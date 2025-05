Giải mã 2 công thức giúp La Pura được lòng giới đầu tư

Khai thác dòng tiền ổn định từ cho thuê

Theo số liệu từ Batdongsan.com.vn, lợi suất cho thuê chung cư tại Bình Dương nói chung hay vùng Đông Bắc TP.HCM nói riêng ghi nhận lợi suất lên đến 7,5%/năm - mức kỷ lục trên thị trường, gần như gấp đôi so với hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM.

Lợi suất cho thuê tại khu vực này tốt như vậy phần lớn là nhờ các chung cư cao cấp có giá mua vừa phải trong khi giá thuê cao và tỷ lệ lấp đầy ổn định. Các dự án căn hộ cao cấp có tiêu chuẩn bàn giao chất lượng, tiện ích đồng bộ, thu hút lượng lớn khách sẵn sàng chi trả mức giá thuê cao hơn mặt bằng chung.

Trung bình, một căn hộ cao cấp tại đây có giá bán khoảng trên dưới 50 triệu đồng/m2 có thể cho thuê từ 12 triệu đồng/tháng với căn 1 phòng ngủ, 15-16 triệu đồng với căn 2 phòng ngủ và 18-20 triệu đồng với căn 3 phòng ngủ.

Với mức giá chỉ từ 46 triệu/m2, bàn giao hoàn thiện nội thất, La Pura được lòng giới đầu tư nhờ tiềm năng khai thác dòng tiền thuê ổn định

Trong bối cảnh thị trường đang phát triển sôi động, La Pura nổi bật không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư cho thuê sinh lời bền vững. Với vị trí ngay trung tâm phát triển công nghiệp và dịch vụ của khu vực, La Pura hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu thuê cao của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhân sự cấp trung và cao đến từ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 13 - Trung tâm Đông Bắc TP.HCM, La Pura còn nằm trong khu vực có lượng tìm kiếm bất động sản tăng đến 57%, phản ánh rõ sức nóng từ cả khách mua ở thực lẫn giới đầu tư. Hạ tầng giao thông liên tục được mở rộng và nâng cấp, kết hợp với hệ tiện ích all in one giúp La Pura trở thành điểm đến của các nhà đầu tư đang tìm kiếm biên lợi nhuận ổn định và tiềm năng tăng giá lâu dài.

Với mức giá chỉ từ 46 triệu đồng/m2, chính sách thanh toán linh chỉ 10% đến khi nhận nhà cùng tiềm năng cho thuê hấp dẫn, La Pura là lựa chọn hấp dẫn khi mang lại dòng lợi nhuận ổn định cho nhà đầu tư.

Sinh lời hấp dẫn với 6 cột mốc gia tăng giá trị

Từ trước đến nay, các cột mốc tăng giá quan trọng của thị trường bất động sản đều gắn liền với sự thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị và liên kết vùng. Nơi nào hạ tầng bứt phá, nơi đó giá trị bất động sản gia tăng mạnh mẽ. La Pura là minh chứng rõ nét cho quy luật này khi cùng lúc đón đầu hàng loạt công trình giao thông trọng điểm lớn đang được triển khai từ nay đến năm 2030. Chính điều này tạo ra 6 cột mốc tăng giá, giúp La Pura trở thành tài sản đầu tư hấp dẫn cho những nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Quốc lộ 13 đoạn qua dự án đang triển khai mở rộng khẩn trương

Cột mốc thứ nhất là ngay trong năm 2025, dự án mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua dự án lên 60m được hoàn thành. Đây chính là trục giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp với TP.HCM và La Pura tọa lạc ngay mặt tiền tuyến đường này. Việc hạ tầng hoàn thiện trùng thời điểm mở bán giúp dự án hưởng lợi kép khi gia tăng khả năng kết nối và thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực.

Cột mốc thứ hai là việc sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM, mở rộng quy hoạch đô thị và tái cấu trúc vùng. La Pura tọa lạc ngay cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM sẽ nhanh chóng trở thành khu đô thị vệ tinh trọng điểm, được hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch đồng bộ và chính sách phát triển mới.

Cột mốc thứ ba là đến năm 2026, khi tuyến Vành đai 3 TP.HCM chính thức thông xe, việc kết nối từ La Pura đến trung tâm TP.HCM, sân bay Long Thành hay các khu công nghiệp trọng điểm sẽ được rút ngắn đáng kể. Lúc đó, vị trí của La Pura đóng vai trò như một "trạm trung chuyển" chiến lược trong mạng lưới liên kết vùng.

Cột mốc thứ tư là việc hoàn thành tuyến đường ven sông Sài Gòn dài 100km, trong đó đoạn qua Thuận An có chiều dài hơn 13km. Tuyến đường này không chỉ mở rộng không gian đô thị ven sông, mà còn thúc đẩy quá trình tái phát triển các khu vực ven sông thành trung tâm thương mại, dịch vụ hiện đại nâng tầm giá trị cho toàn khu vực. Trong đó, các dự án có vị trí tiếp giáp như La Pura sẽ được hưởng lợi trực tiếp.

Cột mốc thứ năm rơi vào giai đoạn 2027-2028 khi việc mở rộng Quốc lộ 13 đoạn TP Thủ Đức với quy mô 10 làn xe hoàn thành sẽ tạo cú hích lớn. Đặc biệt, thời điểm hoàn thành tuyến đường này trùng với thời gian La Pura bàn giao nhà, tạo ra bước nhảy vọt về giá trị ngay sau khi khách hàng nhận nhà.

Theo quy hoạch, La Pura sẽ có metro số 2 ngang nhà

Cuối cùng, về dài hạn, tuyến đường sắt trên cao số 2 kết nối TP.HCM với Thủ Dầu Một (chạy dọc theo Quốc lộ 13) sẽ trở thành động lực tăng giá vượt trội cho dự án. Khi đi vào hoạt động, La Pura có metro chạy ngang nhà sẽ có lợi thế lớn trong khai thác thương mại, giúp giá trị bất động sản tăng nhanh và bền vững theo thời gian.

Tổng hòa các yếu tố trên, có thể thấy La Pura không chỉ hưởng lợi nhất thời mà còn có lộ trình tăng giá rõ ràng theo từng giai đoạn hạ tầng, điều mà rất ít dự án trên thị trường hiện nay sở hữu được.