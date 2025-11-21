Giải pháp thanh toán bảo hiểm linh hoạt cùng thẻ tín dụng BAC A BANK MasterCard

Đồng hành cùng khách hàng trên hành trình sống chủ động và vững vàng

Thanh toán phí bảo hiểm qua thẻ tín dụng đang ngày càng trở nên phổ biến nhờ sự tiện lợi, an toàn và khả năng quản lý tài chính hiệu quả. Trong bối cảnh nhu cầu bảo vệ sức khỏe của cá nhân và gia đình liên tục gia tăng, khách hàng có xu hướng tìm kiếm các giải pháp linh hoạt hơn, giúp vừa đảm bảo dự phòng rủi ro, vừa tối ưu, hiệu quả về chi phí.

Nắm bắt nhu cầu chung của thị trường, BAC A BANK đã "thiết kế" Combo gói sản phẩm ưu đãi không chỉ trực tiếp mang lại giá trị tài chính, mà còn khẳng định cam kết lâu dài, định hướng chiến lược của BAC A BANK trong việc đồng hành cùng khách hàng xây dựng cuộc sống chủ động, tích cực, vững vàng.

Hấp dẫn hơn, loạt ưu đãi áp dụng cho cả chủ thẻ BAC A BANK Rewards Gold và BAC A BANK Cashback Platinum, khi sử dụng thẻ cho các giao dịch thanh toán phí bảo hiểm từ 5.000.000 đồng trở lên, tại các đối tác bảo hiểm (nhân thọ và phi nhân thọ) đang hợp tác với Ngân hàng.

Ưu đãi kết hợp - Lợi ích cộng hưởng cho mọi nhu cầu

Từ 01/11/2025 đến hết ngày 31/03/2026, BAC A BANK triển khai đồng thời ba ưu đãi, mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, giúp khách hàng chủ động hơn trong mọi kế hoạch quản lý tài chính cá nhân.

Quẹt bảo hiểm - Nhận liền ưu đãi: Trước hết, khách hàng mở mới thẻ tín dụng BAC A BANK MasterCard và thực hiện thanh toán phí bảo hiểm (Bảo hiểm Nhân thọ: kỳ phí năm 1, năm 2. Bảo hiểm Phi Nhân thọ: tất cả các kỳ phí) qua thẻ thành công trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, sẽ được hoàn 5% giá trị giao dịch thanh toán phí bảo hiểm, tối đa 500.000 đồng/Hợp đồng. Đây là ưu đãi ban đầu hấp dẫn thu hút KH mở mới thẻ cũng như giúp khách hàng nhẹ gánh chi phí khi quyết định tham gia hợp đồng bảo hiểm mới hoặc tái tục.

An tâm bảo hiểm - Trọn đời 0 phí: Song hành với ưu đãi hoàn tiền, BAC A BANK tiếp tục gia tăng lợi ích cho khách hàng bằng chính sách miễn 100% phí thường niên năm tiếp theo khi thanh toán phí bảo hiểm qua Thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard. Ưu đãi miễn 100% phí thường niên trong suốt quá trình sử dụng thẻ không những góp phần khuyến khích, tạo động lực cho khách hàng duy trì thói quen thanh toán thẻ thường xuyên mà còn giúp KH tối ưu hóa lợi ích sử dụng thẻ gắn liền với mỗi giao dịch.

Ưu đãi hoàn phí trả góp 0% cùng thẻ tín dụng BAC A BANK: Chưa dừng lại ở đó, đối với những khách hàng có mong muốn chia nhỏ giá trị giao dịch bảo hiểm để quản lý chi tiêu mỗi tháng hiệu quả, ngân hàng BAC A BANK cung cấp chương trình ưu đãi miễn 100% Phí chuyển đổi trả góp ở tất cả các kỳ hạn 3/6/9/12 tháng.

Đây được xem là giải pháp thiết thực hỗ trợ khách hàng giảm bớt áp lực tài chính, cân đối chi tiêu và thoải mái tham gia các giải pháp bảo hiểm mà vẫn an tâm duy trì mức chi trả hợp lý theo từng tháng.

Ưu đãi dành cho các giao dịch thanh toán phí bảo hiểm năm thứ nhất (với bảo hiểm nhân thọ) và các năm phí (với bảo hiểm phi nhân thọ) và KH cần thực hiện đăng ký trả góp giao dịch bảo hiểm tại quầy dịch vụ của BAC A BANK.

Với ba ưu đãi được kết nối chặt chẽ này, BAC A BANK đặt trọng tâm vào việc mang đến giá trị thực, nâng cao trải nghiệm cho nhiều nhóm khách hàng. Từ hoàn tiền, miễn phí thường niên đến trả góp linh hoạt, BAC A BANK cung cấp gói giải pháp tài chính toàn diện, giúp khách hàng vừa bảo vệ sức khỏe, tài chính gia đình vừa hưởng trọn hệ sinh thái dịch vụ bảo hiểm - tài chính hiện đại, tiện ích.

Khách hàng quan tâm có thể liên hệ các điểm giao dịch BAC A BANK trên toàn quốc để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết. Thông tin về các ưu đãi hấp dẫn của thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK được cập nhật thường xuyên tại website cards.baca-bank.vn, hoặc vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800588828.