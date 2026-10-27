Giám đốc Xí nghiệp xây dựng phòng cháy chữa cháy cùng đồng phạm nhận hối lộ 17 tỷ đồng

Từ tố cáo của người dân bóc gỡ đường dây nhập bình PCCC giả

Dự kiến ngày 11/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Đặng Quốc Hoàng (Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ Vietlink); Phùng Hữu Lợi (Giám đốc Công ty Cổ phần Điện và chiếu sáng An Phú); Dong Liang (quốc tịch Trung Quốc, làm việc tại Công ty Vietlink) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Cùng vụ án, các bị cáo Phạm Đức Cảnh (cựu Giám đốc Xí nghiệp xây dựng PCCC Công an TP HCM); Phạm Thị Hương (Giám đốc Công ty Công nghệ PCCC Phương Nam) và Đặng Kim Tựu (Trưởng phòng Kiểm định Công ty PCCC Phương Nam) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Đinh Xuân Các (Giám đốc Công ty Cổ phần TechBoss); Nguyễn Khắc Toàn (Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TechBoss) và Nguyễn Đức Trung (Trưởng phòng đo lường thời gian, tần số, âm thanh và rung động Viện Đo lường Việt Nam) bị xét xử tội “Giả mạo trong công tác”.

Vụ án khởi phát từ ngày 17/9/2025, một người dân ở Hà Nội đến cơ quan công an tố giác việc mua nhiều bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon của hai doanh nghiệp với tổng số tiền gần 64 triệu đồng. Tuy nhiên, khi sử dụng các bình này không dập được đám cháy như hướng dẫn trên vỏ bình và cam kết của bên bán. Người mua đã giao nộp số bình chữa cháy để cơ quan điều tra xác minh.

Kết quả giám định ban đầu xác định các bình chữa cháy được gửi kiểm tra không có thành phần chất chữa cháy như ghi trên bao bì, là hàng giả. Mở rộng điều tra, cơ quan công an khám xét nhà máy, kho hàng tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, TP HCM và Tây Ninh, thu giữ số lượng lớn bình chữa cháy, nguyên liệu cùng máy móc, tem nhãn.

Theo cơ quan giám định, nhiều mẫu bình bột chữa cháy nhãn hiệu Dragon là hàng giả do tổng hàm lượng chất chữa cháy không đạt. Riêng 135.395 bình bột chữa cháy thu giữ trong vụ án được định giá hơn 41,4 tỷ đồng.

Kho hàng chứa bình PCCC giả của các đối tượng. Ảnh CAND.

Nhận hối lộ để kiểm định sai quy định

Theo cáo trạng, năm 2016, Đặng Quốc Hoàng và Nguyễn Thị Kim Ngân (đang bỏ trốn) thành lập và điều hành Công ty Vietlink với ngành nghề kinh doanh là nhập khẩu, sản xuất các loại phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy nhãn hiệu Dragon. Năm 2018, Công ty Vietlink tiến hành nhập khẩu bình chữa cháy thành phẩm từ Trung Quốc về Việt Nam, dán nhãn “Dragon” rồi bán ra thị trường.

Từ năm 2019, Công ty Vietlink nhập khẩu của Công ty Long Thành (Trung Quốc) bột chữa cháy không đảm bảo chất lượng, vỏ bình chữa cháy và các linh kiện sản xuất thiết bị phòng cháy, chữa cháy về sản xuất tại Việt Nam. Công ty Long Thành cử Dong Liang sang làm việc tại Công ty Vietlink để điều phối, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý nhóm công nhân người Trung Quốc.

Viện Kiểm sát xác định, Công ty Vietlink đã sản xuất, bán cho đại lý hơn 1 triệu bình bột chữa cháy, thu lời 344 tỷ đồng.

Ngày 23/12/2024, Đặng Quốc Hoàng chuyển nhượng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty Vietlink sang Công ty An Phú. Từ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh bình chữa cháy tiếp tục được Phùng Hữu Lợi, Đặng Quốc Hoàng và Đồng Lượng thực hiện.

Theo cáo buộc, trong năm 2025, Công ty An Phú đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hơn 226.000 bình bột nhãn hiệu Dragon với tổng doanh thu là 117 tỷ đồng và sản xuất 7.062 bình bột nhãn hiệu 990, đưa ra thị trường tiêu thụ 1.392 bình với tổng doanh thu hơn 561 triệu đồng.

Ở hành vi phạm tội “Nhận hối lộ”, kết quả điều tra cho thấy từ tháng 3/2021 - 7/2022, bị cáo Nguyễn Đức Cảnh nhờ Phạm Thị Hương thành lập Công ty Công nghệ PCCC Phương Nam và thuê Đặng Kim Tựu làm Trưởng phòng Kỹ thuật.

Tháng 6/2023, khi Công ty Vietlink thuê Công ty Phương Nam kiểm định bình chữa cháy, Nguyễn Thị Kim Ngân đã thỏa thuận với Nguyễn Đức Cảnh để Hương và Tựu chỉ đạo các nhân viên Công ty Phương Nam tiếp nhận, lấy mẫu, kiểm định sai quy trình và cấp giấy chứng nhận kiểm định đạt chất lượng đối với các bình bột chữa cháy do Công ty Vietlink sản xuất.

Tổng số tiền Ngân đã đưa hối lộ là hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, cáo trạng kết luận bị cáo Nguyễn Đức Cảnh nhận gần 15 tỷ đồng; Phạm Thị Hương nhận hối lộ 2,2 tỷ; Đặng Kim Tựu nhận 160 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, Công ty TechBoss do Đinh Xuân Các là Giám đốc có chức năng hiệu chuẩn máy móc, thiết bị. Khi Đinh Xuân Các thuê Nguyễn Đức Trung đến hiệu chuẩn tại Công ty Phương Nam, Trung biết các máy móc, thiết bị tại đây không đạt chuẩn để đưa vào sử dụng. Trung vẫn nói với Nguyễn Khắc Toàn là Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TechBoss là đạt chuẩn không cần kiểm tra mà cấp luôn kết quả hiệu chuẩn và cấp cho các máy móc, thiết bị của Công ty Phương Nam đồng thời nhận tiền phí theo quy định.

Từ cuối năm 2022 - 2024, Nguyễn Đức Trung cùng Nguyễn Khắc Toàn và Đinh Xuân Các đã giả mạo cấp khống Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho 302 lượt thiết bị, máy móc của Công ty Phương Nam và nhận phí kiểm định hơn 353 triệu đồng.