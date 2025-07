SSI Research: VN-Index có thể xuất hiện nhịp rung lắc mạnh vào cuối tháng 7

Trong báo cáo chiến lược mới cập nhật, Chứng khoán SSI cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đã khép lại nửa đầu năm 2025 ở mức đỉnh ba năm, với việc chỉ số VN-Index tăng gần 9% so với đầu năm và chỉ còn cách chưa đầy 10% so với đỉnh lịch sử thiết lập đầu năm 2022. So với mức đáy ngày 9/4, VNIndex đã hồi phục mạnh 28%, được hỗ trợ bởi các yếu tố nền tảng vững chắc.

Một trong những yếu tố chính thúc đẩy đà phục hồi của thị trường chung đến từ lo ngại về thuế đối ứng tạm lắng xuống và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp trong quý 2 phục hồi khả quan. Theo ước tính của SSI Research, hơn 40 doanh nghiệp trong phạm vi nghiên cứu ghi nhận lợi nhuận quý 2/2025 tăng 12,2% so với cùng kỳ và 19,9% so với quý trước.

Xét theo ngành, bất động sản, ngân hàng và đặc biệt là nhóm cổ phiếu Vingroup là động lực đóng góp chính dẫn dắt thị trường chung. Theo SSI, nếu loại trừ các cổ phiếu thuộc Vingroup, chỉ số VN-Index gần như đi ngang so với đầu năm, nhưng vẫn phục hồi 17% so với vùng đáy đầu tháng 4.

Trong bối cảnh lãi suất tiếp tục duy trì ở mặt bằng thấp, nhóm nhà đầu tư trong nước tiếp tục đóng vai trò chủ đạo với lực mua ròng 48,4 nghìn tỷ đồng. Kết quả này giúp bù đắp dòng tiền bán ròng mạnh từ nhóm NĐT nước ngoài, cũng như nhóm tổ chức trong nước.

VN-Index thường tăng thấp hơn trong nửa cuối năm, biến động trong ngắn hạn cần lưu ý

Thống kê lịch sử giai đoạn 2010 – 2024, SSI chỉ ra rằng mức tăng bình quân của chỉ số trong nửa cuối năm có xu hướng thấp hơn nửa đầu năm. Xu hướng này thể hiện yếu tố suy giảm mang tính mùa vụ của động lực thị trường với số ít ngoại lệ, như trong năm 2017 thị trường bứt phá sau giai đoạn đi ngang tích lũy (2013-2016) với động lực đến từ nguồn vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, hoặc giai đoạn nửa cuối năm 2020 khi VN-Index đã phục hồi mạnh mẽ sau khi giảm mạnh trong nửa đầu năm do đại dịch Covid-19. Theo SSI, những ngoại lệ này cho thấy tầm quan trọng của yếu tố vĩ mô và động lực thanh khoản trong việc xác định hiệu suất thị trường nửa cuối năm.

Gần hơn, SSI Research cho rằng thị trường có thể chứng kiến mức độ biến động mạnh trong giai đoạn tháng 7 – đầu tháng 8 do áp lực chốt lời trong mùa kết quả kinh doanh ra vào cuối tháng 7. Thứ hai, dư địa nới lỏng thêm chính sách tiền tệ cũng có thể bị hạn chế trong bối cảnh tỷ giá đã tăng hơn 3% trong 6 tháng đầu năm. Thứ 3, tác động từ thuế quan cũng có thể bắt đầu được thể hiện rõ rệt hơn, thể hiện qua số liệu xuất khẩu và kết quả kinh doanh quý 3 của một số nhóm ngành liên quan như dệt may, thủy sản, khu công nghiệp.

90% TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng trong năm nay, VN-Index có thể dạt 1.500 điểm vào cuối năm

Xa hơn, SSI vẫn duy trì quan điểm tích cực về thị trường trong dài hạn với mục tiêu đạt 1.500 điểm cuối năm 2025 với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định. Chính phủ tiếp tục duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, cùng với các động lực nội địa bao gồm cơ sở hạ tầng, thị trường bất động sản hồi phục, cũng như việc thúc đẩy kinh tế tư nhân có thể giúp Việt Nam tạo nền móng vững chắc cho đà tăng trưởng kinh tế bền vững.

Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tương đối bền vững, tổng lợi nhuận ròng của hơn 79 cổ phiếu trong phạm vi nghiên cứu của SSI Research ước tính tăng 14% trong năm 2025 và có thể tiếp tục duy trì đà tăng 15% trong năm 2026. Việc tỷ giá tăng cũng giúp hàng hóa của Việt Nam vẫn có sự hấp dẫn tương đối so với các quốc gia khác.

Hiện, P/E dự phóng của VN-Index đạt 11,9 lần, vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm là 12,8 lần. So với các thị trường trong khu vực, Việt Nam đang có định giá hấp dẫn, ROE mạnh mẽ và triển vọng lợi nhuận thuận lợi. Mức lợi suất 8,4% trên TTCK khá hấp dẫn so với lãi suất huy động bình quân quanh 4,6% và tiềm năng thu hút lại một phần tiền gửi dân cư có xu hướng tăng nhanh trong các quý gần đây dù mặt bằng lãi suất huy động vẫn ở mức thấp.

Liên quan tới câu chuyện nâng hạng, SSI tin rằng có khoảng 90% khả năng Việt Nam sẽ được FTSE Russell công bố là Thị trường Mới nổi trong năm nay, qua đó có thể thu hút khoảng 1 tỷ đô la Mỹ từ các quỹ ETF, chưa tính đến các quỹ chủ động.