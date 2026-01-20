MBS: Rung lắc sẽ sớm xuất hiện, chú ý loạt cổ phiếu "quen mặt" đang thu hút dòng tiền

VN-Index nối dài chuỗi tăng điểm khi khởi đầu tuần mới với mức tăng hơn 17 điểm, tiến sát mốc 1.900 điểm. Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu đầu ngành bất động sản, dầu khí và ngân hàng. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa rõ nét, khi áp lực chốt lời tiếp tục xuất hiện ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) đánh giá sau nhịp tăng mạnh và lan tỏa trên diện rộng, nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận được sẽ còn tiếp diễn khi thanh khoản tăng đột biến và độ rộng thị trường duy trì tích cực.

Trong hai tuần vừa qua, thị trường đã dần giảm sự phụ thuộc vào nhóm Vingroup nhờ quá trình đổi trụ sang các nhóm cổ phiếu dẫn dắt khác như Ngân hàng, Dầu khí, Bảo hiểm, Viettel, Bất động sản khu công nghiệp…﻿

Dù vậy, trong ngắn hạn biên lợi nhuận tại các nhóm cổ phiếu dẫn dắt như Ngân hàng, Dầu khí, Bảo hiểm, Viettel… đã thu hẹp đáng kể. Trong bối cảnh VN-Index tiến vào vùng cản kỹ thuật 1.900 điểm ±30 điểm, các cổ phiếu Ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước đầu ngành có thể tiếp tục chịu áp lực chốt lời.

Thị trường vì vậy có thể xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật, tạo điều kiện để nhà đầu tư cơ cấu danh mục sang nhóm cổ phiếu Midcap hoặc các cổ phiếu chưa tăng trong năm 2025. Trong nhóm Midcap, nhiều cổ phiếu quen thuộc đang thu hút sự chú ý của dòng tiền như BVH, PNJ, PHR, CTR, PTB, PVT, NT2, VTP, DGW, PC1, POW, PVD, CMG…

Dòng tiền đã quay trở lại thị trường ngay trong hai tuần đầu năm 2026, với điểm nhấn là Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. So với hai tháng cuối năm 2025, thanh khoản hai tuần đầu năm 2026 tăng khoảng 60%, tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm cổ phiếu Chứng khoán, đặc biệt khi nhiều mã vẫn đang tích lũy quanh vùng 1.800 điểm.

Trong bối cảnh dòng tiền duy trì ở mức cao và lan tỏa tích cực giữa các nhóm ngành, sau giai đoạn tăng mạnh của nhóm cổ phiếu dẫn dắt, cơ hội đang dần dịch chuyển sang các cổ phiếu chưa tăng trong năm 2025 và nhóm Midcap.

Tuy vậy, MBS khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời dần đối với các cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước đầu ngành khi VN-Index tiến sát vùng cản 1.900 điểm ±30, đồng thời cơ cấu danh mục và theo dõi sát diễn biến của nhóm cổ phiếu Midcap, cũng như các nhóm Chứng khoán, Bất động sản, Xuất khẩu và Cảng biển để tìm kiếm cơ hội phù hợp.

Một rủi ro cần lưu ý là diễn biến lãi suất, khi thời gian gần đây nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động, tập trung ở các kỳ hạn trung và dài. Đáng chú ý, một số ngân hàng đã nâng lãi suất huy động lên mức cao nhất thị trường, vượt mốc 7%/năm.