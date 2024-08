Giám đốc Xuyên Việt Oil ăn chặn cả ngàn tỉ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Công ty Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Đưa, nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".



Hô biến tiền thuế môi trường thành tài sản riêng

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương; Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương; Hoàng Tuấn Anh, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương; Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương; Đặng Công Khôi, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính; cùng 3 người khác về tội "Nhận hối lộ". Bị can Lê Đức Thọ - cựu Chủ tịch HĐQT VietinBank, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - bị đề nghị truy tố 2 tội "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ".

Theo kết luận điều tra, ngày 22-8-2016, Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu trong thời hạn 5 năm. Sau khi làm thương nhân đầu mối, lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và quản lý, sử dụng quỹ này tại công ty, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã làm trái quy định, chỉ đạo cấp dưới lập khống 81 báo cáo tài chính để đối phó hoạt động thanh tra, giám sát của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương; chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền từ tài khoản của công ty vào tài khoản của mình để dùng vào mục đích cá nhân.

Tháng 5-2023, Xuyên Việt Oil gửi công văn báo cáo số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tính đến ngày 31-5-2023 là 219 tỉ đồng, song tổng số dư thực tế trong 3 tài khoản của quỹ chỉ có hơn 2 triệu đồng. Ngày 11-8-2023, Bộ Công Thương ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh của Xuyên Việt Oil và yêu cầu bà Hạnh có trách nhiệm chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp này vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, bị can Hạnh đã dùng tiền mua bất động sản, cho bạn bè vay, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ… nên không còn khả năng hoàn trả, gây thiệt hại hơn 219 tỉ đồng cho nhà nước.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh và ông Lê Đức Thọ. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Kết luận điều tra cũng thể hiện thuế bảo vệ môi trường không phải tiền từ vốn, tài sản hay lợi nhuận kinh doanh của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các thương nhân chỉ giúp nhà nước thu hộ từ người tiêu dùng và có trách nhiệm quản lý, nộp thay người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước. Từ tháng 10-2021 đến tháng 7-2022, dù đã thu hộ nhà nước 1.244 tỉ đồng thuế bảo vệ môi trường song bị can Hạnh sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng trả lại cho ngân sách.

Cơ quan An ninh điều tra xác định bị can Mai Thị Hồng Hạnh vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỉ đồng.

Hối lộ hơn 1 triệu USD

Để duy trì hoạt động kinh doanh của Xuyên Việt Oil, bị can Hạnh đã thực hiện hành vi gian dối trong việc báo cáo cơ quan nhà nước cho đến đưa hối lộ để chậm nộp thuế, tăng hạn mức vay, xin cấp lại giấy phép kinh doanh… Qua đó, nữ giám đốc Xuyên Việt Oil đã trực tiếp và chỉ đạo thuộc cấp đưa hối lộ cho 8 người với tổng số tiền 1.265.000 USD (tương đương hơn 29 tỉ đồng).

Trong số 8 bị can nhận hối lộ thì có tới 4 người là lãnh đạo tại Bộ Công Thương. Cụ thể, vào năm 2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã gặp bị can Nguyễn Lộc An, để đề nghị xin cấp giấy phép kinh doanh lần đầu và được bỏ qua các thiếu sót. Khi xong việc, Hạnh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Lộc An 4 lần với tổng số tiền là 400 triệu đồng và quà là chiếc đồng hồ Patek Philippe (chiếc đồng hồ này bị can An bán được 23.000 USD).

Đến giữa tháng 6-2021, để xin cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ nhờ bị can Đỗ Thắng Hải giúp đỡ, tạo điều kiện. Bị can Đỗ Thắng Hải đã liên lạc, chỉ đạo bị can Hoàng Anh Tuấn xem xét, tạo điều kiện cấp sớm giấy phép cho Xuyên Việt Oil.



Tiếp đó, bị can Hoàng Anh Tuấn đã bàn bạc với bị can Trần Duy Đông lập đoàn kiểm tra Xuyên Việt Oil. Trong lần kiểm tra này, ông Tuấn tiếp tục phớt lờ các thiếu sót, sai phạm tại Xuyên Việt Oil rồi đề xuất ông Hải ký ban hành giấy phép. Sau những lần "tạo điều kiện", Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ bị can Hoàng Anh Tuấn 145.000 USD; bị can Đông 120.000 USD và cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải 50.000 USD.

Trong vụ án, ông Lê Đức Thọ, - cựu Chủ tịch HĐQT VietinBank cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - bị cáo buộc là người hưởng nhiều lợi ích vật chất nhất từ Xuyên Việt Oil. Cụ thể, trong việc xin cho Xuyên Việt Oil vay vốn ngân hàng và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, từ năm 2019 - 2020, thời điểm này ông Thọ còn giữ chức Chủ tịch HĐQT VietinBank đã 2 lần nhận hối lộ 600.000 USD của bị can Mai Thị Hồng Hạnh.

Đến năm 2021, sau khi được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị can Thọ đã lợi dụng chức vụ để chỉ đạo tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil và được chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil tặng 1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỉ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD (gần 10 tỉ đồng). Tiếp đó, 2 lần khác bị can Hạnh đưa ông Thọ 200.000 USD, mua tặng 1 ô tô Mercedes-Benz S450 Luxury trị giá 6,6 tỉ đồng.

Ngoài các bị can nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn cáo buộc bị can Đặng Công Khôi, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính; Phan Kiến Anh, cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn và Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, đã "làm ngơ" tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil được mua hàng, chậm cưỡng chế tiền nợ thuế. Qua đó, bị can Đặng Công Khôi nhận hối lộ 20.000 USD; Phan Kiến Anh nhận 140.000 USD và Lê Duy Minh nhận 190.000 USD cùng 500 triệu đồng.