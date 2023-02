Giá xe máy đồng loạt giảm sâu: Winner X lao dốc gần 20 triệu đồng, Honda Vision, SH... cùng giảm mạnh

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của phóng viên, ngay từ đầu tháng 2/2023, các đại lý kinh doanh xe máy đồng loạt giảm giá để kích cầu và thu hút người mua. Đáng chú ý, nhiều mẫu xe ga hot như Honda Vision, SH... đều được điều chỉnh giảm sâu.

Cụ thể, bản tiêu chuẩn của Honda Vision - mẫu xe ăn khách nhất của Honda tại thị trường Việt hiện đang được các đại lý chào bán với giá 31,5-32 triệu đồng; bản cao cấp có giá 33 triệu đồng; bản đặc biệt là 36 triệu đồng. Cao nhất là phiên bản cá tính với mức giá 40,5 triệu đồng.

Như vậy, so với thời điểm đầu tháng 1/2023, giá bán Honda Vision giảm mạnh từ 1,5-2 triệu đồng mỗi phiên bản. Tuy nhiên, nếu so với giá niêm yết từ nhà sản xuất Vision vẫn chênh từ 1-2,5 triệu đồng.

Tương tự, tất cả các phiên bản của Honda SH cùng giảm sâu tới 2-4 triệu đồng. Theo đó, các phiên bản SH 125 CBS, SH 150 CBS hiện đang có giá bán lần lượt là 81 và 95 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với tháng trước. Hai phiên bản 150 ABS và 150 ABS thể thao màu nhám xi măng có giá bán lần lượt là 116 và 121 triệu đồng, giảm hơn 4 triệu đồng so với tháng 1/2023. Riêng bản 125 ABS giữ nguyên mức giá 98 triệu đồng. Bên cạnh đó, SH Mode cũng hạ nhiệt đáng kể, dao động từ 56,5-67 triệu đồng tại đại lý, giảm 2-3 triệu đồng so với tháng trước.

Lý giải về vấn đề này, một số đại lý cho biết, tình trạng khan hàng của Honda SH 125 ABS đã diễn ra tự nhiều tháng nay. Đây là phiên bản được nhiều khách hàng ưa chuộng nên liên tục cháy hàng tại đại lý. Ngoài ra, số lượng bản ABS về đại lý khá nhỏ giọt đã đẩy giá bán phiên bản này leo cao.

Trong khi đó, dù mới được bổ sung thêm phiên bản mới nhưng Honda Winner X vẫn chưa thể thoát ế tại thị trường Việt. Tại một số đại lý, Winner X bản tiêu chuẩn hiện đang được bán ra với mức giá dao động từ 28-32 triệu đồng trong khi bản đặc biệt và thể thao cùng dao động trong khoảng từ 32-35 triệu đồng. Đồng thời, nhiều đại lý còn mạnh tay tặng cho khách hàng mua Honda Winner X 2 triệu đồng theo nhóm 2 người cùng lúc kèm với đó là bộ quà tặng trị giá lên tới 500.000 đồng. So với giá niêm yết, giá bán của Honda Winner X tại các đại lý hiện đang rẻ hơn tới 18 triệu đồng.

Chiều ngược lại, một số mẫu xe tay ga khác như Lead hay Air Blade, Vario có giá tăng nhẹ từ 500.000-1 triệu đồng.

Không đứng ngoài cuộc, Suzuki mới đây đã tung ra nhiều chương trình khuyến mại giảm giá trực tiếp vào giá bán cho khách hàng trong tháng 2/2023. Burgman 125, Raider và Satria là 3 mẫu xe được nhận ưu đãi với mức giảm từ 1,5-3 triệu đồng. Sau khi áp dụng giảm giá, khách hàng cần chi 46,5 triệu đồng để sở hữu Burgman 125, 2 mẫu xe còn lại có giá lần lượt 49,49 triệu và 51.99 triệu đồng. Trước đó, Suzuki Việt Nam thay đổi giá bán lẻ nhiều mẫu xe, một số mẫu như Gixxer 250 hay Gixxer SF250 giảm hơn 50 triệu đồng.

Yamaha Việt Nam cũng tung ra chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng mua các dòng xe Exciter 155, Janus và Sirius xăng cơ với số tiền được tặng lần lượt là 2,5 triệu đồng, 1 triệu đồng và 600.000 đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá xe Exciter 155 hiện còn 45,1-50 triệu đồng, Janus có mức giá mới 28-32 triệu đồng và Sirius xăng cơ giá là 18,5-21,5 triệu đồng.

Nhiều đại lý cho biết, nguyên nhân khiến giá xe giảm mạnh đến từ việc nguồn cung dồi dào không còn khan hàng như những tháng trước đó. Đồng thời, giá xe tay ga được dự báo sẽ giảm dần, bởi ngay cả thời điểm cận Tết giá các loại xe đã khá mềm so với mọi năm.