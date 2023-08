Giải mã các nút bấm trên ô tô nhiều tài xế không biết

Các nút bấm trên ô tô ít biết

Trên một số mẫu xe hiện đại, có một số nút bấm để điều chỉnh các chế độ mà chỉ ở những chiếc xe mới được sản xuất những năm gần đây mới có. Chính vì vậy, ngay cả những tài xế lâu năm cũng chưa chắc đã biết đến những nút bấm này.

Nút điều khiển hành trình Cruise Control: Nút bấm này giúp lái xe có thể duy trì tự động tốc độ người lái đã cài đặt sẵn mà không cần phải đạp chân ga hay điều khiển vô lăng. Hơn nữa, những xe hiện đại còn có thêm tính năng Adaptive Cruise Control – tự động điều chỉnh tốc độ để duy trì khoảng cách an toàn nhất với xe đi trước.

Vị trí của nút bấm này thường nằm trong cụm điều khiển bên phải vô lăng. Ký hiệu nhận biết nút bấm chính là CRUISE.

Nhiều nút bấm trên ô tô khiến tài xế cũng không nắm rõ. (Ảnh minh họa)

Nút hỗ trợ duy trì làn đường : Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường, điều chỉnh xe khi xe bị chệch khỏi làn đường hoặc chủ động giữ xe đi đúng làn đường.

Nút bấm thường nằm trên cụm nút điều khiển bên phải vô lăng, ngay cạnh nút điều khiển hành trình CRUISE. Để sử dụng tính năng này bạn chỉ cần bật LKA, ký hiệu là hình ô tô đi trong làn xe. Sau khi bật, tính năng này sẽ thông báo đèn vàng. Chiếc xe sẽ tự động duy trì làn đường đã chọn.

Phanh điện tử auto hold : Cũng trên các mẫu xe mới, bạn không thể tìm thấy phanh tay bởi bộ phận này đã được thay thế bằng nút phanh điện tử. Chức năng hoàn toàn được điều khiển tự động. Lái xe chỉ cần di chuyển cần số về P, hệ thống phanh tay sẽ tự động kích hoạt.

Nút phanh tay tự động được ký hiệu là chữ P hoa, nằm trong vòng tròn. Nút bấm này thường được bố trí gần cần số hoặc trên bảng taplo. Trong các tình huống nguy hiểm như xe leo dốc thì tài xế có thể sử dụng nút bấm này.

Nút điều chỉnh ghế lái: Cụm nút điều chỉnh ghế lái thường được đặt ở cạnh bên trái ghế lái. Chức năng cơ bản gồm nâng cao, hạ thấp, tiến trước, lùi sau, ngả lưng. Với những xe sang thì chức năng điều chỉnh ghế càng nhiều như làm mát, sưởi, massage…Bạn có thể điều chỉnh bằng tay hoặc điện theo ý tùy thích để thoải mái ngồi.

Lẫy chuyển số: Xu hướng các xe hơi ngày nay chính là trang bị các lẫy chuyển số. Thông thường, vị trí của nút bấm này được đặt ở sau vô lăng để giúp tài xế dễ dàng sử dụng và điều chỉnh lên xuống không cần rời tay khỏi vô lăng.

Chức năng của lẫy chuyển số giúp lái xe thay đổi tạm thời từ hộp số tự động sang chế độ số tay. Cụ thể, khi cần số đang ở chữ D, người lái xe chỉ cần kéo lẫy chuyển số thì chế độ số tay sẽ được kích hoạt và số được chọn sẽ hiển thị trên đèn báo số ở bảng đồng hồ.

Bạn cần chú ý, ký hiệu “-” làm giảm số, “+” là tăng số.

Các nút bấm cơ bản trên xe ô tô

Các nút trên vô lăng: Vô lăng là bộ phận quan trọng trên ô tô, được tích hợp rất nhiều các nút bấm điều chỉnh sáng và tín hiệu, còi, cần gạt nước…Thông thường nút vặn của vô lăng có 3 vị trí chính là OFF, PARKING và ON.

Ở chính giữa vô lăng là còi xe giúp lái xe có thể sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, bạn lưu ý không nên lạm dụng còi xe ở trong các khu đô thị lớn vì sẽ gây ra ô nhiễm tiếng ồn.

Cần điều khiển gạt nước xe hơi không có gì khác biệt so với các hãng. Nhìn chung, các hãng xe đều có vị trí MIST, INT, LO. Cụ thể, các nút điều khiển gạt nước nằm ở bên phải phía sau vô lăng.

MIST: Chế độ gạt sương mù – gạt với tốc độ nhanh đến khi nhả cần. INT: Chế độ gạt chậm và có ngắt quãng. LO: Chế độ gạt chậm. OFF: Tắt cần gạt. HI: Chế độ gạt nhanh. Auto: Chế độ gạt tự động. Để bật, tắt hay thay đổi các chế độ gạt nước, bạn chỉ cần đẩy lên hoặc đẩy xuống theo vị trí tương ứng của từng tên ký hiệu in trên cần.

Nút đàm thoại rảnh tay: Việc sử dụng điện thoại khi lái xe ô tô tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tai nạn. Do đó, nút đàm thoại trên xe ô tô được ra đời nhằm mục đích giúp tài xế không bị xao nhãng trong lúc gọi điện thoại. Nút bấm này có ký hiệu là chiếc điện thoại và được đặt trên vô lăng.

Nút bấm trên cần số: Cần số là bộ phận có các nút bấm trên xe ô tô phức tạp nhất. Xe số sàn và xe số tự động sẽ có nhiều điểm khác nhau.

Nhưng về cơ bản, bạn chỉ cần ghi nhớ những điều sau:

Với xe số sàn: Số trung gian 0; số tiến nhiều mức là 1, 2, 3, 4, 5…; số lùi là R.

Với xe tự động: Số trung gian 0, số tiến D, số lùi R, đỗ xe P.

Nút mở nắp bình xăng: Lẫy mở nắp bình xăng thường có ký hiệu là cột xăng, nằm ở góc ngoài bên dưới bảng taplo phần ghế lái.

Nút mở nắp capo: Vị trí nút bấm để mở nắp capo được đặt tại góc ngoài bên dưới bảng taplo phía ghế lái. Bạn chỉ cần tìm nút bấm có hình chiếc ô tô mở nắp capo.

Nút khóa, mở cửa chính: Có nhiều người lúc mới đầu sử dụng ô tô thường rất bỡ ngỡ trong việc mở khóa cửa xe hoặc khóa cửa xe. Nhiều người loay rất lâu để có thể tìm được nút bấm này. Nút bấm này thường nằm ở cụm nút điều khiển bố trí bên cửa phía ghế lái. Ký hiệu là hình ổ khóa mở/ khóa.

Nút bật điều hòa: Nút bấm trên xe ô tô AC chính là nút bật/ tắt hệ thống điều hòa trên xe ô tô, là ký hiệu viết tắt của Air Conditioner. Bảng điều khiển điều hòa thường nằm ngay chính giữa taplo hoặc bạn có thể tìm thấy trong màn hình giải trí trung tâm.

Nút cảnh báo nguy hiểm: Nếu bạn nhìn thấy nút bấm hình tam giác đỏ, đặt ở chính giữa taplo thì đây chính là nút cảnh báo nguy hiểm trên xe. Khi bấm vào nút này, đèn cảnh báo nguy hiểm sẽ được bật để cảnh báo các phương tiện khác về nguy hiểm ở phía trước hoặc trong xe ô tô đang có nguy hiểm cần cứu giúp.

Nút Engine start/ stop: Các dòng xe ô tô hiện đại ngày nay đều trang bị thêm nút khởi động cơ Engine start/ stop và các smartkey thay cho các chìa khóa truyền thống.

Nút bấm này có tác dụng trong các trường hợp như:

- Đạp phanh và nhấn nút: Bật động cơ khởi động

- Không đạp nhanh, chỉ nhấn nút: Chỉ khởi động hệ thống điện trên xe.

- Chuyển cần số về P và nhấn nút: Động cơ tắt, vô lăng khóa, hệ thống điện trên xe tắt.

- Cần số không về P và nhấn nút: Động cơ tắt nhưng hệ thống điện trên xe vẫn hoạt động.

Nút điều chỉnh gương chiếu hậu : Đa phần các xe ô tô ngày nay đều được trang bị chức năng chỉnh điện thông minh ở gương chiếu hậu. Chức năng này sẽ hoạt động được khi khóa điện ở xe bật. Vị trí nút bấm này nằm ở cụm nút điều khiển bố trí trên cửa phía ghế lái.

Bạn sẽ nhìn thấy 2 nút bấm có ký hiệu là L và R để chỉnh gương sang trái hoặc sang phải. Sau khi bật sang trái hoặc phải thì bạn sẽ tiếp tục chỉnh gương lên hoặc xuống bằng nút MIRROR. Ngoài ra, bạn cần chú ý trong cụm điều chỉnh gưởng có nút gập điện, khi nhấn vào nút này thì gương chiếu hậu sẽ tự động cụp vào trong.

Với gương chiếu hậu trung tâm, nếu muốn điều chỉnh bạn chỉ cần bật lẫy bên dưới gương. Gạt lên để quan sát ban ngày, gạt xuống giúp giảm chói đèn vào khi lái xe ban đêm.