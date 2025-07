Giám đốc Công an Đồng Tháp được thăng hàm lên Thiếu tướng

Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Trí Quang.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp - Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên. (Ảnh: Trọng Tín)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp đánh giá cao kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Công an tỉnh thời gian qua. Qua đó góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tin tưởng, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên sẽ tiếp tục phát huy năng lực cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên bày tỏ vinh dự và trách nhiệm trước Quyết định thăng cấp bậc hàm của Chủ tịch nước. Ông cam kết sẽ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ quyết tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh, ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, 54 tuổi, quê Phong Điền, TP. Cần Thơ. Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang; Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Tháng 6/2025, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên được Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang. Sau khi tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp sáp nhập, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp mới.