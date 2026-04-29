Giải mã đặc quyền chính sách tại The Parkland: Mua nhà không lo gốc & lãi trong 05 năm

Chính sách linh hoạt giải tỏa nỗi lo lớn nhất của người mua nhà

Giấc mơ "an cư lạc nghiệp" của người trẻ đang đứng trước nghịch lý: gần trong tầm với, mà cũng xa vời trước bài toán tài chính dài hơi. Với nhóm khách trẻ và gia đình lần đầu mua nhà, rào cản lớn nhất không nằm ở giá căn hộ, mà ở áp lực dòng tiền đè nặng những năm đầu sở hữu. Báo cáo quý I/2026 của CBRE Việt Nam ghi nhận giá sơ cấp căn hộ Hà Nội đã đạt 102 triệu đồng/m² – tăng 29% so với cùng kỳ, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp giá nhà neo trên ngưỡng 100 triệu/m² và cao hơn cả TP.HCM (91 triệu/m²). Cộng thêm gánh nặng lãi suất thả nổi và yêu cầu 30–50% vốn ban đầu khiến không ít gia đình trẻ đành gác lại giấc mơ an cư.

Trong bối cảnh ấy, chính sách "5 năm không lo gốc & lãi" mà MIK Group dành cho phân khu Prime Garden hiện lên như một điểm nhấn và được đánh giá là một trong những phương án tài chính đột phá nhất hiện nay.

Khác với cách hiểu đơn giản về "miễn lãi suất", chính sách được áp dụng cho của Prime Garden là một hành trình 5 năm với hai chặng rõ ràng. Chặng đầu kéo dài đến quý 1/2029 – thời điểm dự kiến bàn giao: ngân hàng giải ngân tối đa 70% giá trị căn hộ trực tiếp cho chủ đầu tư, khách hàng hưởng lãi suất 0% và chỉ thanh toán khoảng 30% vốn tự có theo tiến độ trải đều trong gần ba năm. Chặng tiếp theo từ sau bàn giao đến quý I/2031, lãi suất được cố định ở mức 6-6,8%/năm trong 2 năm. Để hình dung mức ưu đãi, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt – Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam cho biết từ cuối quý I/2026, lãi suất vay mua nhà hiện dao động 12–14%/năm, gần gấp đôi mức 6,8% chính sách áp dụng. Đáng nói hơn, chính sách ân hạn nợ gốc 60 tháng cho phép khách hàng chưa cần trả gốc, chỉ đóng phần lãi nhỏ hằng tháng. Tổng cộng, người mua có đúng 5 năm để "thở nhẹ" và chủ động sắp xếp dòng tiền chu toàn.

Giá trị thật của 60 tháng ân hạn còn thể hiện rõ khi nhìn sang thị trường thứ cấp. Theo CBRE, hơn một nửa dự án chuyển nhượng Hà Nội đang giảm hoặc giữ giá chào. Bà Nguyễn Hoài An – Giám đốc cấp cao CBRE Hà Nội nhận định: "một bộ phận chủ nhà hết ân hạn nợ gốc, trong bối cảnh lãi suất biến động gây áp lực lên thanh khoản, buộc phải chấp nhận hạ giá chào để có giao dịch". Ở chiều ngược lại, người mua nhà tại Prime Garden vẫn yên tâm bước qua nửa thập kỷ an toàn về dòng tiền – một khoảng thời gian mà không phải khi mua dự án nào cũng có được.

Bên cạnh phương án thanh toán chuẩn với chiết khấu 2%, MIK Group còn đưa ra phương án thanh toán sớm với chiết khấu lên tới 12% – con số đáng cân nhắc cho khách hàng có sẵn vốn, thanh toán 75% giá trị căn hộ trước tháng 1/2027. Cụ thể, với căn 2PN giá khoảng 3,8 tỷ đồng, chiết khấu 12% tương đương 456 triệu đồng giảm trừ trực tiếp – vượt trội so với mức 2–5% phổ biến trên thị trường. Mặt khác, đặt cạnh giá căn hộ thủ đô vẫn neo cao so với cùng kỳ quý I/2025, CPI bình quân năm 2025 theo Cục Thống kê chỉ ở mức 3,31% cho thấy bất động sản vẫn là tài sản giữ giá vượt xa lạm phát. Như bà Hoài An nhận định, lợi thế thị trường 2026 sẽ nghiêng về dự án có chất lượng tốt cùng giá bán và chính sách bán hàng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Căn 2PN – lựa chọn "quốc dân" vừa vặn cho nhu cầu ở thực lẫn đầu tư

Nếu chính sách bán hàng là "chìa khóa" mở cửa ngôi nhà, thì thiết kế căn hộ chính là giá trị cốt lõi giữ chân cư dân lâu dài. Tại Prime Garden, dòng căn hộ 2PN&2PN+ được xem là chủ lực và cũng là lựa chọn của số đông nhờ đáp ứng nhu cầu của phổ rộng tệp khách hàng: cặp vợ chồng trẻ lần đầu mua nhà, gia đình nhỏ 3–4 thành viên cần phòng riêng cho cha mẹ và trẻ con, hay nhà đầu tư tìm sản phẩm dễ cho thuê, dễ chuyển nhượng. Chính sự đa dụng ấy đã khiến 2PN thành dòng sản phẩm "quốc dân", sở hữu tốc độ giao dịch và tỷ lệ lấp đầy cho thuê dẫn đầu trong gần như mọi dự án.

Trước hết là sự tinh chỉnh khéo léo trong từng mét vuông. Căn 2PN tại Prime Garden có diện tích thông thủy 56,44–67,46 m², đủ rộng để một gia đình thoải mái sinh hoạt, đủ gọn để không lãng phí chi phí sở hữu. Layout ưu tiên không gian sinh hoạt chung mở, nơi phòng khách và bếp liên thông trở thành trái tim ấm cúng của ngôi nhà. Ngoài ra, hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh riêng biệt giữ trọn sự riêng tư cho từng thành viên – yếu tố mà cư dân thế hệ mới ngày càng trân trọng khi nhịp sống chung và không gian cá nhân cần được cân bằng.

Căn 2PN tại Prime Garden sở hữu thiết kế liên thông phòng khách và bếp, kết nối các thành viên gia đình

Lợi thế của các căn hộ 2PN còn đến từ vị trí "cửa ngõ chuyển động" của phân khu Prime Garden. Bước chân xuống thềm nhà là hệ thống hơn 20 tiện ích ngoài trời được thiết kế đan xen giữa sắc xanh của thiên nhiên, từ tổ hợp thể thao đến không gian vui chơi trẻ em, đáp ứng mọi nhu cầu rèn luyện và giải trí. Đồng thời, vị trí này cũng giúp cư dân dễ dàng kết nối với các trục đường huyết mạch và thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái của đại đô thị.

Có những căn nhà chỉ đơn thuần là nơi ở, cũng có những căn nhà là nơi giấc mơ bắt đầu. Khi gói chính sách 5 năm không lo gốc & lãi song hành cùng thiết kế tối ưu của căn 2PN, sở hữu nhà không còn là chuyện "có tiền mới dám mua", mà chuyển sang "ai biết nắm cơ hội đúng lúc". Có thể thấy, lựa chọn Prime Garden tại The Parkland chính là lựa chọn tấm vé gia nhập cộng đồng hiện đại và một bến đỗ an cư vững bước tại trung tâm mới phía Đông thủ đô.