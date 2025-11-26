Giải mã sức hút từ cuộc thi 'AI thực chiến' vừa lên sóng truyền hình

Được bảo trợ bởi Bộ Công an, đồng tổ chức bởi Đài Truyền hình quốc gia VTV, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, Trung tâm Dữ liệu quốc gia & Techcombank. Ban Giám khảo của bảng mở đầu sẽ là Giáo sư – Tiến sĩ khoa học Hồ Tú Bảo (Viện nghiên cứu cao cấp về Toán); GS. Chử Đức Trình (Hiệu trưởng Đại học Công nghệ - ĐHQGHN); Phó Giáo sư - TS.Đinh Ngọc Thạnh - Phó Chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Giám đốc Công nghệ GFI Group (Australia); nữ giáo sư trẻ tuổi Nguyễn Phi Lê (Viện nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo – Đại học Bách Khoa Hà Nội), cùng giám khảo khách mời Hoa hậu Ngọc Hân.

Dẫn dắt các tập thi là cặp đôi MC Khánh Vy, Ngọc Thịnh – những gương mặt thân quen với khán giả truyền hình cả nước trong nhiều gameshow trí tuệ. 'Hot girl 7 thứ tiếng' đầy tài năng và duyên dáng cùng nam MC VTV6 sẽ đồng hành xuyên suốt các tập thi với phong cách dẫn dắt trẻ trung và linh hoạt.

'A.I Thực chiến' hấp dẫn khán giả truyền hình khi mục tiêu sáng kiến và các giải pháp AI với khả năng ứng dụng cao được kỳ vọng sẽ sớm đưa vào thực tế. Hơn thế khán giả cũng sẽ được trực tiếp tham gia vào những thử thách công nghệ ngay trong chương trình như: sáng tác nhạc, truyện tranh bằng AI… giúp khán giả ở nhiều độ tuổi, nhiều vùng miền có thể hiểu hơn về trí tuệ nhân tạo, phù hợp với mục tiêu phổ cập AI, đưa công nghệ vào đời sống và giúp người dân hình thành năng lực số – đúng với mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW về chuyển đổi số quốc gia.

Chia sẻ về điều thôi thúc bản thân đến với đấu trường của 'A.I thực chiến', người chơi đến từ đội MeddiesAI - cũng là một du học sinh cho biết: "Phong trào ứng dụng AI đang diễn ra rất sôi nổi trong công việc cũng như mọi mặt của đời sống hàng ngày. Ngay tại Pháp, chỉ cần đi lên tàu điện hay đến chỗ làm, đâu đâu tôi cũng nhìn thấy dấu ấn AI len lỏi khắp mọi nơi. Chính vì vậy, tôi rất mong tinh thần 'A.I thực chiến' sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn ở Việt Nam. Dù đang đi học ở xa, nhưng tôi vẫn luôn hướng về Việt Nam. Khi biết đến cuộc thi này, tôi thực sự bất ngờ về quy mô tổ chức và tầm vóc quốc gia của cuộc thi."

Điều đặc biệt của 'A.I thực chiến' là dù sân chơi công nghệ, chương tình vẫn mở rộng cơ hội cho cả những thí sinh 'tay ngang', khi chuyên ngành của họ không liên quan gì nhiều tới trí tuệ nhân tạo. Chính niềm đam mê, góc nhìn khác biệt và thôi thúc muốn dấn thân đã giúp họ mạnh dạn tham gia vào một lĩnh vực mới, bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định mình và chứng minh rằng sân chơi này là dành cho tất cả mọi người.

Từ gần 400 hồ sơ vòng Sơ loại, Ban Giám khảo đã chọn ra 100 đội xuất sắc bước vào vòng Chung khảo. Tại vòng này, 100 đội thi được chia thành 10 bảng đấu với 10 chủ đề. Mỗi đội được cấp 50 USD để sử dụng các công cụ AI từ API do Ban Tổ chức,và phải tạo ra một sản phẩm đáp ứng đề bài mà Ban Giám khảo đưa ra trong thời gian giới hạn 120 phút.

Để vòng thi và hệ thống chấm online được vận hành trơn tru, việc kiểm soát đồng bộ là một thử thách lớn không chỉ với đội chơi mà cả Ban Tổ chức và các thành viên Ban Giám khảo. Chính vì vậy, chương trình đã xây dựng một hệ thống lưu ký toàn bộ lịch sử làm bài của từng đội. Nhờ đó Ban Giám khảo có thể xem lại quá trình thi, phân tích và đánh giá một cách công tâm nhất. Đặc biệt hơn nữa, tất cả hệ thống công nghệ, định dạng đề thi đều do các kỹ sư người Việt thiết kế. Điều này càng khẳng định năng lực tự chủ công nghệ của người Việt cũng như thúc đẩy tinh thần "Make in Vietnam" trong các lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank – đại diện đơn vị đồng tổ chức và nhà tài trợ độc quyền – chia sẻ trong tập giới thiệu chương trình ngày 22/11: "Tôi thật sự ấn tượng trước tinh thần thực chiến và những sản phẩm mà các đội đã triển khai dù chỉ giới hạn thời gian trong vòng 120 phút theo quy định của Ban Tổ chức. Qua 'A.I Thực chiến', chúng tôi muốn chứng minh rằng AI không chỉ dành cho các chuyên gia công nghệ. Đây cũng là chương trình trọng điểm quốc gia, được bảo trợ bởi Bộ Công An, với mục tiêu tạo ra các giải pháp thực tế cho người Việt. Và tôi tin mỗi khán giả khi xem chương trình cũng đều có chung cảm nhận về sự gần gũi của AI trong đời sống và công việc hàng ngày."

Trong kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo không còn là viễn tưởng mà đã trở thành yếu tố cốt lõi trong cách con người sống, học tập, làm việc và vận hành xã hội. AI đang thay đổi toàn diện các ngành kinh tế, xã hội và giữ vai trò chiến lược trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về AI, kiến tạo những cơ hội mới cho các tài năng AI có điều kiện phát triển và cống hiến trong kỷ nguyên vươn mình mới của dân tộc.

Chương trình không chỉ nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, báo chí trong nước mà còn nhiều tờ báo, nhà báo quốc tế, trong đó có các ẩn phẩm công nghệ toàn khu vực, để dõi theo bước phát triển mang tính chiến lược về AI của Việt Nam.

Cùng đón xem chương trình 'A.I thực chiến' phát sóng 20h00 thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV2 và phát lại trên VTV3 vào lúc 9h thứ Hai & thứ Bảy; VTV4 lúc 18h15 thứ Sáu & Chủ Nhật hàng tuần.