Giải ngân tín dụng trong... 5 phút

Sau nhiều năm tích góp và vay mượn, vợ chồng anh Ngọc Quang (36 tuổi, Hà Nội) đã mua được căn chung cư tại quận Long Biên, cách nơi làm việc không quá xa của hai vợ chồng và tiện đường đón cháu nhỏ đi học. Tuy nhiên, sau khi nhận nhà và sửa chữa, anh Quang bắt đầu cảm thấy lo lắng bởi nguồn tài chính dự phòng không còn bao nhiêu.

Anh cho biết, thu nhập hàng tháng của hai anh chị vào khoảng 60 triệu đồng gồm lương và các khoản thu ngoài, trong khi đó các hạng mục mua sắm nội thất, chi phí sinh hoạt cho cả gia đình 4 nhân khẩu đều cao gấp đôi nên gần như anh chị thường xuyên lâm vào cảnh "cháy túi".

"Vừa qua, tôi đã dồn hết tất cả tiền và vay thêm người thân bạn bè mua một căn, do đó không còn khoản dự phòng. Gia đình "căng như dây đàn" do vừa phải trả nợ, đảm bảo chi tiêu hàng tháng và chuẩn bị vốn kinh doanh", anh Quang tâm sự.

Tình cờ, anh Quang đọc được thông tin về việc vay tín chấp tại SHB với hạn mức tín dụng hấp dẫn, thủ tục đơn giản, 100% online và không tốn thêm phụ phí về hồ sơ. Vì công ty trả lương qua tài khoản SHB nên anh chỉ cần mở App ngân hàng điện tử và thực hiện thao tác theo hướng dẫn. Chỉ sau khoảng 5 phút, anh đã được SHB duyệt khoản vay thấu chi đến 200 triệu đồng/tháng cùng mức lãi suất vô cùng hấp dẫn dành cho khách hàng hiện hữu có lịch sử tín dụng ổn định.

"Tôi không nghĩ vay tín chấp ngân hàng lại nhanh chóng và đơn giản như thế. Chỉ vài phút tiền đã về tài khoản rồi. Với nguồn vốn đó, vợ chồng tôi nhẹ gánh hơn rất nhiều trong vấn đề tài chính. Thật sự vô cùng tiện lợi, hữu hiệu", anh vui mừng cho biết.

Khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay giá rẻ của SHB ngay trên digital app

Anh Ngọc Quang là một trong số rất nhiều khách hàng đã trải nghiệm tính tiện lợi, nhanh chóng khi vay vốn tín chấp từ ngân hàng SHB. Bằng việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, trong đó có trí thông minh nhân tạo (AI) và Big Data, SHB đã thiết kế và áp dụng hệ thống phê duyệt tín dụng tự động (Automatic Credit Approval System - ACAS) nhằm ra quyết định cho vay dựa trên cơ sở dữ liệu, lịch sử tín dụng của khách hàng. Qua đó, việc xét duyệt hồ sơ, xác định hạn mức đều được phân tích, đánh giá theo các tiêu chuẩn tín dụng nhằm quản lý rủi ro, đồng thời cũng tăng tốc quy trình xử lý thủ tục và giải ngân vốn tới khách hàng.

Thông qua ACAS, hành trình trải nghiệm khách hàng sẽ trở nên xuyên suốt, liền mạch và nhanh chóng hơn rất nhiều. So với quy trình cấp tín dụng truyền thống, giải pháp ACAS giúp khách hàng có nhu cầu vay vốn tiết kiệm thời gian và thực hiện thao tác hoàn toàn trên kênh số. Nếu trước kia khách hàng sẽ phải tới ngân hàng tối thiểu 2 lần để làm các thủ tục đăng ký vay cùng khoảng thời gian chờ đợi xét duyệt mất 2 - 3 ngày, hiện nay mọi thứ chỉ gói gọn trên App ngân hàng điện tử của SHB trong vòng 5 phút. Sau đó, khách hàng đã có thể sử dụng ngay khoản vay chi tiêu đời sống, phục vụ hoạt động kinh doanh.

