Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá xăng tăng từ 15h chiều nay

13-11-2025 - 15:56 PM | Thị trường

Từ 15h hôm nay (13/11), giá xăng tăng khoảng 160 đồng/lít, đưa mặt hàng RON 95 lên mức 20.576 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá xăng RON 95 thêm 160 đồng/lít, lên mức 20.576 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 162 đồng/lít lên mức 19.844 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng mạnh hơn với 541 đồng/lít, lên 19.864 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, lên 19.935 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 246 đồng/kg, còn 14.074 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng tăng từ 15h chiều nay- Ảnh 1.

Giá xăng tăng từ 15h chiều nay.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong quý I/2026; lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu mỏ của Nga; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố trên đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 6 và kỳ 13/11 là 79,8 USD/thùng xăng RON92 (tăng 0,8 USD/thùng); 82,5 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,7 USD/thùng).

Theo thống kê của Cục Hải quan, trong 10 tháng năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu một lượng lớn xăng dầu, chủ yếu là diesel và xăng, với kim ngạch tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lượng diesel nhập khẩu là 4,92 triệu tấn, chiếm 56% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu, còn xăng nhập khẩu đạt 1,78 triệu tấn, chiếm 20%.

Các thị trường chính cung cấp xăng dầu cho Việt Nam bao gồm Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Trung Quốc, với mức tăng mạnh từ Hàn Quốc và Singapore.

Theo Xuân Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Sóng' xe hybrid đang đến: Toyota, Honda lần đầu công bố lắp ráp trong nước, VinFast cũng sắp nhập cuộc

'Sóng' xe hybrid đang đến: Toyota, Honda lần đầu công bố lắp ráp trong nước, VinFast cũng sắp nhập cuộc Nổi bật

Philippines dừng nhập khẩu, gạo Việt vẫn ‘ăn nên làm ra’ tại loạt thị trường, một quốc gia châu Á vừa tăng nhập khẩu đến 25.000%

Philippines dừng nhập khẩu, gạo Việt vẫn ‘ăn nên làm ra’ tại loạt thị trường, một quốc gia châu Á vừa tăng nhập khẩu đến 25.000% Nổi bật

Nhận tin mật rồi đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất nước rửa bát giả, tịch thu 6.000 lít hóa chất cùng hàng loạt bồn chứa, vỏ chai

Nhận tin mật rồi đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất nước rửa bát giả, tịch thu 6.000 lít hóa chất cùng hàng loạt bồn chứa, vỏ chai

15:30 , 13/11/2025
Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương thu hồi trên toàn quốc sản phẩm kem chống nắng xuất xứ Hàn Quốc, là hàng giả

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương thu hồi trên toàn quốc sản phẩm kem chống nắng xuất xứ Hàn Quốc, là hàng giả

15:25 , 13/11/2025
Subaru Forester mới chào giá từ 1,3 tỷ - lấy gì cạnh tranh với Mazda CX-5, Honda CR-V?

Subaru Forester mới chào giá từ 1,3 tỷ - lấy gì cạnh tranh với Mazda CX-5, Honda CR-V?

14:52 , 13/11/2025
Tác giả ‘Cha giàu, Cha nghèo’ cảnh báo: Tôi sở hữu mỏ bạc và biết nguồn cung đang khan hiếm, giá có thể tăng lên 200 USD/ounce

Tác giả ‘Cha giàu, Cha nghèo’ cảnh báo: Tôi sở hữu mỏ bạc và biết nguồn cung đang khan hiếm, giá có thể tăng lên 200 USD/ounce

14:45 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên