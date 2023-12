Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo xử lý bãi xe 'lậu' ở chung cư mà Tiền Phong phản ánh

Đại tá Phạm Hoàng Thảo - Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM vừa ký văn bản gửi Công an quận Gò Vấp, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM về việc xử lý thông tin báo chí nêu.

Một bãi giữ xe tự phát mọc lên ở

Theo văn bản, bài báo “Loạt bãi xe lậu ngang nhiên mọc ở giữa các khu dân cư” phản ánh nội dung, chung cư K26 (quận Gò Vấp) có hàng loạt bãi xe lộ thiên nằm ngoài hiện trạng bản vẽ tổng thể phê duyệt, gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy cho cư dân.

Trả lời báo Tiền Phong về việc các bãi xe nằm ngoài bản vẽ hiện trạng mặt bằng tổng thể vẫn ngang nhiên tồn tại, ông Lê Bá Tơ - Trưởng ban Quản trị chung cư K26 cho biết, chung cư K26 đưa vào sử dụng từ năm 2009 nhưng đến năm 2020 mới có ban quản trị khóa 1. Ông là trưởng ban quản trị khóa 2 của chung cư K26, nhận nhiệm vụ ngày 19/10. Theo bản vẽ hiện trạng mặt bằng tổng thể, chỉ có 4 nhà là đúng quy định. Ban quản lý dự án 98 chỉ mới bàn giao cho ban quản trị 13 block nhà. Còn lại, cơ sở hạ tầng chưa bàn giao.

“Tôi đã làm việc với các nhà xe nằm ngoài bản vẽ hiện trạng mặt bằng tổng thể, yêu cầu đảm bảo trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện. Đã 3 lần chúng tôi gửi văn bản mời Ban quản lý dự án 98 vào làm việc để giải quyết vấn đề này nhưng họ không vào”, ông Tơ nói.

Đối với nội dung nêu trên, phòng Tham mưu đã có báo cáo số 8507/BC-PV01 ngày 10/12 trình Ban Giám đốc Công an TPHCM, trong đó phòng Tham mưu đề xuất giao Công an quận Gò Vấp nắm tình hình và có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy liên quan nội dung báo phản ánh. Tại báo cáo số 8507/BC-PV01, Thiếu tướng Lê Hồng Nam có bút phê “đồng ý đề xuất”.

Một bãi xe lộ thiên ở chung cư K26 (quận Gò Vấp) nằm ngoài hiện trạng bản vẽ tổng thể phê duyệt, gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Do đó, phòng Tham mưu truyền đạt chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM đến Công an quận Gò Vấp để tổ chức thực hiện, kết quả báo cáo cho Thiếu tướng Lê Hồng Nam và gửi phòng Tham mưu để tập hợp, tham mưu báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Trước đó, vào ngày 9/12, Tiền Phong đã đăng bài “Loạt bãi xe lậu ngang nhiên mọc ở giữa các khu dân cư”, phản ánh chung cư K26 do Ban Quản lý dự án 98 - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Chung cư K26 được bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm 2009 với 13 block nhà và 640 căn hộ. Tuy nhiên, sau gần 15 năm đưa vào sử dụng, hàng loạt bãi giữ xe tự phát mọc lên, chiếm cả lối đi của cư dân để làm bãi trông giữ xe.