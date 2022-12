Giải mã sức hút của phụ kiện cabin tắm Draho

Phụ kiện cabin tắm Draho mang đến diện mạo sang trọng nhờ độ bóng từ inox 304 cao cấp, bền bỉ không sợ hoen gỉ dù tiếp xúc trong thời gian dài với nước. Chất lượng cao tạo nên thế mạnh giúp Draho trở thành "ông lớn" trong ngành vật liệu nhôm kính.



Chặng đua thần tốc của Draho trong thị trường phụ kiện cabin tắm

Thị trường phụ kiện cabin tắm cạnh tranh khá khắc nghiệt, có nhiều thương hiệu và sản phẩm có nét tương đồng. Tuy nhiên, đa số còn tồn tại nhiều hạn chế như giao hàng lâu, hàng không có sẵn, hàng giả hàng kém chất lượng tràn lan,... Giữa vô vàn thương hiệu cung cấp cabin tắm hiện nay, Draho Việt Nam với 7 năm kinh nghiệm đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu và khắc phục hoàn toàn các điểm yếu kể trên.

Nhờ đó, Draho không còn là cái tên xa lạ trong chuỗi cung ứng phụ kiện cabin tắm hàng đầu tại Việt Nam. Draho lần lượt xuất hiện tại các dự án cao cấp như: Vinhomes West Point, Rivera Park, Vinhomes Green Bay, FLC Star Tower, Berriver Long Biên,... và dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ xây dựng.

Thương hiệu Draho gắn liền với con số khủng: Hàng ngàn dự án, hàng ngàn khách hàng, hàng ngàn mã sản phẩm luôn sẵn sàng tại những kho hàng quy mô lớn trên 3000m2 khắp 3 miền bắc - trung - nam và hàng ngàn phản hồi xuất sắc từ phía khách hàng.

Phụ kiện Cabin tắm Draho chinh phục nhiều chủ đầu tư lớn với chất lượng và ngoại quan được đánh giá cao

Draho lấy chất lượng làm yếu tố ưu tiên hàng đầu



1000+ dự án đã sử dụng phụ kiện cabin tắm Draho bởi những lý do thuyết phục sau đây:

Draho lựa chọn chất liệu inox 304 chống hoen gỉ. Trên thị trường hiện có 3 loại chất liệu thép không gỉ - inox phổ biến: inox 304 (trong thành phần chứa crom lớn hơn hoặc bằng 18% và chứa không dưới 8% niken), inox 201 (18/8) và inox 430 (18/0). Riêng loại inox 304 (SUS 304) có độ sáng bóng cao, tương đối sạch, không bị hoen gỉ nên giá thành khá cao. Inox 201 tỷ lệ niken trong thành phần thấp hơn, inox 430 chứa nhiều sắt và tạp chất khác.

Chất liệu inox 304 cao cấp, chống ăn mòn, không hoen gỉ theo thời gian

Do vậy, inox 201 và 430 dễ bị hoen gỉ, độ bền thấp, không an toàn, giá thành của chúng cũng thấp hơn nhiều so với inox 304. Vì giá thành cao và phần nhiều chạy theo lợi nhuận, rất nhiều sản phẩm hiện nay xuất hiện tràn lan trên thị trường với chất liệu làm bằng inox 201 và inox 430.



Đặt tiêu chí chất lượng lên đầu, Draho luôn lựa chọn chất liệu tốt, ngay cả khi cần chi phí sản xuất cao hơn. Phụ kiện cabin tắm Draho với chất liệu inox 304 cao cấp, đạt chuẩn ASTM Hoa Kỳ, chống hoen gỉ và bền bỉ theo thời gian. Khả năng chống ăn mòn của phụ kiện Cabin tắm Draho đã được kiểm nghiệm có khả năng chống gỉ trong môi trường nhà tắm sau nhiều năm sử dụng tại các căn hộ.

Draho hoàn thiện không gian sống với đa dạng mẫu mã sản phẩm

Lắng nghe và thấu hiểu khách hàng, Draho không ngừng cải tiến, chuyên môn hóa mọi quy trình và sản phẩm nhôm kính trước khi thi công. Không chỉ bền bỉ và chất lượng, các phụ kiện mà Draho cung cấp luôn được nhớ đến nhờ thiết kế sang trọng, hiện đại, tiếp thu những gì tinh túy nhất của các xu hướng nội thất trên thế giới.

Phụ kiện cabin tắm Draho có thể đáp ứng mọi ý tưởng sáng tạo của kiến trúc sư, đem đến khả năng thi công không giới hạn trong thiết kế nội thất nhà tắm. Cabin tắm Draho sở hữu nhiều mẫu mã từ những thiết kế cabin 90 độ, 135 độ, cho đến 180 độ,... của mọi loại căn hộ và sở thích khác nhau. Đặc biệt, phương án cửa lùa giúp tiết kiệm tối đa cho không gian, không ảnh hưởng đến diện tích phòng tắm khi đóng mở.

Màu sắc sáng bóng, sang trọng giúp hoàn thiện thẩm mỹ không gian tắm.

Bộ phụ kiện cabin tắm Draho độ sáng bóng và màu sắc độc đáo nhờ khả năng cung cấp màu sắc đa dạng từ chất liệu inox 304 và công nghệ phun sơn tĩnh điện cao cấp. Các màu phụ kiện cabin tắm tráng gương, xước, vàng, đen, đồng xanh đều là những tone có thể kết hợp ăn ý với nhiều phong cách nội thất từ cổ điển cho đến hiện đại.



Phụ kiện cabin tắm Draho kết hợp ăn ý với phong cách nội thất hiện đại

Tại các dự án lớn, phụ kiện cabin tắm Draho màu tráng gương kết hợp vô cùng hài hòa với nền gạch sáng, tạo nên một bố cục hài hòa, tinh tế và không gian sang trọng.



Phụ kiện cabin tắm Draho hài hòa cùng màu sắc nội thất tại căn hộ

Không chỉ với riêng phụ kiện Cabin tắm, Draho luôn vận hành theo nhu cầu của thị trường phụ kiện nhôm kính. Hiện nay, Draho là một trong những đơn vị cung ứng vật liệu kim khí top đầu tại Việt Nam với các dòng sản phẩm chủ lực: phụ kiện cửa nhôm, phụ kiện cabin tắm, phụ kiện cửa thủy lực, trụ lan can và chân nhện.



Chất lượng sản phẩm tốt, giá cả cạnh tranh, cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo thì việc Draho trở thành một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp sản phẩm ngũ kim khí tại Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở. Đây là minh chứng cho thấy, Draho đã và đang làm rất tốt sứ mệnh của mình, chiếm trọn sự tín nhiệm của mọi ông lớn trong thị trường xây dựng nói chung và thị trường cabin tắm nói riêng.

Hotline: 0389 778 778

Địa chỉ showroom:

Hà Nội: Tầng 3 - Tòa nhà 24T3 Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Quận Thanh Xuân.

Đà Nẵng: 244C Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu.

Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa Nhà Mộc Gia, 54/31 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình.