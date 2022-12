Giải golf hữu nghị hướng đến cộng đồng bền vững của Suntory PepsiCo

Ở góc nhìn lãnh đạo cấp cao của Suntory PepsiCo Việt Nam, ông Đỗ Thái Vương - Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông - khẳng định chiến lược nỗ lực vì sự phát triển của cộng đồng là mục tiêu cốt lõi mà Suntory PepsiCo Việt Nam hướng đến.



Giải golf hướng đến cộng đồng

Theo ông, yếu tố cốt lõi nào đã giúp Suntory PepsiCo duy trì tăng trưởng bền vững suốt gần 3 thập kỷ có mặt tại Việt Nam?

Công thức kinh doanh bền vững của Suntory PepsiCo Việt Nam gồm nguồn nhân lực, giá trị thương hiệu và mô hình hoạt động hiệu quả. Song hành chiến lược kinh doanh bền vững, "Đóng góp lại cho xã hội" là một trong những giá trị mang bản sắc riêng của Suntory PepsiCo Việt Nam.

Trong tương quan giữa doanh nghiệp - xã hội - môi trường, việc đóng góp cho sự phát triển bền vững của quốc gia cũng là cách giúp chúng tôi tăng trưởng trong tương lai. Bởi chúng tôi tin tưởng thực hiện trách nhiệm cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển của xã hội là chìa khóa đảm bảo tương lai bền vững cho doanh nghiệp.

Suntory PepsiCo Việt Nam làm cách nào để hiện thực hóa mục tiêu "Đóng góp lại cho xã hội"?

Ông Đỗ Thái Vương - Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông, Suntory PepsiCo Việt Nam

Để hiện thực hóa giá trị này, Suntory PepsiCo Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển bền vững. Cụ thể, chúng tôi chia mục tiêu phát triển bền vững thành các trụ cột, trong đó giải golf hữu nghị Suntory PepsiCo nằm trong trụ cột "Enriching life - Phát triển cộng đồng".



Suntory PepsiCo Việt Nam bắt đầu tổ chức giải golf từ năm 2001 nhằm gửi lời tri ân đến khách hàng, đối tác, bạn hữu - những người đồng hành và tạo ra thành công chung cho công ty. Đến năm 2007, giải đấu bắt đầu gây quỹ từ thiện để đóng góp cho cộng đồng.

Giải đấu không chỉ là sự kiện thể thao hay cuộc gặp mặt cuối năm mà còn là sợi dây gắn kết những tấm lòng hảo tâm, nơi chúng tôi trao gửi giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và chung tay hoàn thành mục tiêu lớn - vì một Việt Nam tốt đẹp hơn. Với mục đích nhân văn đó, giải golf thu hút sự quan tâm và đóng góp của đông đảo doanh nghiệp và mạnh thường quân trong nhiều năm qua.

Vì sao Suntory PepsiCo Việt Nam chọn chủ đề và biểu tượng Ribbon of hope - Dải băng hy vọng" cho năm 2022?

Dải ruy băng là biểu tượng của căn bệnh ung thư trên toàn cầu, đặc biệt đại diện các bệnh ung thư ở trẻ em và người trẻ tuổi.

Thông qua chủ đề này, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư, lan tỏa thông điệp ý nghĩa cho đối tác và cộng đồng. Từ đó, mọi người chung tay giúp đỡ, tiếp thêm hy vọng để bệnh nhi ung thư vượt qua hoàn cảnh khó khăn, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tiếp nối thành công những năm trước - hỗ trợ 330 bệnh nhi ung thư, năm nay, toàn bộ số tiền hơn 1,5 tỷ đồng gây quỹ tiếp tục được gửi đến hàng trăm bệnh nhân ung thư qua Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Nỗ lực đóng góp cho xã hội và phát triển Việt Nam

Song hành cùng "Giải golf hữu nghị Suntory PepsiCo", công ty đưa ra những chương trình, hoạt động nào để đạt được trụ cột "Enriching life - Phát triển cộng đồng"?

Đối với trụ cột "Enriching life - Phát triển cộng đồng", ngoài giải golf, chúng tôi triển khai nhiều chương trình như "Triệu bữa cơm" - phối hợp công ty thực phẩm PepsiCo quyên góp và trao tặng bữa cơm cho người lao động, công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt hỗ trợ người dân trong giai đoạn Covid-19. Hay chương trình "Vòng tay nhân ái" (Helping Hands) - chuỗi hoạt động tình nguyện do cán bộ nhân viên Suntory PepsiCo Việt Nam gây quỹ và triển khai để hỗ trợ cộng đồng.

Gần nhất, công ty triển khai chương trình "Mang tết về nhà" - tặng hàng nghìn vé máy bay, vé xe và vé tàu Tết cho người lao động, sinh viên khó khăn.

Một số chương trình của chúng tôi đang nhận sự ủng hộ của các cơ quan nhà nước như "Mizuiku - Em yêu nước sạch" - chương trình giáo dục thế hệ trẻ về bảo vệ tài nguyên nước; "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" - phủ xanh rừng đầu nguồn…

Trong năm tới, Suntory PepsiCo Việt Nam có kế hoạch nâng tầm, mở rộng các chương trình trên?

Công ty tập trung nâng tầm hoạt động phát triển bền vững tại Việt Nam theo mô hình mới. Điển hình là "Mizuiku - Em yêu nước sạch". Chúng tôi vừa ký kết hợp tác công - tư với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nâng tầm hoạt động. Chương trình được tổ chức trên phạm vi cả nước, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững, tạo điều kiện thiết yếu để các em phát triển khoẻ mạnh.

Ngoài ra, chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" được triển khai từ năm 2021 cũng có nhiều thay đổi, hướng đến hạn chế khí thải CO2, tạo sinh kế cho người lao động địa phương.

Những điều này minh chứng cho cam kết phát triển bền vững mà Suntory PepsiCo Việt Nam đề ra. Thông qua nhiều nỗ lực, trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng sớm chạm tay vào tầm nhìn "Phát triển vì những điều tốt đẹp", vì đất nước Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn.