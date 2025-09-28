Giám đốc mời cưới con gái ở khách sạn 5 sao, sếp phó nhắc khéo "đừng bỏ phong bì dưới 3 triệu đồng"

Đám cưới của con gái sếp

Theo Toutiao, Lưu San là 1 nhân viên bình thường mới vào công ty chưa đầy nửa năm, tính tình ít nói nhưng làm việc nghiêm túc.

Thời gian trước, khi nghe tin con gái sếp sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng tại một khách sạn 5 sao trong thành phố, nhóm chat công ty lập tức rộn ràng. Không ít đồng nghiệp bàn tán: “Con gái sếp cưới chắc hoành tráng lắm đây”, “Nghe nói mời toàn bộ nhân viên, chắc chắn náo nhiệt rồi”, “Có phải chuẩn bị phong bì không nhỉ?”…

Thấy mọi người bàn tán như vậy, Lưu San cũng thoáng lo lắng. Cô mới vào làm, nếu mừng nhiều thì lại gánh nặng kinh tế, nhưng mừng ít thì sợ bị cho là không biết điều. Vì vậy, cô lặng lẽ hỏi một đàn anh trong công ty, người này mới bảo: “Sếp thoải mái lắm, mấy lần gia đình có việc đều không nhận phong bì. Em cứ đến dự là được, đừng nghĩ nhiều.”

Nghe vậy, Lưu San mới yên tâm, nghĩ bụng được ăn bữa tiệc cưới linh đình cũng hay.

Thế nhưng, chỉ một tuần trước đám cưới, công ty bất ngờ tổ chức cuộc họp toàn thể do phó giám đốc Vương Minh chủ trì. Vừa mở lời, ông đã tuyên bố: “Đám cưới con gái sếp là chuyện vui chung của công ty ta. Để thể hiện tấm lòng, mỗi nhân viên bắt buộc phải mừng 800 tệ (khoảng 3 triệu đồng), nhân viên chính thức, thử việc hay thực tập thì đều như nhau.”

Một số nhân viên thì thầm bức xúc: “Chẳng phải đây là ép buộc hay sao?”, “Tôi thực tập chỉ nhận 2.000 tệ mỗi tháng (khoảng 7,3 triệu đồng), giờ lại bắt đóng 800 tệ à?”, “Bình thường sếp còn nói không hình thức chủ nghĩa, vậy phó giám đốc này đang làm cái gì?”…

Thế nhưng, phó giám đốc vẫn giữ thái độ cứng rắn: “Đây là sắp xếp thống nhất của công ty, ai không nộp đủ thì khỏi đi dự. Quan hệ tình cảm, chúng ta không thể để mất mặt.”

Thậm chí, ông ta còn yêu cầu phòng hành chính lập hẳn một danh sách phong bì, buộc từng người ký xác nhận đã nộp.

Ảnh minh họa

Lời khẳng định của sếp

Không ngờ “danh sách phong bì” này nhanh chóng lọt vào tai tổng giám đốc. Sáng hôm sau, tại cuộc họp toàn công ty, sếp đích thân khẳng định: “Con gái tôi cưới là việc riêng của gia đình. Mời mọi người đến là để cùng vui, cùng ăn một bữa cơm. Ai bắt các bạn mừng tiền là không tôn trọng tôi!”

Ông nói tiếp: “Công ty chúng ta tuyệt đối không cho phép ép nhân viên phải mừng tiền. Kiểu áp đặt, hình thức như thế này đi ngược lại giá trị của chúng ta. Phòng hành chính phải lập tức hủy bỏ danh sách phong bì. Phó giám đốc Vương Minh từ hôm nay chính thức bị miễn nhiệm.”

Thông tin này lan nhanh trên mạng nội bộ và các nhóm chat, nhân viên công ty đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ, cuối cùng cũng có người đứng ra bảo vệ lẽ công bằng.

Trong môi trường công sở, chuyện tình nghĩa có thể chấp nhận, nhưng khi nó biến thành “nhiệm vụ” thì sẽ trở thành gánh nặng. Vị phó giám đốc này vốn định nhân cơ hội lấy lòng cấp trên, nhưng cuối cùng lại tự chuốc rắc rối.

Câu chuyện là lời nhắc nhở rằng, sự công bằng và minh bạch trong quan hệ nơi làm việc vô cùng quan trọng và chỉ có như vậy, nhân viên mới thực sự yên tâm cống hiến cho công ty.

Theo Toutiao