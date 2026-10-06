Giải pháp "cắt lỗ" khi đồng hồ nước nhảy số bất thường

Khi hóa đơn nước tăng bất thường dù nhu cầu sinh hoạt không thay đổi, phản ứng tự nhiên của nhiều gia đình là nghi ngờ đồng hồ bị hỏng. Tuy nhiên, trong lúc chờ kiểm tra thiết bị, lượng nước thất thoát vẫn liên tục ghi nhận khiến số tiền phải trả tăng lên từng ngày. Vì vậy, việc cần làm ngay là kiểm tra nguồn nước có bị rò rỉ trong hệ thống hay không.

Tạo khoảng "không dùng nước" để kiểm tra đường ống

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) hướng dẫn người dân khóa toàn bộ van, vòi và thiết bị sử dụng nước trong nhà rồi quan sát mặt số đồng hồ. Nếu kim hoặc chỉ số vẫn dịch chuyển, hệ thống đường ống phía sau đồng hồ chắc chắn đang bị rò rỉ.

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định khuyến cáo nên ghi lại chỉ số, tạm dừng dùng nước tối thiểu một giờ trước khi kiểm tra lại. Khi thực hiện, gia đình cần lưu ý kiểm tra cả két nước bồn cầu, máy giặt, máy lọc nước, bồn chứa hay hệ thống tưới tự động. Nếu đồng hồ đứng yên, mức tăng có thể do nhu cầu phát sinh thực tế. Ngược lại, nếu đồng hồ vẫn quay, gia đình nên ưu tiên xử lý ngay điểm rò rỉ thay vì chờ đến kỳ hóa đơn tiếp theo.

"Cắt lỗ" tại nơi nước đang thất thoát

Khi chỉ số vẫn liên tục nhích lên, cần tìm ra "điểm hở" để "cắt lỗ" ngay lập tức. Dấu hiệu rò rỉ có thể nhận biết qua tiếng nước chảy róc rách liên tục, mảng tường hay nền nhà ẩm ướt bất thường, bồn chứa nhanh tụt nước hoặc máy bơm tự động nhảy rơ-le nhiều hơn mọi ngày.

Nếu điểm rò nằm ở vòi, van hay thiết bị trong nhà, gia đình có thể khóa riêng van khu vực đó và gọi thợ xử lý. Trường hợp nghi ngờ rò rỉ đường ống ngầm, tuyệt đối không tự đục tường hay tháo gỡ đường ống khi chưa xác định đúng vị trí, hãy tạm ngắt nguồn nước khu vực đó và nhờ đơn vị chuyên nghiệp hỗ trợ.

Đặc biệt, gia đình không tự ý tháo đồng hồ, cắt niêm phong hay can thiệp vào bộ phận đo lường. Chiến lược "cắt lỗ" đúng đắn và hiệu quả nhất là chặn đứng dòng nước đang chảy tràn lãng phí ở phần hệ thống sau đồng hồ, đồng thời giữ nguyên trạng thiết bị để đối chiếu với đơn vị cấp nước khi cần thiết.

Khi nào nên nghi ngờ đồng hồ nước có vấn đề?

Nếu đã cẩn thận kiểm tra toàn bộ hệ thống, chắc chắn không rò rỉ nhưng chỉ số vẫn tăng bất thường, đây mới là lúc gia đình nên liên hệ đơn vị cấp nước để đề nghị kiểm tra. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa việc yêu cầu đơn vị chuyên môn hỗ trợ với việc tự ý kết luận thiết bị đo sai.

Các đơn vị cấp nước như VIWACO hay HAWACOM đều có quy trình tiếp nhận đề nghị kiểm định đồng hồ từ người dân. Nếu kết quả kiểm định cho thấy thiết bị vẫn hoạt động chính xác trong giới hạn cho phép, khách hàng sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí kiểm định này. Do đó, việc chủ động loại trừ các điểm rò rỉ trong nhà là giải pháp cần thiết để tránh phát sinh những chi phí không đáng có.