Chỉ cần vài thao tác online, khách hàng đã có ngay nguồn vốn phục vụ đời sống

Đại diện SHB cho biết, khách hàng của SHB sẽ cảm nhận rất rõ sự tiện lợi của ACAS. Với việc ra quyết định cho vay nhờ ứng dụng công nghệ AI phân tích cơ sở dữ liệu lớn Big Data, khách hàng sẽ xác định kết quả liệu có được vay vốn hay không và hạn mức được cấp là bao nhiêu trong thời gian ngắn; xóa tan rào cản về việc phải cung cấp nhiều hồ sơ giấy tờ nhưng lo ngại không được ngân hàng duyệt vay.

Bên cạnh lợi ích cho khách hàng, giải pháp ACAS cũng giúp quy trình nội bộ thông suốt, các đơn vị kinh doanh có thể dễ dàng kiểm tra kết quả phê duyệt tín dụng, danh sách khách hàng đủ điều kiện hoặc chưa đủ kiều kiện cùng lý do từ chối để kịp thời thông báo.

Tính đến hết năm 2023, ACAS đã giúp chuyển dịch khách hàng sang kênh vay online, trong đó tỷ lệ khách hàng sử dụng sản phẩm vay tiêu dùng online đạt gần 98% về số lượng hồ sơ, 94% về dư nợ vay tín chấp, quy mô khoản vay tín chấp tiêu dùng tăng gấp 2 lần năm 2022. Sau khi triển khai hệ thống, mỗi tháng SHB ghi nhận trung bình từ 2 đến 3 nghìn khách hàng mở mới thẻ tín dụng và thấu chi online.

Hệ thống phê duyệt tín dụng khoản vay tự động cũng giúp tiết kiệm chi phí nhân sự và chi phí vận hành, chi phí tra cứu lịch sử tín dụng CIC chủ động trước khi mời khách hàng sử dụng sản phẩm như cách mà một số các ngân hàng khác hay thực hiện. Đặc biệt nhất, ACAS đảm bảo tính chính xác tuyệt đối nhờ thực hiện ra quyết định phê duyệt dựa trên phân tích dữ liệu cập nhật hằng ngày của khách hàng.

"Việc đưa hệ thống ACAS vào vận hành chính thức là một bước tiến mới trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng các công nghệ hiện đại vào các giải pháp tài chính, đồng thời khẳng định triết lý đặt khách hàng và thị trường là trung tâm của SHB", đại diện SHB nhấn mạnh.

Vừa qua, ACAS đã chiến thắng tại hạng mục "Áp dụng công nghệ tốt nhất cho trải nghiệm số", cùng với SLINK chiến thắng hạng mục "Trải nghiệm trên nền tảng số nổi bật nhất – hạng mục nền tảng quản lý dòng tiền", đưa SHB trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất nhận cú đúp giải thưởng tại Digital CX Awards 2024.

Giai đoạn 2024 - 2025, hệ thống ACAS tiếp tục được phát triển để cung cấp giải pháp cho vay sản xuất kinh doanh và một số sản phẩm vay khác phục vụ nhu cầu đời sống của khách hàng như vay mua nhà, vay mua xe ô tô, vay xây sửa nhà….với mục tiêu giúp người dân tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng, thuận tiện nhưng vẫn quản lý rủi ro chặt chẽ.

Trong Chiến lược Chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện giai đoạn 2024-2028, SHB xác định một trong 4 trụ cột là Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Do đó, thời gian qua, Ngân hàng đã liên tục triển khai công nghệ mới, đột phá về quy trình nội bộ như hệ thống khởi tạo vay LOS (Loan Origination System); RPA (Robotic Process Automation) giúp giảm đến 20 công đoạn thủ công, xử lý chứng từ, hồ sơ để bảo đảm tính đồng bộ, chính xác, rút ngắn 30 - 40% thời gian phê duyệt; giải pháp khôi phục dữ liệu DRC (Data Recovery Centre) giúp SHB dự phòng và khôi phục dữ liệu khi xảy ra các sự cố bất khả kháng về hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an ninh, an toàn bảo mật cho khách hàng...