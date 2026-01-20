Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MBS: Rung lắc sẽ sớm xuất hiện, chú ý loạt cổ phiếu "quen mặt" đang thu hút dòng tiền

20-01-2026 - 00:03 AM | Thị trường chứng khoán

MBS: Rung lắc sẽ sớm xuất hiện, chú ý loạt cổ phiếu "quen mặt" đang thu hút dòng tiền

Trong bối cảnh VN-Index tiến vào vùng cản kỹ thuật 1.900 điểm ±30 điểm, MBS cho rằng các cổ phiếu Ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước đầu ngành có thể tiếp tục chịu áp lực chốt lời.

VN-Index nối dài chuỗi tăng điểm khi khởi đầu tuần mới với mức tăng hơn 17 điểm, tiến sát mốc 1.900 điểm. Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu đầu ngành bất động sản, dầu khí và ngân hàng. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa rõ nét, khi áp lực chốt lời tiếp tục xuất hiện ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) đánh giá sau nhịp tăng mạnh và lan tỏa trên diện rộng, nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận được sẽ còn tiếp diễn khi thanh khoản tăng đột biến và độ rộng thị trường duy trì tích cực.

Trong hai tuần vừa qua, thị trường đã dần giảm sự phụ thuộc vào nhóm Vingroup nhờ quá trình đổi trụ sang các nhóm cổ phiếu dẫn dắt khác như Ngân hàng, Dầu khí, Bảo hiểm, Viettel, Bất động sản khu công nghiệp…﻿

Dù vậy, trong ngắn hạn biên lợi nhuận tại các nhóm cổ phiếu dẫn dắt như Ngân hàng, Dầu khí, Bảo hiểm, Viettel… đã thu hẹp đáng kể. Trong bối cảnh VN-Index tiến vào vùng cản kỹ thuật 1.900 điểm ±30 điểm, các cổ phiếu Ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước đầu ngành có thể tiếp tục chịu áp lực chốt lời.

Thị trường vì vậy có thể xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật, tạo điều kiện để nhà đầu tư cơ cấu danh mục sang nhóm cổ phiếu Midcap hoặc các cổ phiếu chưa tăng trong năm 2025. Trong nhóm Midcap, nhiều cổ phiếu quen thuộc đang thu hút sự chú ý của dòng tiền như BVH, PNJ, PHR, CTR, PTB, PVT, NT2, VTP, DGW, PC1, POW, PVD, CMG…

Dòng tiền đã quay trở lại thị trường ngay trong hai tuần đầu năm 2026, với điểm nhấn là Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. So với hai tháng cuối năm 2025, thanh khoản hai tuần đầu năm 2026 tăng khoảng 60%, tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm cổ phiếu Chứng khoán, đặc biệt khi nhiều mã vẫn đang tích lũy quanh vùng 1.800 điểm.

Trong bối cảnh dòng tiền duy trì ở mức cao và lan tỏa tích cực giữa các nhóm ngành, sau giai đoạn tăng mạnh của nhóm cổ phiếu dẫn dắt, cơ hội đang dần dịch chuyển sang các cổ phiếu chưa tăng trong năm 2025 và nhóm Midcap.

Tuy vậy, MBS khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời dần đối với các cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước đầu ngành khi VN-Index tiến sát vùng cản 1.900 điểm ±30, đồng thời cơ cấu danh mục và theo dõi sát diễn biến của nhóm cổ phiếu Midcap, cũng như các nhóm Chứng khoán, Bất động sản, Xuất khẩu và Cảng biển để tìm kiếm cơ hội phù hợp.

Một rủi ro cần lưu ý là diễn biến lãi suất, khi thời gian gần đây nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động, tập trung ở các kỳ hạn trung và dài. Đáng chú ý, một số ngân hàng đã nâng lãi suất huy động lên mức cao nhất thị trường, vượt mốc 7%/năm.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cổ phiếu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật số liệu CTCK chiều ngày 19/1: Các công ty công bố BCTC “nhỏ giọt”, VPBankS lãi nghìn tỷ, xuất hiện thêm khoản thua lỗ trong quý 4

Cập nhật số liệu CTCK chiều ngày 19/1: Các công ty công bố BCTC “nhỏ giọt”, VPBankS lãi nghìn tỷ, xuất hiện thêm khoản thua lỗ trong quý 4 Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 19-23/1: Tỷ lệ cao nhất 1.200%

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 19-23/1: Tỷ lệ cao nhất 1.200% Nổi bật

Vừa lên kế hoạch IPO, Điện Máy Xanh hoàn tất họp ĐHĐCĐ bất thường

Vừa lên kế hoạch IPO, Điện Máy Xanh hoàn tất họp ĐHĐCĐ bất thường

00:01 , 20/01/2026
Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay với Bamboo Airways của FLC

Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay với Bamboo Airways của FLC

23:34 , 19/01/2026
Một cổ phiếu Bluechips bị tự doanh CTCK bán ròng hàng trăm tỷ trong phiên đầu tuần

Một cổ phiếu Bluechips bị tự doanh CTCK bán ròng hàng trăm tỷ trong phiên đầu tuần

18:07 , 19/01/2026
Chứng khoán ngày 19-1: HDBank xuất hiện giao dịch thoả thuận gần 9.000 tỉ đồng

Chứng khoán ngày 19-1: HDBank xuất hiện giao dịch thoả thuận gần 9.000 tỉ đồng

17:20 , 19/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên