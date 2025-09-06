Giải mã thách thức ngành Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân 2026 cùng Metric.vn

Triển vọng ngành Làm đẹp và Chăm sóc cá nhân tại Việt Nam nửa cuối năm 2025

Tính đến tháng 8/2025, ngành Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt trội trên các sàn thương mại điện tử. Riêng trong Quý II/2025, quy mô thị trường đạt 11.542 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 (10.714 tỷ đồng), tương ứng mức tăng trưởng 8% sau một năm. Những con số này không chỉ phản ánh nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn, mà còn khẳng định tiềm năng phát triển của ngành hàng, đang và sẽ là một trong những lĩnh vực dẫn dắt tăng trưởng ngành tiêu dùng trong thời gian tới.

*Số liệu thống kê từ 4 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop, trích xuất bởi Metric.vn (tháng 8/2025).

Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ chính là sự biến động không ngừng của thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp nắm bắt các xu hướng một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngành Làm đẹp và Chăm sóc cá nhân đòi hỏi thương hiệu có sự ứng biến linh hoạt

Định hình chiến lược mới cho ngành Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân

Nhằm đồng hành cùng các thương hiệu trong mùa Mega Sale cuối năm 2025, Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề "Beauty & Personal Care 2026: From Uncertainty to Opportunity" (Ngành Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân 2026: Từ thách thức đến cơ hội), chia sẻ những phân tích về toàn cảnh thị trường và đưa ra những khuyến nghị thiết thực.

Đồng hành cùng chương trình là các diễn giả giàu kinh nghiệm:

- Bà Nguyễn Hồng Yến - Head of Operations tại KakaOnline, với hơn 10 năm kinh nghiệm tại các sàn thương mại điện tử lớn như Lazada, Shopee (Head of Key Account Management ngành hàng Health & Beauty). Bà đã xây dựng chuyên môn sâu trong lĩnh vực Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân, đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng ngành và mở rộng hợp tác với các thương hiệu.

- Bà Mai Đoàn - E-commerce Strategist ngành Beauty & Personal Care, từng là Project Development Manager tại Sagen Groupe. Bà có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc dẫn dắt chiến lược thương mại điện tử, nổi bật là giúp thương hiệu EtiaXil tăng trưởng vượt trội.

- Bà Hương Đỗ - Head of Market Research tại Metric, chuyên gia với hơn 7 năm kinh nghiệm nghiên cứu dữ liệu thương mại điện tử và dẫn dắt các dự án nghiên cứu thị trường quy mô lớn. Bà sẽ mang đến chiến lược từ dữ liệu thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác.

Bộ ba diễn giả giàu kinh nghiệm trong ngành tham gia chia sẻ tại sự kiện

Hội thảo trực tuyến sẽ giúp doanh nghiệp lắng nghe những chia sẻ về tổng quan thị trường, những thách thức đang cản bước thương hiệu và cách để vượt qua những khó khăn trong thời đại số. Đồng thời, những nhận định về xu hướng của thị trường và cơ hội cho thương hiệu trong dịp Tết và năm 2026 sẽ được phân tích và thảo luận chuyên sâu, giúp doanh nghiệp nắm bắt thời cơ thuận lợi.

Ra mắt báo cáo độc quyền và chuyên sâu của Metric trong sự kiện

Điểm nhấn của hội thảo là Báo cáo chuyên sâu từ Metric về thị trường Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân, giúp phân tích những biến động cuối năm 2025 và dự báo cơ hội tăng trưởng trong năm tới. Doanh nghiệp tham dự sẽ được khám phá câu chuyện thành công, học hỏi kinh nghiệm từ các thương hiệu lớn, kết nối với hơn 50 lãnh đạo và chuyên gia trong ngành. Sau sự kiện, khách mời không chỉ được sở hữu dữ liệu độc quyền từ Metric mà còn có cơ hội nhận tư vấn 1:1 để tận dụng dữ liệu, giúp thương hiệu bứt phá trong mùa mua sắm cuối năm.

Báo cáo chuyên sâu về thị trường ngành Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân từ Metric

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, dữ liệu thị trường và các định hướng từ chuyên gia chính là chìa khóa giúp thương hiệu hoạt động hiệu quả. Hội thảo trực tuyến Beauty & Personal Care 2026 không chỉ là một sự kiện mà sẽ là một cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng cơ hội trong thị trường đang dần trở nên bão hoà.

Đăng ký ngay hôm nay để giữ chỗ giới hạn và nhận báo cáo chuyên sâu, chỉ có tại sự kiện từ Metric: https://ecommerce.metric.vn/beautywebinar2025

Về Metric.vn

Công ty Cổ phần Khoa học Dữ liệu (Metric) là đơn vị cung cấp nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu thông minh, sử dụng công nghệ Big Data & AI để cung cấp giải pháp Market Intelligence và Business Intelligence, hỗ trợ hơn 100.000 doanh nghiệp và đặt mục tiêu chạm mốc 1.000.000 doanh nghiệp vào năm 2030. Metric hiện tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác chiến lược với các tổ chức uy tín như Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM), Cục Phát triển TMĐT & Kinh tế số (Bộ Công Thương) và các nền tảng TMĐT hàng đầu.

Thông tin liên hệ:

Website: http://www.metric.vn

Email: info@metric.vn

Phone Number: 0338 062 221