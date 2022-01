Giải mã thành tố then chốt tạo nên thành công của mì 3 Miền nước cốt

Tại Việt Nam, những gói mì ăn liền xuất hiện đầu tiên với các thành tố phổ biến là vắt mì, gói bột nêm và gói súp. Tuy nhiên, theo thời gian, mì ăn liền trở lên phổ biến tới mức bất kể ai cũng có thể sử dụng như một thực phẩm hàng ngày, dùng cho bữa sáng, trưa, chiều hay tối. Nhờ thế, những yêu cầu về sự đa dạng trong hương vị, độ dinh dưỡng của mì ăn liền ngày một cao hơn để đáp ứng nhu cầu người dùng. Điều này cũng đặt ra cho các nhà sản xuất mì trong nước những thách thức phải đổi mới, đầu tư nghiêm túc trong nghiên cứu, sáng tạo và chế biến mì gói như một món ăn tinh túy, mang nét đặc trưng của ẩm thực Việt.

Trước những yêu cầu đặt ra cho mì ăn liền đang ngày càng khắt khe thì ý tưởng về một công thức gia vị mới giúp tô mì trở nên đậm đà, giữ trọn hương vị tinh túy của ẩm thực Việt, đồng thời bổ sung nhiều dưỡng chất cho bữa ăn trọn vẹn đã ra đời. Uniben đã mang đến sự kết hợp hoàn hảo của các thành tố tạo nên gói nước cốt đậm đà, chắt lọc tinh túy trong gói mì 3 Miền trứ danh.

Sự xuất hiện của mì 3 Miền nước cốt tôm thịt đậm đà khiến mì gói được nâng tầm chất lượng, tạo ra tiêu chuẩn mới để lựa chọn mì ăn liền của người dùng.

Ngay từ khi ra mắt, mì 3 Miền trở thành sản phẩm chủ lực của Uniben - thương hiệu sản xuất mì ăn liền uy tín tại Việt Nam. Sản phẩm tạo nên sự đột phá với gói nước cốt từ xương, thịt, tôm và rau củ hầm trong nhiều giờ để chắt lọc những giọt nước cốt tinh túy, cô đọng và sóng sánh. Nhờ ý tưởng mới lạ này mà gói nước cốt đậm đà trong mì 3 Miền như một giải pháp hoàn hảo thay thế gói gia vị, gói nêm truyền thống khiến mì gói được nâng tầm và tạo ra tiêu chuẩn mới về gói mì ăn liền hảo hạng và cao cấp.

Ngoài gói nước cốt đậm đà, mì 3 Miền còn chinh phục cả những người dùng khó tính khi đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe từ khâu chọn lựa nguyên liệu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng từ Uniben, nguyên liệu để làm nên gói nước cốt tinh túy, đậm vị, giữ trọn giá trị dinh dưỡng phải thật sự tươi ngon, rau củ quả phải được sàng lọc kỹ lưỡng từ quá trình gieo trồng tự nhiên đến thu hoạch và đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài ra, thịt, tôm và xương heo trước khi đưa đến nhà máy chế biến phải vượt qua khâu kiểm định khắt khe từ hệ thống trang trại, hộ chăn nuôi đạt chuẩn đến quy trình xử lý, bảo quản thịt và thanh trùng tốt nhất.

Mì 3 Miền Gold chắt lọc tinh túy ẩm thực Việt

Để người dùng an tâm thưởng thức tô mì 3 Miền nước cốt đậm đà, Uniben cũng chú trọng vào khâu kiểm định chất lượng, độ an toàn sức khỏe, các chỉ số về an toàn vệ sinh và quản lý chất lượng thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000... Ngoài ra, mỗi sản phẩm mì 3 Miền được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ đóng gói và thanh trùng tiên tiến để sợi mì luôn vàng óng, dai giòn đặc trưng cùng hương vị tinh túy trong gói nước cốt đậm đà.

Hiện tại, mì 3 Miền là thương hiệu mì Việt được người tiêu dùng yêu thích, đa dạng với nhiều dòng sản phẩm mang hương vị khác nhau như: Mì 3 Miền Gold nước cốt đặc biệt với các vị Bò hầm rau thơm, Tôm chua cay, Chua Cay Thái, Lẩu gà chua cay để đáp ứng nhu cầu thưởng thức theo khẩu vị từng người.

Trong tiết trời se se lạnh, nếu muốn thưởng thức tô mì 3 Miền nước cốt tôm, thịt đậm đà ngon đúng điệu, bạn hãy dạo quanh một vòng các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay khu bách hóa tổng hợp là có thể lựa chọn được loại mì yêu thích và thưởng thức ngay cho thỏa cơn thèm nhé!

Uniben sở hữu 2 nhà máy thực phẩm, với các thương hiệu 3 Miền, Reeva, BONCHA và JOCO. Trong đó, mì 3 Miền là nhãn hiệu được người tiêu dùng Việt chọn mua nhiều hàng đầu liên tục từ 2015 đến nay. Reeva là thương hiệu mì cao cấp với nguyên liệu tươi 100% xuất khẩu đến hơn 16 quốc gia trên thế giới. Trà mật ong BONCHA và Nước trái cây JOCO với vị ngon sáng tạo, giàu vitamin giúp tăng cường sức đề kháng với nguồn nguyên liệu tự nhiên.

