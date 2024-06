Giải thưởng BĐS uy tín thế giới (IPA) vinh danh đơn vị tư vấn Việt Nam

Trong Lễ trao giải Bất động sản Thế giới IPA 2024 – 2025 khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức ngày 31/05 tại Bangkok (Thái Lan), WeLand đã bất ngờ được vinh danh với 03 giải thưởng danh giá: Đơn vị tư vấn bất động sản tốt nhất (Best Property Agency/ Consultancy); Đơn vị tư vấn Marketing bất động sản tốt nhất (Best Property Agency/ Consultancy Marketing); Website đơn vị tư vấn bất động sản tốt nhất: www.weland.com.vn (Best Property Agency/ Consultancy Website). Trong đó, giải thưởng "Đơn vị tư vấn bất động sản tốt nhất" là chiến thắng có ý nghĩa rất lớn với WeLand trên hành trình khẳng định vị thế "Đơn vị tư vấn bất động sản tốt nhất Việt Nam". Trong 3 năm từ 2021 - 2023, WeLand cũng vinh dự giành chiến thắng liên tiếp ở hạng mục này tại DOT Property Awards.

Bất ngờ hơn, WeLand được đề cử là đại diện khu vực châu Á tham gia 2 giải thưởng về Đơn vị tư vấn Marketing Bất động sản và trang web bất động sản trong khuôn khổ giải thưởng IPA quy mô toàn cầu.

Cũng trong khuôn khổ Lễ trao giải Bất động sản Thế giới IPA 2024 – 2025 khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Vinhomes đã được vinh danh cho hạng mục Khu đô thị phức hợp tốt nhất Việt Nam với dự án Ocean City và được đề cử đại diện khu vực châu Á tham gia tranh giải thưởng quốc tế trong khuân khổ giải thưởng International Property Award.



International Property Awards (IPA) được ví như Grammy của lĩnh vực bất động sản thế giới. Giải thưởng ra đời từ những năm đầu thập niên 90, được chia thành nhiều khu vực như Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu, Châu Phi, Mỹ, Anh Quốc. Trong suốt 03 thập kỷ phát triển, sự đánh giá và công nhận của IPA, với hơn 100 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, được xem là bảo chứng quan trọng cho uy tín, năng lực của các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Bên cạnh những chủ đầu tư lớn, nhiều năm kinh nghiệm, đây là lần hiếm hoi tại Việt Nam, một đơn vị tư vấn và triển khai chuyên biệt về lĩnh vực bất động sản giành được sự công nhận từ hội đồng thẩm định Quốc tế đồng thời tại 3 hạng mục tư vấn bất động sản quan trọng.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Việt Hùng, Tổng Giám Đốc WeLand, thành công của WeLand đã gián tiếp khẳng định sự chuyên nghiệp hóa của bất động sản Việt Nam và sự công nhận của cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng của dịch vụ tư vấn bất động sản tại Việt Nam trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh hơn. Khoảng 5 năm trở lại đây, thị trường đã ghi nhận nhiều sự hợp tác của các chủ đầu tư bất động sản với các đơn vị tư vấn và triển khai bất động sản. Sự ra đời của mô hình tư vấn, quản lý và triển khai bất động sản đã giúp các chủ đầu tư có thêm lựa chọn trong việc xây dựng, phát triển và đưa dự án tới tay khách hàng một cách bài bản và chuyên nghiệp. Mô hình này cũng được đánh giá sẽ là "át chủ bài" thay đổi cục diện thị trường khi giờ đây, không chỉ các ông lớn mà các chủ đầu tư mới, các doanh nghiệp địa phương, các chủ đầu tư "tay ngang" sẽ có nhiều hơn các điều kiện thuận lợi khi tham gia vào cuộc chơi địa ốc và rút ngắn được quá trình phát triển chuyên nghiệp của mình.

WeLand là đơn vị tiên phong tại Việt Nam cung cấp dịch vụ phát triển bất động sản toàn diện cho một chủ đầu tư bất động sản

Ra đời năm 2017, được thành lập bởi các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực bất động sản & tài chính, WeLand đã đồng hành thành công cùng hơn 30 dự án trong đó với rất nhiều dự án quy mô lớn, vượt qua một trong những giai đoạn đầy biến động của thị trường. Bằng sự chuyên nghiệp, chuyên biệt và chuyên tâm, WeLand trở thành thương hiệu đồng hành, bảo chứng cho thành công của nhiều dự án bất động sản vươn tầm quốc gia và khu vực, tiêu biểu có thể kể đến: các dự án bất động sản mang ý nghĩa biểu tượng hợp tác cùng Dojiland (thành viên của Tập đoàn VBĐQ DOJI) như Golden Crown Hai Phong, Diamond Crown Hai Phong, The Sapphire Mansions, Best Western Premier Sapphire Ha Long; các dự án Hi-LIFE theo phong cách Hàn Quốc của CĐT nước ngoài N.H.O như Dragon Castle Hạ Long, Gem Park (Hải Phòng); hay dự án khu đô thị cao cấp và đồng bộ tại trung tâm Bắc Giang hợp tác cùng Tập đoàn TUTA;…

