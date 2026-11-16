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Giải cứu 9 cô gái mắc kẹt trong thang máy ở TP.HCM

| | Xã hội

Trong quá trình đi thang máy, 9 cô gái bị mắc kẹt do sự cố tại toà nhà đường Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng, TP.HCM). Cảnh sát sau đó có mặt giải cứu các nạn nhân ra ngoài.

Ngày 16/11, Công an TP.HCM thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) đã giải cứu 9 người mắc kẹt trong thang máy tại một tòa nhà trên địa bàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa những người mắc kẹt bên trong thang máy ra ngoài. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 15/11, Phòng PC07 nhận tin báo có người mắc kẹt trong thang máy tại tòa nhà trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Khu vực 10 điều động 2 xe cùng 12 cán bộ đến hiện trường.

Khi có mặt, cảnh sát sử dụng thiết bị chuyên dụng mở cửa thang máy để giải cứu các nạn nhân.

Trong quá trình cứu hộ, một số người hoảng loạn, la hét do mắc kẹt trong không gian kín đã được cảnh sát trấn an. Sau đó, lực lượng cứu hộ lần lượt đưa cả 9 cô gái ra ngoài an toàn.

Theo Minh Tuệ

Đời sống & Pháp luật

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