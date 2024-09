Nam Long mở rộng dự án Waterpoint, hai con trai của Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang muốn gom cổ phiếu

CTCP Đầu tư Nam Long (mã: NLG, sàn HoSE) vừa thông qua quyết định thành lập hai công ty mới nhằm tiếp nhận chuyển nhượng các khu đất thuộc dự án Khu dân cư Nam Long An Thạnh – Đô thị Vàm Cỏ Đông.



Thứ nhất là Công ty TNHH Lộc An Thạnh, có vốn điều lệ 128 tỷ đồng và thuộc quyền sở hữu của NLG. Thứ hai là Công ty TNHH Phúc An Thạnh, với vốn điều lệ 68 tỷ đồng, do Công ty TNHH Nam Long Commercial Property nắm quyền sở hữu.

Cả hai công ty này đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, và đều đặt trụ sở tại Khu thương mại dịch vụ lô MC5, Đường D1, Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Dự án đô thị Vàm Cỏ Đông, còn được biết đến với tên thương mại là khu đô thị tích hợp Waterpoint, trải dài bên bờ sông Vàm Cỏ Đông với chiều dài 5,8 km.

Phân khu Aquaria thuộc dự án Waterpoint

Khu đô thị này có tổng diện tích lên đến 355 ha, và là một trong những dự án lớn nhất tại khu vực Tây Sài Gòn, đồng thời cũng là dự án trọng điểm của Nam Long.

Trong diễn biến khác, hai con trai của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang là ông Nguyễn Nam và ông Nguyễn Hiệp cùng đăng ký mua mỗi người 1 triệu cổ phiếu NLG với mục đích đầu tư.

Cụ thể, ông Nguyễn Nam đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG với mục đích đầu tư. Thời gian thực hiện giao dịch là 25/9-24/10 theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận.

Người con trai khác của Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang là ông Nguyễn Hiệp cũng đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu với mục đích đầu tư trong ngày 26/9-25/10.

Nếu giao dịch diễn ra thành công, ông Nam sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại NLG từ 0,18% lên mức 0,44% vốn điều lệ, tương đương gần 1,7 triệu cổ phiếu. Còn ông Hiệp cũng sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0,35% lên 0,61%, tương ứng 2,4 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang đang sở hữu 40,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,51% vốn Nam Long.

Về tình hình kinh doanh của Nam Long, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nam Long đạt gần 457 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 95 tỷ đồng, đều giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, Nam Long đặt mục tiêu tham vọng với doanh thu 6.657 tỷ đồng, giảm 61,5% so với cùng kỳ năm trước. Sau nửa đầu năm, công ty mới hoàn thành 7% chỉ tiêu doanh thu và 13,4% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.