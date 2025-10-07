Giám đốc Trung tâm thẻ BIDV cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới nhất của tội phạm công nghệ nhắm vào người dùng thẻ

Trong tham luận trình bày tại hội thảo Ngày thẻ Việt Nam 2025 với chủ đề "Một chạm vạn niềm tin - Kiến tạo tương lai thanh toán số" tổ chức sáng ngày 7/10, bà Phan Thị Thanh Nhàn - Giám đốc Trung tâm Thẻ và vận hành, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là công nghệ, mà là cam kết về niềm tin và an toàn.

Điểm lại hành trình phát triển của thẻ ngân hàng tại Việt Nam, bà Phan Thị Thanh Nhàn cho biết, từ chiếc thẻ đầu tiên được phát hành năm 1996, đến nay Việt Nam đã có khoảng 136 triệu thẻ ngân hàng lưu hành. Hành trình này gắn liền với bước tiến của công nghệ - từ thẻ từ, thẻ chip, thẻ contactless, cho đến hình thức số hóa trên điện thoại thông minh. Trong tương lai gần, thẻ có thể "vô hình" hơn nữa, khi việc thanh toán chỉ cần nhận diện khuôn mặt, lòng bàn tay hay giọng nói.

"Từ một công cụ thanh toán, thẻ ngân hàng ngày nay đã trở thành phương tiện định danh và kết nối, là điểm giao thoa giữa hệ sinh thái số - nơi dòng tiền, dữ liệu và tiện ích cùng luân chuyển", đại diện BIDV nói và chỉ ra, trong hệ sinh thái này, có thể nhìn thấy năm nhóm chủ thể quan trọng.

Thứ nhất, Chính phủ và các cơ quan quản lý - những đơn vị kiến tạo khung pháp lý và hạ tầng dữ liệu quốc gia.

Thứ hai, các ngân hàng và tổ chức tài chính - xương sống của hệ thống thanh toán, nơi tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng.

Thứ ba, các tổ chức thẻ, tổ chức chuyển mạch, trung gian thanh toán - đồng hành cùng ngân hàng trong đổi mới công nghệ, mở rộng kết nối trong nước và quốc tế.

Thứ tư, các doanh nghiệp, nhà bán hàng - cầu nối trực tiếp giữa sản phẩm và người tiêu dùng, không ngừng nâng cấp trải nghiệm thanh toán.

Cuối cùng, người tiêu dùng chính là trung tâm của đổi mới, là động lực cho mọi sáng tạo trong hệ sinh thái số.

Với tôn chỉ "lấy khách hàng làm trung tâm", BIDV và các ngân hàng trong hệ thống luôn nỗ lực sáng tạo, mở rộng độ phủ và nâng cao trải nghiệm. Tuy nhiên, đi cùng sự tiện lợi là rủi ro ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Người dùng vừa muốn tiện ích, vừa cần an toàn trong giao dịch và bảo mật thông tin cá nhân - đó chính là lúc vai trò của ngân hàng thể hiện rõ nhất trong việc bảo vệ niềm tin.

Bà Phan Thị Thanh Nhàn - Giám đốc Trung tâm Thẻ và vận hành BIDV

"Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tội phạm công nghệ cũng liên tục thay đổi phương thức, như skimming, phishing, numeric attack, hay gần đây là thủ đoạn "relay NFC" - lợi dụng công nghệ giao tiếp gần để chiếm quyền dữ liệu giao dịch thẻ", bà Nhàn cảnh báo.



Trước thực tế đó, đại diện BIDV khẳng định, nhà băng lựa chọn cách tiếp cận chủ động, "phòng ngừa hơn phản ứng".

Thứ nhất, ngân hàng chủ động đánh giá rủi ro cho từng sản phẩm, áp dụng biện pháp ngăn chặn ngay từ thiết kế, chẳng hạn phát triển thẻ phi vật lý, mã hóa giao dịch trên Apple Pay, Google Pay, triển khai xác thực đa yếu tố 3D Secure để đảm bảo an toàn mà vẫn thuận tiện cho khách hàng.

Thứ hai, tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật và các tiêu chuẩn ngành, như Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Giao dịch điện tử, Thông tư 18, Thông tư 50 của Ngân hàng Nhà nước.

Thứ ba, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và machine learning trong khai thác dữ liệu lớn để giám sát giao dịch theo thời gian thực, phát hiện sớm hành vi bất thường, ngăn chặn gian lận và bảo vệ tài sản khách hàng.

Thứ tư, nâng cao nhận thức của người dùng được xem là yếu tố then chốt, thông qua việc truyền thông, cảnh báo, đồng thời cung cấp các công cụ giúp khách hàng tự giám sát giao dịch qua ứng dụng SmartBanking, chủ động khóa hoặc xác thực khi phát hiện dấu hiệu rủi ro.

Bà Nhàn khẳng định, chỉ khi tất cả các bên - từ Chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp đến người dùng - cùng hành động, "bức tường bảo mật" của hệ sinh thái thanh toán mới thực sự vững vàng.