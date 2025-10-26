Giải mã bước tiến mới của Vingroup tại châu Phi

Tại Đại hội đồng cổ đông Vingroup đầu năm 2025, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã nhấn mạnh chiến lược phát triển của VinFast - nơi tập đoàn đang dồn rất nhiều nguồn lực - sẽ theo đuổi hai mục tiêu: “cắm cờ” và doanh số.

Khi hoàn thành mục tiêu cắm cờ khi đặt chân đến Mỹ và nhiều nước trên thế giới, ông Vượng cho biết, VinFast định hướng doanh số sẽ tập trung vào các thị trường “có lợi thế” . Đồng thời, ông khẳng định số liệu doanh số tại thị trường nước ngoài sẽ có sự khác biệt từ năm 2026, và trong tương lai, các thị trường này sẽ trở thành nguồn doanh số chính.

Không lâu sau khi VinFast tiến vào các thị trường như Ấn Độ và Indonesia, thông tin MOU vừa được ký kết mới đây đã tiết lộ, Vingroup sẽ tiếp tục thâm nhập thị trường mới, cũng có quy mô dân số lớn và nền kinh tế trẻ, năng động: Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), nơi sở hữu những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp này đầu tư phát triển.

Nền tảng lý tưởng cho năng lượng sạch và xe điện

Dự án tại Kinshasa, được ký kết qua Biên bản ghi nhớ (MoU) ngày 25/10/2025 với chính quyền thủ đô DRC, là bước đi chiến lược để Vingroup tiếp cận thị trường này. Trong đó, dự án giao thông xanh là trọng tâm, tập trung vào việc thay thế hơn 300.000 xe xăng bằng xe điện VinFast, phát triển xe buýt điện nhanh (BRT), và xây dựng hạ tầng trạm sạc do VinFast và GSM vận hành.

Cụ thể, VinFast sẽ cung cấp các dòng xe phù hợp cho kế hoạch thay thế dần hơn 300.000 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện của Kinshasa, đồng thời nghiên cứu cung cấp xe buýt điện VinFast, hỗ trợ xây dựng và vận hành tuyến xe buýt nhanh (BRT). Trong khi đó, Kinshasa cam kết hỗ trợ đất để xây dựng hạ tầng trạm sạc, nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh cho toàn đô thị.

Đây là bước đi phù hợp với xu hướng toàn cầu về giao thông bền vững, đặc biệt tại một đô thị lớn như Kinshasa, nơi áp lực giao thông và ô nhiễm ngày càng gia tăng.

Mặt khác, với diện tích lớn nhất khu vực châu Phi hạ Sahara (2,34 triệu km²), DRC sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, bao gồm trữ lượng khoáng sản lớn (70% cobalt toàn cầu), tiềm năng thủy điện hàng đầu châu Phi (100 GW)... là nền tảng lý tưởng cho năng lượng sạch và chuỗi cung ứng xe điện.

Tại Diễn đàn Kinh doanh DRC-Châu Phi do Tổng thống Félix-Antoine Tshisekedi chủ trì cùng Ngân hàng Phát triển Châu Phi (AfDB), Congo đã xác định mục tiêu then chốt: Đưa quốc gia vươn lên chuỗi giá trị pin - xe điện - năng lượng tái tạo toàn cầu.

Với kinh nghiệm cả trong lĩnh vực sản xuất lẫn xây dựng mạng lưới di chuyển xanh tại Việt Nam và các thị trường, VinFast có lợi thế cạnh tranh rõ ràng để dẫn đầu xu hướng EV tại quốc gia này. Như thế, trong khi doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển, thì Congo có thể tận dụng thế mạnh nguồn tài nguyên và thị trường tiềm năng với dư địa phát triển rất lớn.

Bài toán đô thị hóa - nhà ở cần được giải quyết

Lần “xuất ngoại” này, không chỉ VinFast, Vinhomes cũng nằm trong kế hoạch hướng đến châu Phi.

