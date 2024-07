Nam Long thế chấp 65 triệu cổ phần Công ty Southgate để phát hành 950 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư Nam Long (mã: NLG, sàn HoSE) mới đây đã phê duyệt phương án phát hành 950 tỷ đồng từ 2 lô trái phiếu riêng lẻ.



Hai lô trái phiếu chào bán có tổng khối lượng là 9.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng. Trong đó, 1 lô giá trị 500 tỷ đồng và 1 lô trị giá 450 tỷ đồng.

Trái phiếu do Nam Long phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Dự kiến phát hành trong quý III/2024.

Lãi suất trái phiếu sẽ được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên có lãi suất cố định là 9,78%/năm; các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.

Về phương án đảm bảo phát hành trái phiếu, lô trái phiếu 500 tỷ đồng có tài sản bảo đảm của trái phiếu là gần 34,5 triệu cổ phần CTCP Southgate do Nam Long sở hữu. Giá trị của tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cp.

Còn lô trái phiếu 450 tỷ đồng có tài sản đảm bảo là 31,03 triệu cổ phần CTCP Southgate do Nam Long sở hữu. Giá trị tài sản đảm bảo là 900 tỷ đồng, căn cứ Chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Tuy nhiên, tài sản bảo đảm cho trái phiếu có thể được bổ sung, rút bớt hoặc thay thế trong thời gian lưu hành bằng cổ phần CTCP Nam Long VCD thuộc sở hữu của NLG; phần vốn góp của NLG tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Nam Long để làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Nam Long liên quan đến trái phiếu. Tại thời điểm phát hành, các cổ phần CTCP Southgate thuộc sở hữu của Nam Long được ưu tiên sử dụng.

Về phương án sử dụng nguồn vốn thu được sau phát hành, Nam Long dự kiến dùng toàn bộ 950 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của trái phiếu NLGB2124001 (giá trị phát hành 500 tỷ đồng) và NLGB2124001 (giá trị phát hành 450 tỷ đồng).

Hai lô trái phiếu này cùng được phát hành cùng ngày 06/09/2021, kỳ hạn 36 tháng. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong quý III/2024.

Nguồn: Nam Long

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2024, Nam Long ghi nhận doanh thu giảm gần 74% so với cùng kỳ, đạt gần 252,3 tỷ đồng. Lãi sau thuế gần 160 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với cùng kỳ, tuy vậy vẫn cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 65 tỷ đồng của quý I/2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, NLG đạt doanh thu thuần gần 457 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản và cung cấp dịch vụ lần lượt đạt gần 372 tỷ đồng (chủ yếu đến từ dự án Southgate và Izumi) và 64 tỷ đồng. Lãi ròng của NLG giảm 63% so với cùng kỳ, còn gần 131 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 06/2024, dư nợ trái phiếu của Nam Long còn khoảng 3.600 tỷ đồng.