, dự án Thuận An 1, Thuận An 2, dự án Phước Hải và dự án The EverRich 3. Tổng tài sản của PDR trong kỳ tăng nhẹ lên 21.428 tỷ đồng.

Trước đó, chia sẻ về định hướng kinh doanh năm 2024, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc của Phát Đạt, cho biết, Phát Đạt sẽ tập trung mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính và nhân sự, quyết tâm đẩy mạnh hoạt động bán hàng nhằm kỳ vọng đạt được mục tiêu lớn về dòng tiền. Theo kế hoạch, Phát Đạt sẽ đưa ra thị trường 4 dự án trọng điểm tại Bình Dương, Côn Đảo, Bình Định.

Đồng thời, Phát Đạt xác lập định hướng rõ ràng trong việc phát triển sản phẩm, trong đó chú trọng đến các yếu tố như: Vị trí giao thông thuận lợi, tập trung vào các thị trường có tiềm năng, có sẵn động lực tăng trưởng kinh tế – xã hội – du lịch –xe thương mại, cũng như tại các thị trường có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm cao. Dự kiến, các dự án này sẽ mang về doanh thu khoảng 40.000 tỷ đồng trong năm nay. Nhìn nhận về triển vọng 2024, ông Vũ bày tỏ niềm tin với chu kỳ mới của nền kinh tế, bất động sản vẫn là kênh đầu tư tốt. Tuy nhiên, thị trường cũng cần sự quản lý, định hướng, bền vững để mang đến lợi ích cho nhiều người.

"Thị trường bất động sản năm 2024 vẫn còn dè dặt. Do đó, các doanh nghiệp có tính sẵn sàng cao sẽ khôi phục niềm tin trở lại cho các nhà đầu tư. Đối với Phát Đạt, doanh nghiệp xác định luôn chủ động tìm cơ hội mới để góp phần thúc đẩy sinh khí chung của toàn ngành”, CEO Phát Đạt chia sẻ.