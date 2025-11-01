Giải cứu 17 trẻ em bị bắt làm con tin tại Mumbai (Ấn Độ)

Cảnh sát Ấn độ tại hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: ANI)

Sự việc xảy ra tại trường quay R.D. Studio ở khu Pawai của Mumbai. Theo cảnh sát, khoảng 100 trẻ em đã đến đây tham gia buổi thử vai diễn và một nhân viên của trường quay đã bất ngờ khống chế khoảng 15 - 20 em. Cha mẹ của các em đang đứng chờ bên ngoài trường quay đã nhanh chóng phát hiện và gọi điện báo cho cảnh sát.

Nhân viên trường quay được xác định là Rohit Arya, đã bị lực lượng chức năng khống chế. Các em nhỏ bị bắt cóc đã được giải cứu an toàn.

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy trẻ em thò đầu ra ngoài qua cửa sổ của studio khi bị nghi phạm Rohit Arya khống chế. Arya, một nhân viên tại studio và là một YouTuber, đã bị bắn trong cuộc đối đầu với cảnh sát. Anh ta được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong vì vết thương do đạn bắn.

Theo India Today, Arya được cho là đã tổ chức nhiều buổi thử vai, thu hút sự chú ý của các gia đình trong nhiều ngày. "Các bậc phụ huynh thường đưa con đến, nghĩ rằng điều này có thể giúp chúng có được vai diễn trong tương lai. Buổi thử vai diễn ra từ 10h - 20h mỗi ngày" - một nhân chứng cho biết.

Hôm 30/10, Arya đã cho phép khoảng 80 trẻ em rời đi, nhưng vẫn giữ lại 17 em cùng một người cao tuổi và một dân thường khác. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Arya công bố một đoạn video, khẳng định các yêu cầu của mình không phải đòi tiền chuộc mà là đạo đức và luân lý. Trong video, ông cảnh báo chính quyền không được khiêu khích mình, đồng thời tuyên bố: "Tôi bắt họ làm con tin như một phần của kế hoạch".

Sau đó, ông đưa ra lời đe dọa lạnh người: "Chỉ cần một động thái sai lầm nhỏ nhất từ phía các anh sẽ khiến tôi phóng hỏa toàn bộ nơi này và chết trong đó... Xin đừng kích động tôi làm hại bất kỳ ai".

Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc. Phó Cảnh sát trưởng Datta Nalawade cho biết cảnh sát đã đột nhập vào nhà bằng cách phá cửa xông vào nhà vệ sinh. Súng hơi và hóa chất đã được thu giữ tại hiện trường. 17 trẻ em được giải cứu đã được giao cho người giám hộ.