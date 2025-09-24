Giải đấu lần đầu tổ chức ở Việt Nam: Quy tụ các golfer hàng đầu, với chiếc cúp đặc biệt mang biểu tượng của di sản Việt

Golf Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự bùng nổ về phong trào, chất lượng thi đấu và tầm vóc quốc tế. Trong bức tranh phát triển ấy, The Golfers Tournament 2025 ra đời với thông điệp “Continuing the History – Tiếp nối lịch sử”. Giải đấu không chỉ khẳng định khát vọng nâng tầm golf Việt, mà còn tôn vinh di sản, tinh thần thể thao và nét đẹp văn hoá của cộng đồng golfer.

Ngay từ tên gọi, The Golfers Tournament đã thể hiện rõ sứ mệnh: tạo nên một sân chơi đỉnh cao, nơi các tay golf xuất sắc được thử thách, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của golf trong lòng công chúng. Không đơn thuần là một sự kiện thể thao, giải đấu chính là “chiếc cầu nối” giữa quá khứ – hiện tại – tương lai, nơi lịch sử được tiếp nối bằng tinh thần mới, khát vọng mới.

Sự xuất hiện của The Golfers Tournament góp phần làm phong phú thêm hệ thống các giải golf chuyên nghiệp và phong trào tại Việt Nam, tạo tiền đề để các thế hệ golfer trẻ được rèn luyện, cạnh tranh và trưởng thành trong môi trường chuẩn mực, chuyên nghiệp.

Giải đấu chính thức nằm trong hệ thống VGA Development Tour của VGA. Sự kiện hướng tới là giải đấu thường niên, quy tụ đông đảo các golfer hàng đầu Việt Nam.

Buổi họp báo công bố giải đấu.

Điểm đặc biệt của The Golfers Tournament không chỉ nằm ở tính cạnh tranh thể thao, mà còn ở vai trò như một ngày hội kết nối cộng đồng golf Việt. Giải đấu là nơi quy tụ những golfer hàng đầu, các nhà đầu tư, đối tác chiến lược và những người yêu golf, cùng chung tay xây dựng một hệ sinh thái golf bền vững.

Giải đấu diễn ra trong một ngày Thứ Sáu, 31/10/2025, trên sân Thanh Lanh Valley Golf & Resort. Quỹ giải thưởng lên tới 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng). VĐV thi đấu với tình trạng nghiệp dư sẽ không được nhận tiền thưởng. VĐV chuyên nghiệp ở các vị trí tiếp theo sẽ được tăng hạng để hướng mức thưởng trống do VĐV nghiệp dư xếp hạng trên mình.

Không khí thi đấu sẽ là sự hòa quyện giữa tinh thần thể thao chính trực, công bằng, và những khoảnh khắc văn hoá đậm chất Việt. Từ chiếc cúp “The Keeper of Greatness” mang biểu tượng di sản, đến từng chi tiết trong lễ khai mạc, bế mạc – tất cả đều nhằm khẳng định tinh thần: golf không chỉ là môn thể thao, mà còn là di sản văn hoá của một dân tộc đang vươn mình hội nhập.

Chiếc cúp mang biểu tượng di sản

Chiếc cúp vô địch của The Golfers Tournament, mang tên gọi đầy kiêu hãnh “The Keeper of Greatness”, không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi về cội nguồn – nơi đã vun đắp nên con người, tinh thần và bản sắc Việt Nam.

Mỗi đường nét, mỗi họa tiết trên thân cúp đều mang theo những câu chuyện về cội nguồn, về hành trình vượt thời gian của một dân tộc kiên cường và về khát vọng vươn tầm của golf Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Phần thân dưới của chiếc cúp được tạo hình từ những hạt lúa vàng óng. Hình ảnh ấy tôn vinh nền văn minh lúa nước ngàn năm, tri ân người nông dân một nắng hai sương. Mỗi hạt lúa là lời nhắc: mọi chiến thắng lớn lao đều bắt đầu từ sự bền bỉ, nỗ lực và lòng biết ơn.

Tựa như mầm sen vươn lên từ bùn đất, thân cúp được chạm khắc tinh xảo với 36 cánh sen, tượng trưng cho tinh hoa và khí phách dân tộc. Những cánh sen không chỉ hướng lên trời cao, mà còn uốn mình thành sóng biển Đông, gợi dáng đất hình chữ S với 3.260km bờ biển. Đó là sự kết hợp tài tình giữa vẻ thanh khiết và sức mạnh dữ dội – cũng như golf, vừa cần sự tinh tế của nghệ thuật, vừa đòi hỏi bản lĩnh quyết liệt của chiến binh.

Đỉnh cúp khắc hoạ hoa văn trống đồng Đông Sơn, biểu tượng vĩnh cửu của lịch sử và bản sắc Việt. Những hình chim Lạc, vũ điệu lễ hội và cảnh sinh hoạt khắc tạc nơi đây tạo thành bức tranh sống động, nhắc nhở rằng mỗi chiến thắng hôm nay đều vang vọng từ quá khứ hào hùng.

Tên gọi “The Keeper of Greatness” trao cho chiếc cúp một sứ mệnh đặc biệt: trở thành người gìn giữ vinh quang, kết nối quá khứ với hiện tại và mở ra tương lai. Khi golf thế giới nhìn vào, họ không chỉ thấy một phần thưởng danh giá, mà còn cảm nhận được linh hồn Việt – kiên cường, sáng tạo, đầy khát vọng.

Hội thảo hàng đầu và nhiều hoạt động ý nghĩa về golf được tổ chức

Trong khuôn khổ The Golfers Tournament 2025, hội thảo chuyên đề “From Fairway to Growth” cũng sẽ diễn ra. Đây là nơi hội tụ các chuyên gia, tổ chức và nhà đầu tư để cùng đánh giá, phân tích những đóng góp thiết thực của golf đối với nền kinh tế Việt Nam.

Hội thảo dựa trên các số liệu thống kê và nghiên cứu uy tín từ Hiệp hội Golf Việt Nam, nền tảng vHandicap, GolfEdit cùng các tạp chí, tổ chức quốc tế. Qua đó, mang đến cho cộng đồng golf, doanh nghiệp và nhà quản lý một bức tranh toàn cảnh về vai trò của golf trong phát triển kinh tế, đối ngoại và chính sách bền vững. The Golfers Tournament cũng là sự kiện đánh dấu bước tiến mới trên chặng đường ấy – nơi GolfEdit hiện thực hóa sứ mệnh “kết nối cộng đồng, tôn vinh giá trị”, kỷ niệm tròn 13 năm tuổi.

Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành và nguồn dữ liệu đáng tin cậy, hội thảo sẽ cung cấp góc nhìn mới mẻ và chuyên sâu, khẳng định rằng golf không chỉ là một môn thể thao, mà còn là đòn bẩy quan trọng cho kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Bên cạnh đó, chương trình giao lưu “From Green to School” sẽ có sự tham gia của học sinh Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, sinh viên Học viện Tài chính và Đại học Quốc gia Hà Nội. Các em không chỉ được chứng kiến tận mắt những màn thi đấu golf chuyên nghiệp, mà còn có cơ hội trải nghiệm công nghệ hiện đại trong golf.