Thị trường bất động sản cuối năm: Nhà đầu tư dừng cắt lỗ, cầm cự chờ giá tăng

Một số nhà đầu tư dừng bán cắt lỗ

Từng rao bán lỗ mảnh đất 150m2 tại Thường Tín (Hà Nội) suốt 2 tháng không có khách mua, đầu tháng 12, chị Thủy, nhà đầu tư tại Hà Đông, Hà Nội bất ngờ “quay xe” giữ đất.

Chị cho biết, mảnh đất này được chị mua vào đầu năm ngoái với mức giá 4,7 tỷ đồng, nhưng do có sử dụng đòn bẩy tài chính, cộng thêm tình hình kinh tế gặp khó khăn nên đành rao bán với giá 3,7 tỷ đồng từ tháng 10/2023.

“Thời gian gần đây tôi cũng đã thu xếp tài chính ổn thỏa hơn, hơn nữa thị trường bất động sản đã ấm trở lại. Do đó, tôi đã báo môi giới không bán nữa và chờ giá tăng lên sẽ tính”, chị Thúy nói.

Tương tự, anh Hà Tuấn, nhà đầu tư tại Hà Nội cho biết, thời điểm cuối tháng 10, anh rao bán lô đất 100m2 tại Bắc Giang với giá 2,3 tỷ đồng, lỗ khoảng 20% so với thời điểm đầu năm ngoái.

“Thời điểm sốt đất, lô đất này có giá khoảng 2,7 - 2,8 tỷ đồng. Đến đầu tháng 12, có một khách liên hệ muốn mua với giá 2,1 tỷ đồng nhưng tôi không bán nữa. Bởi, nếu đồng ý bán giá này thì tôi lỗ sâu. Hơn nữa hiện nay lãi suất giảm, thị trường đã tích cực hơn nên tôi tiếp tục cầm cực chờ giá tốt hơn”, anh Tuấn nói.

Anh Vũ Thanh Tùng, chủ một sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho biết, trước, một số khách hàng đang gửi sản phẩm bất động sản nhờ bán đến nay đã thông báo tạm dừng. Thậm chí, một số khách còn bắt đầu tăng nhẹ giá bán trở lại. Đây cũng là các khách hàng trước đó gặp khó khăn tài chính nhưng đến nay đã xoay xở được.

“Trước đó những nhà đầu tư ồ ạt bán cắt lỗ đều là những người sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc khó khăn về kinh tế. Đến nay họ đã giải quyết được thì việc họ dừng bán và chờ đợi giá tốt hơn là điều dễ hiểu”, anh Tùng nói.

Cũng theo anh Tùng, thời gian qua, thị trường bất động sản trầm lắng, việc rao bán bị khách ép giá khiến chủ đất khó chịu, thậm chí chủ đất sẽ từ chối bán. Vì vậy, khi thị trường có tín hiệu tốt, xác định có thể tiếp tục gồng gốc lãi, nhà đầu tư sẽ đợi, thay vì cắt lỗ hay bán hòa.

Hiện tượng bán cắt lỗ đã giảm

Theo nhận định của chuyên gia kinh tế, gần đây, thị trường bất động sản đang có nhiều tín hiệu khá tích cực nên một số nhà đầu tư không còn cắt lỗ hoặc giảm giá sâu. Một phần nguyên nhân là do nhà đầu tư có thể tiếp cận được vốn ngân hàng với mức lãi suất ưu đãi. Với nhà đầu tư đang gánh lãi suất cao, họ có thể chuyển đổi sang vay ngân hàng khác với lãi suất thấp hơn. Chính những điều này đã giúp giảm áp lực đáng kể cho nhà đầu tư. Đây cũng là lý do mà chủ nhà đất có thể xoay xở với khoản nợ thêm nữa. Đồng thời, thị trường bất động sản cũng đang có dấu hiệu hồi phục, do đó, họ kỳ vọng giá sẽ sớm tăng để thoát hàng.

Báo cáo từ DKRA Group cho thấy, trong tháng 11/2203, làn sóng bán cắt lỗ đất nền, nhà riêng lẻ đã hạ nhiệt phần nào, tình trạng giảm giá sâu từ 30 - 35% không còn phổ biến. Giá sơ cấp đất nền, nhà liền thổ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận ghi nhận mức giảm trung bình từ 3 - 10% so với cùng kỳ 2022, và chỉ giảm ở nhóm sản phẩm có giá trị cao, chưa hoàn thiện hạ tầng, pháp lý. Riêng thị trường thứ cấp, giá và giao dịch đều duy trì xu hướng đi ngang.



Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, về phân khúc đất nền, lượng tin đăng cắt lỗ đã giảm trong những quý cuối năm, song thị trường vẫn chưa hồi phục về mức độ quan tâm và thanh khoản.

Nhu cầu tìm mua đất nền trong tháng 11 giảm 18% so với tháng 2. Đến quý IV, có 43% nhà môi giới được khảo sát cho biết giao dịch đất nền giảm mạnh (hơn 50%), 31% đánh giá giao dịch đất nền giảm 10 - 50%.

Tuy nhiên, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, trong dài hạn, giá đất có thể tiếp tục tăng lên và giao dịch sẽ trở lại. Do giá bất động sản phụ thuộc vào yếu tố khác như việc triển khai hạ tầng, tăng trưởng kinh tế, thu nhập người dân. Trong khi đó, đất nền là loại hình mà bất kỳ thành viên nào của thị trường cũng có thể đầu tư do sự đa dạng về diện tích, mức giá, khu vực. Với các địa phương có tốc độ phát triển kinh tế, những khu đất ở nơi này vẫn sẽ tăng trưởng bền vững.