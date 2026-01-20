Giám đốc Đầu tư VinaCapital hé lộ hai nhóm cổ phiếu từng bị “bỏ quên” năm 2025 sẽ có "đất diễn" trong năm nay

Chia sẻ tại chương trình “Nhận diện cơ hội tăng trưởng dài hạn” do VinaCapital tổ chức, các chuyên gia VinaCapital kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường tăng trưởng trên 18% trong năm 2026, phản ánh sự cải thiện rõ rệt của cầu nội địa và biên lợi nhuận. Xu hướng tăng giá có thể lan tỏa rộng hơn sang nhiều nhóm ngành, thay vì chỉ tập trung vào một số cổ phiếu dẫn dắt như năm 2025.

Trong bối cảnh đó, ông Thái Quang Trung, CFA – Giám đốc Đầu tư, VinaCapital cho rằng dòng tiền trong năm 2026 nhiều khả năng sẽ tìm đến những nhóm ngành mà đội ngũ VinaCapital có góc nhìn khác biệt so với phần lớn thị trường.

Trước hết là nhóm hàng tiêu dùng . Đây là ngành có tỷ trọng lớn, nhưng hiện chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ các tổ chức đầu tư do sức mua vẫn còn yếu. Thực tế cho thấy trong năm 2025, thị trường tập trung nhiều hơn vào bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng – những nhóm ngành hưởng lợi sớm từ làn sóng đầu tư công. Trong khi đó, ở nhóm tiêu dùng và bán lẻ, ngoài cổ phiếu Thế Giới Di Động (MWG), phần lớn các mã còn lại có hiệu suất kém hơn mặt bằng chung của thị trường.

Tuy nhiên, theo ông Trung, tăng trưởng từ các ngành lớn như bất động sản và tài chính sớm muộn cũng sẽ lan tỏa sang các lĩnh vực khác. Quá trình lan tỏa này có thể đi từ xây dựng dân dụng, vật liệu xây dựng và dần dần đến tiêu dùng trong năm 2026. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tiêu dùng còn dư địa tăng thị phần khi kênh bán lẻ truyền thống thu hẹp và nhường chỗ cho kênh hiện đại.

Ngoài ra, nhóm sản phẩm điện tử và điện máy cũng được đánh giá có thể bước vào chu kỳ thuận lợi trong năm 2026, khi nhu cầu thay thế tăng lên trong bối cảnh nguồn cung xuất hiện nhiều sản phẩm hấp dẫn hơn, chẳng hạn như laptop tích hợp AI. Đây là những yếu tố mà theo ông Trung, thị trường hiện vẫn chưa thực sự mặn mà với nhóm cổ phiếu tiêu dùng.

Nhóm ngành tiếp theo là bảo hiểm , đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ. Đây là lĩnh vực chưa được nhiều nhà đầu tư chú ý, nhưng theo kinh nghiệm của VinaCapital, bảo hiểm nhân thọ thường được hưởng lợi kép trong môi trường tăng trưởng kinh tế tích cực và mặt bằng lãi suất nhích lên. Khi lãi suất trái phiếu Chính phủ tăng nhẹ, nhất là trong bối cảnh nhu cầu đầu tư công lớn, triển vọng của ngành bảo hiểm được đánh giá là tích cực hơn trong năm 2026.

Một số lo ngại về rủi ro thiên tai gia tăng được cho là chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong bức tranh tổng thể của ngành. Ngay cả ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ liên quan đến thiên tai, nếu doanh nghiệp kiểm soát tốt chi phí và thiết kế sản phẩm phù hợp, lợi nhuận có thể không bị ảnh hưởng đáng kể, thậm chí còn có thể mở rộng thị phần so với các đối thủ kém hiệu quả hơn.

Đối với bảo hiểm nhân thọ – mảng chiếm tỷ trọng doanh thu lớn hơn – các doanh nghiệp đang hưởng lợi từ những thay đổi về nhân khẩu học tại Việt Nam, khi tuổi thọ bình quân và thu nhập tăng lên, trong khi tỷ lệ mắc bệnh hiểm nghèo vẫn ở mức không thấp. Nhận thức của người dân về bảo hiểm như một công cụ bảo vệ tài chính ngày càng cải thiện, trong khi tỷ lệ thâm nhập của bảo hiểm nhân thọ vẫn còn thấp.

Theo ông Trung, điều này thể hiện rõ qua việc dòng tiền hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cải thiện mạnh và liên tục. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của ngành này duy trì ở mức hai chữ số, không thua kém ngành ngân hàng. Tuy nhiên, do tỷ trọng của ngành bảo hiểm trên thị trường còn thấp, nhóm cổ phiếu này thường không được nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, chú ý nhiều.

Liên quan đến ngành ngân hàng – một ngành trọng điểm với tỷ trọng lớn trong danh mục – ông Trung cho biết các quỹ của VinaCapital vẫn duy trì tỷ trọng cao, song việc lựa chọn cổ phiếu ngày càng thận trọng hơn. Nguyên nhân là hiệu suất của cổ phiếu ngân hàng được dự báo sẽ phân hóa mạnh hơn, với sự khác biệt rõ rệt giữa các ngân hàng.

Cuối cùng, ông Trung nhấn mạnh hai nhóm ngành từng bị “bỏ quên” trong năm 2025 là doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp xuất khẩu . Trong năm trước, doanh nghiệp nhà nước phải nhường sự chú ý cho khu vực tư nhân, trong khi nhóm xuất khẩu đối mặt với các rào cản thuế quan. Tuy nhiên, theo ông, đang có những tín hiệu cho thấy cả hai khối này sẽ có nhiều dư địa và “đất diễn” hơn trong năm 2026.