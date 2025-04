Giá Yen Nhật tiếp tục tăng mạnh so với Việt Nam đồng

Ngày 14/4, giá Yen Nhật (JPY) tiếp tục tăng mạnh so với VNĐ. Theo đó, tỷ giá JPY/VND đã lên cao nhất trong hơn 2 năm.

Cụ thể tại Vietcombank, tỷ giá JPY/VND đang được niêm yết ở mức 185,54 đồng, tăng 2,14 đồng so với cuối tuần trước, tương đương tăng 1,1%.

Từ đầu năm đến nay, giá Yen Nhật đã tăng khoảng 11,5% so với VND, là mức tăng mạnh hiếm thấy trong những năm gần đây.

Đợt tăng giá mạnh của Yen Nhật so với VND gần đây có thể kể đến tháng 7 năm 2024, trong khoảng 1 tháng, tỷ giá này đã tăng một mạch từ 157 đồng lên 173 đồng, tương đương tăng 10%.

Mặc dù tăng giá mạnh trong 2 tuần gần đây, giá Yen Nhật so với VND mới chỉ trở lại vùng tương đương với giai đoạn đầu năm 2023. Trước đó, giá Yen Nhật đã rớt mạnh trong suốt năm 2021, 2022, từ mức 227 đồng xuống 162 đồng, tức mất giá 29% trong giai đoạn này.

Trên thị trường quốc tế, kể từ khi Mỹ công bố các mức thuế đối ứng và các động thái đáp trả của nhiều quốc gia, đồng USD bất ngờ suy yếu, trong khi Yen Nhật và Franc Thụy Sỹ trở thành các đồng tiền trú ẩn an toàn. Nhà đầu tư vẫn lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang và tác động của nó đến kinh tế toàn cầu, điều này tiếp tục hỗ trợ JPY như một tài sản an toàn. Thị trường đang định giá khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào năm 2025 trong bối cảnh lạm phát lan rộng ở Nhật Bản. Điều này đánh dấu sự khác biệt lớn so với kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm ít nhất ba lần vào cuối năm nay, khiến USD bị kìm hãm gần mức thấp nhất trong nhiều năm và tiếp tục có lợi cho JPY có lợi suất thấp hơn.