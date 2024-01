Giám đốc Talentvis kể chuyện hoán đổi 'quyền mặc cả' trên thị trường lao động, lừa đảo việc làm gia tăng và bài học từ Singapore

4 tips nhận diện các công việc lừa đảo

- "Too good to be true" (tạm dịch: Quá tốt để thành sự thật) như việc nhẹ, lương hấp dẫn

- Không yêu cầu trình độ

- Làm việc từ xa hoặc làm ở nước ngoài, cung cấp nơi ăn chốn ở

- Chủ yếu post công việc từ các mạng xã hội như Facebook, Telegram…

"Khi gặp các post công việc từ các mạng xã hội, ứng viên nên check profile người tuyển dụng và check chéo thông tin của họ trên mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn. Check các thông tin như thời gian họ làm tuyển dụng lâu chưa? Lịch sử tuyển dụng thế nào?... Nếu các tài khoản là mới lập, hãy cẩn trọng".

"Ngoài ra, để tránh bẫy việc làm, ứng viên nên liên hệ trực tiếp công ty tuyển dụng hoặc ứng tuyển qua các nền tảng tuyển dụng đã có thương hiệu", Giám đốc Talentvis khuyên nhủ.