"Trong lĩnh vực tư vấn và phát triển bất động sản, WELAND là đối tác tận tâm, chuyên nghiệp, tạo sự khác biệt trong mỗi dự án. Đội ngũ của WELAND là những chuyên gia am hiểu và sẵn sàng thích ứng với những cơ hội, thách thức của thị trường". – Chủ đầu tư DOJILAND.

"Chúng tôi hợp tác với WeLand vì là đơn vị có đội ngũ lãnh đạo có tâm, tầm, kinh nghiệm dày dặn trong bất động sản từ đó tạo nên chiến lược bán hàng từ nền tảng cấu trúc sản phẩm tốt, khác biệt, kế hoạch ra hàng nhanh với những chính sách tài chính ưu việt linh hoạt đáp ứng với nhu cầu thị trường." – Đại lý Newstarland.

Trong bối cảnh thăng trầm chung của nền kinh tế thế giới, những năm gần đây, ngày càng có nhiều chủ đầu tư tìm đến các đơn vị tư vấn bất động sản dày dặn kinh nghiệm để đưa sản phẩm tới khách hàng một cách hiệu quả nhất. Hiểu được nhu cầu này, WeLand dành nhiều tâm huyết thiết kế các nhóm sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chủ đầu tư và các đại lý môi giới. Hệ thống sản phẩm, dịch vụ của WeLand đi theo vòng đời của một dự án bất động sản với 04 cột mốc trọng yếu: Phát triển doanh nghiệp; Phát triển quỹ đất; Phát triển dự án; Phát triển kinh doanh; và tổng hợp lại thành dịch vụ Phát triển bất động sản toàn diện.

Giải thưởng "Đơn vị tư vấn Marketing" tại IPA 2024-2025 đến từ nhóm dịch vụ Phát triển kinh doanh, hạng mục tư vấn, quản lý và triển khai Marketing, một trong những dịch vụ cốt lõi và cũng là thế mạnh nổi bật của WeLand.

Vượt qua những thách thức của thời kỳ đại dịch, các dự án được WeLand tư vấn và triển khai Marketing đã "về đích" với kết quả kinh doanh ấn tượng.

WeLand từ lâu đã được biết đến như một đơn vị tư vấn mạnh và dày dặn kinh nghiệm trong xây dựng chiến lược và triển khai marketing cho dự án bất động sản với tư duy hiện đại, khác biệt và toàn diện.

WeLand đã chứng minh tính hiệu quả vượt trội của năng lực của mình thông qua các dự án điểm nhấn của khu vực, các dự án "vượt bão" đại dịch, về đích bán hàng thành công. Cụ thể, phải kể đến một loạt các dự án như: Diamond Crown Hải Phòng với quy mô doanh số trên 4000 tỷ, bán vượt trên 90% quỹ căn chỉ trong vòng 9 tháng triển khai; Dự án siêu dinh thự The Sapphire Mansions với hơn 40 dinh thự từ 40 – 125 tỷ đồng/căn cũng đã cán mốc bán hàng hơn 90% quỹ căn vào quý 3 năm 2022; Dự án The Holiday Hạ Long bán hàng xuyên qua giai đoạn Covid, xuất sắc cán đích 100% vào tháng 4 năm 2022; Dự án Dragon Castle, tòa Jinju Tower hoàn thành hơn 90% chỉ trong vòng 3 tuần mở bán.

Sau 07 năm phát triển, WeLand đã thành công trong việc khẳng định vị thế đơn vị cung cấp dịch vụ phát triển bất động sản toàn diện tốt bậc nhất tại Việt Nam. Mô hình của WeLand đã chứng minh tính hiệu quả khi được lựa chọn như một mảnh ghép cần thiết trong hệ sinh thái của các chủ đầu tư, với tiêu chi hoạt động quan trọng nhất là mang đến sản phẩm phù hợp nhất, đáp ứng đúng – đủ nhu cầu thị trường. Trong tương lai, WeLand đặt mục tiêu duy trì vị thế hàng đầu, tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng, kết nối tới nhiều hơn các chủ đầu tư tại địa phương, các đơn vị môi giới chuyên nghiệp nhằm góp phần mang đến một diện mạo mới, tích cực và chuyên nghiệp hơn cho bức tranh chung của ngành bất động sản tại Việt Nam.