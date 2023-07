Giám đốc Kế toán Techcombank muốn bán phần lớn cổ phiếu TCB nắm giữ

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank – Mã: TCB) vừa có báo cáo về giao dịch cổ phiếu TCB của bà Thái Hà Linh - Người công bố thông tin kiêm Giám đốc Kế toán ngân hàng.

Theo đó, bà Linh đăng kí bán hơn 933.000 cổ phiếu sở hữu nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/7 đến ngày 19/8 theo phương thức khớp lệnh trên sàn và thỏa thuận.

Nếu thành công, “sếp” Techcombank sẽ giảm lượng cổ phiếu TCB sở hữu từ gần 1,119 triệu đơn vị xuống còn hơn 185.000 đơn vị, tương đương 0,0053% vốn điều lệ Techcombank.

Đóng cửa ngày 13/7, thị giá TCB tăng 0,95% lên 31.950 đồng/cp. Ước tính theo mức giá này, bà Linh sẽ thu về khoảng 30 tỷ đồng từ bán cổ phiếu TCB.

Về kết quả kinh doanh của Techcombank, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1/2023 đạt 5.600 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và tăng 18,5% so với quý 4/2022.

Tính đến cuối tháng 3 năm nay, tổng tài sản của Techcombank ở mức 723,5 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2022. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,3% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng 8,1%.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng theo Basel II ở mức 15% vào cuối quý 1 năm 2023, tiếp tục duy trì vị thế đầu ngành và cao hơn gần gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu 8,0% của trụ cột I, Basel II. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức 0,85%, thuộc nhóm thấp nhất trong hệ thống.