Giám đốc Đầu tư VinaCapital chỉ ra một nhóm cổ phiếu đang có định giá rẻ để đầu tư trong nửa cuối năm

Tại buổi hội thảo "Kinh tế phục hồi - Cơ hội nào cho nhà đầu tư" do VinaCapital tổ chức mới đây, ông Đinh Đức Minh – Giám đốc Đầu tư, Nhà điều hành quỹ của VinaCapital cho rằng tỷ giá và lãi suất là hai yếu tố quan trọng quyết định xu hướng thị trường chứng khoán.

Năm 2023, đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán được hỗ trợ bởi xu hướng lãi suất thấp và định giá rẻ. Sang đến năm 2024, dù lãi suất đã tăng nhẹ nhưng kênh tiền gửi chưa thực sự hấp dẫn so với kênh đầu tư chứng khoán. Từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán đã tăng hơn 10% nhờ sự phục hồi của các chỉ số kinh tế và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.

"GDP năm 2024 kỳ vọng tăng trưởng 6,5% với sự phục hồi trong ngành sản xuất và tiêu dùng, lợi nhuận doanh nghiệp cả năm dự báo tăng 21% tiếp tục là hai động lực chính hỗ trợ cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới", chuyên gia VinaCapital nhận định.

Tuy thị trường chứng khoán tăng trong nửa đầu năm nhưng vẫn có nhiều biến động, nguyên nhân chính do biến động tỷ giá. Sự chênh lệch giữa lãi suất USD – VND và việc chỉ số USD DXY tăng mạnh khiến VND đã mất giá 4-5% từ đầu năm. Với mối liên hệ mật thiết, TTCK thường điều chỉnh mạnh khi tỷ giá biến động.

Tuy nhiên, VinaCapital cho rằng áp lực tỷ giá sẽ giảm về cuối năm với kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Bên cạnh đó, hàng loạt chính sách sách hỗ trợ của Nhà nước như giảm lãi suất, tháo gỡ khó khăn cho thị tường bất động sản, giảm thuế,…vẫn là động lực hỗ trợ cho nền kinh tế và doanh nghiệp trong hai năm qua và thời gian tới.

Về yếu tố định giá, dù đã tăng lên so với thời điểm năm 2023, nhưng ông Minh cho rằng định giá chưa đắt và ở mức hợp lý cho việc đầu tư dài hạn. Lãi suất đã tăng nhẹ và có thể tăng lên trong thời gian tới, nhưng so sánh tương quan giữa lãi suất và chứng khoán, chuyên gia Vinacapital nhận thấy kênh chứng khoán vẫn hấp dẫn so với gửi tiết kiệm. Do đó, lãi suất vẫn đang là yếu tố hỗ trợ cho thị trường.

Nhận định về đà bán ròng kịch liệt của khối ngoại từ đầu năm đến nay, vị chuyên gia cho rằng nguyên nhân do Fed duy trì mức lãi suất cao và dòng tiền có xu hướng chảy vào Mỹ để hưởng lãi suất cao và ít rủi ro hơn. Ngoài ra, xu hướng đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn cũng thu hút dòng tiền vào những thị trường như Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc.

VinaCapital nhìn nhận có một số yếu tố giúp chứng khoán Việt Nam có thể thu hút dòng vốn ngoại trong thời gian tới, (1) Kinh tế Việt Nam đang phục hồi nhanh hơn kỳ vọng (2) Kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất và (3) Tiến trình nâng hạng sẽ sớm đạt được như mục tiêu của Chính phủ đề ra.

Bàn về diễn biến cổ phiếu ngân hàng, chuyên gia cho rằng nhóm này tăng tốt trong quý 1 nhưng lại suy giảm trong quý 2 do đầu năm thị trường kỳ vọng ngân hàng qua giai đoạn khó khăn nhất, song thực chất chất lượng tài sản chưa phục hồi hoàn toàn.

Tuy nhiên, với số liệu kinh tế đang cho thấy rõ sự hồi phục, ông Minh kỳ vọng tình hình kinh doanh của ngành ngân hàng sẽ có sự cải thiện rõ rệt trong các quý tới. Theo đó, các quỹ của VinaCapital sẽ tiếp tục giữ tỷ trọng tương đối lớn trong ngành ngân hàng.

Ngoài ra, chuyên gia VinaCapital cho biết định giá ngân hàng so với mặt bằng chung thị trường và so với quá khứ đều ở mức khá hấp dẫn và rẻ để đầu tư dài hạn cho tầm nhìn cuối năm nay và đầu năm 2025.