Trong hơn một thập kỷ qua, DRC đã ghi nhận những bước tiến kinh tế đáng chú ý. Giai đoạn 2010-2015, tăng trưởng GDP trung bình đạt khoảng 7-8%. Năm 2024, bất chấp biến động toàn cầu, kinh tế DRC duy trì tăng trưởng GDP 6,5%. Trong một nghiên cứu mới đây, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã mô tả đây là "gã khổng lồ châu Phi với sức bền cao".

Là một thị trường đang phát triển mạnh mẽ, DRC là điểm đến hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh chính quốc gia này cũng đang nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào khai khoáng thông qua đầu tư vào công nghiệp, hạ tầng, và đô thị hóa.

Kinshasa, với tốc độ đô thị hóa nhanh (4-5%/năm, theo ISPI) và dân số 17 triệu, là một trong những thành phố phát triển hàng đầu châu Phi. Mỗi năm, thành phố đón thêm khoảng 1 triệu cư dân mới, tốc độ tăng dân số 5,1%/năm, dự kiến sẽ vượt Lagos để trở thành thành phố đông dân nhất châu Phi vào 2030.

Sự bùng nổ dân số kéo theo nhu cầu khổng lồ về nhà ở, hạ tầng và dịch vụ đô thị. Theo Bộ Xây dựng Congo, nước này đang thiếu gần 4 triệu nhà ở, riêng Kinshasa chiếm hơn 54%. Tính ra, Kinshasa đang cần xây mới khoảng 143.000 căn nhà mỗi năm sẽ. Thị trường đang thiếu hụt nghiêm trọng phân khúc nhà ở trung lưu, trong khi tầng lớp này đang mở rộng nhanh chóng cùng đà đô thị hóa.



Trước tình hình đó, chính phủ Congo đã hoàn thiện khung pháp lý mới cho bất động sản để tạo nền tảng minh bạch và thu hút vốn đầu tư quốc tế. Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Quốc gia (ANAPI) cũng đang đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn quy trình cấp phép và khuyến khích đối tác chiến lược đầu tư các dự án quy mô lớn.

Đó là thời cơ thích hợp để mở rộng khát vọng cắm cờ của Vingroup sang mảng bất động sản, đưa mô hình Vinhomes – đã thành công tại Việt Nam với hơn 10 đại đô thị – ra thị trường châu Phi.

Theo thỏa thuận, Vingroup sẽ triển khai dự án đại đô thị ven sông quy mô 6.300 ha, tọa lạc giữa bờ nam sông Congo và sân bay quốc tế N’djili. Dự án tích hợp nhà ở (biệt thự, căn hộ), bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, và trụ sở chính phủ tương lai. Mục tiêu là tạo ra một trung tâm đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho 17 triệu dân, đồng thời biến Kinshasa thành điểm đến du lịch và biểu tượng phát triển mới của DRC. Dự án sẽ được thành phố giao đất miễn phí cho Vingroup, giúp Vingroup tối ưu chi phí và tập trung vào chất lượng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Daniel Bumba Lubaki, Tỉnh trưởng Thành phố Kinshasa, nhấn mạnh: “Chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện của Tập đoàn Vingroup tại Kinshasa. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến những thành tựu ấn tượng mà Vingroup đạt được tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Với bề dày kinh nghiệm quốc tế trong phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng, chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa hai bên sẽ mở ra một bước ngoặt quan trọng, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại và bền vững hơn cho người dân Kinshasa”.



Với uy tín quốc tế và kinh nghiệm trong các dự án tương tự, kỳ vọng, Vingroup có thể biến đại đô thị Kinshasa trở thành hình mẫu cho các thành phố châu Phi, đóng góp vào mục tiêu “Congo 2050”, giúp nước bạn xây dựng nền kinh tế và đô thị bền vững, mở ra chương mới cho câu chuyện thành công của quốc gia này.