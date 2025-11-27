Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá xăng RON 95 ở mức 533 đồng/lít, về còn 19.288 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 giảm 519 đồng/lít về còn 20.099 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu giảm mạnh hơn. Giá diesel giảm 1.026 đồng/lít, về mức 18.800 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 815 đồng/lít, về còn 19.473 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 251 đồng/kg, còn 13.488 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, thông tin đáng chú ý nhất là Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, từ 1/6/2026, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và toàn bộ hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải chuyển sang kinh doanh E10, đồng thời ngừng bán xăng E5 RON92.

Bộ Công Thương khẳng định, xăng E10 với tỷ lệ ethanol sinh học 10% sẽ giúp giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính và tạo đầu ra bền vững cho ngành sản xuất ethanol trong nước. Thực nghiệm và thực tế sử dụng tại nhiều địa phương cho thấy E10 không ảnh hưởng tới động cơ nếu người dùng tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất xe.

Trước đề xuất này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ các nội dung còn vướng mắc để bảo đảm tính khả thi và đồng bộ trong triển khai lộ trình sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và các bộ ngành đánh giá khả năng sản xuất, cung ứng, phân phối nguồn cung ethanol trong nước và nhập khẩu, chi phí và tác động đến giá xăng E10; rà soát năng lực phối trộn của các doanh nghiệp đầu mối, xác định khả năng đáp ứng lộ trình và làm rõ trách nhiệm khi không bảo đảm yêu cầu về nguồn cung.

Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan xác định cơ sở khoa học, cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định và cơ chế kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn kỹ thuật của xăng E10.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ lưu ý đề xuất giải pháp điều hành, bảo đảm giá xăng E10 không ảnh hưởng bất lợi đến đời sống người dân, doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trong tháng 11.