Giảm mạnh chi phí, dịch vụ hàng không Sasco có lãi 13 tỷ đồng trong quý 1

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (UpCOM: SAS) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu sụt giảm mạnh tuy nhiên lợi nhuận vẫn ở mức tốt.

Cụ thể doanh thu thuần chỉ đạt 108,8 tỷ đồng giảm tới 79% so với cùng kỳ ghi nhận mức sụt giảm ở tất cả các mảng kinh doanh của Sasco, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 53,6 tỷ đồng giảm 81% so với quý 1/2020.

Trong kỳ SAS có 27,7 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 79% so với cùng kỳ, chi phí bán hàng và chi phí QLDN giảm đáng kể so với cùng kỳ trong đó đáng kể nhất là chi phí bán hàng giảm từ 181 tỷ đồng xuống còn 36 tỷ đồng nên kết quả SAS lãi sau thuế 12,7 tỷ đồng giảm 19,6% so với quý 1/2020.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty là kinh doanh hàng miễn thuế; kinh doanh bán lẻ và dịch vụ tại thị trường mục tiêu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, các chuyến bay thương mại quốc tế vẫn chưa được phép khai thác trở lại. Bên cạnh đó vào dịp tết nguyên đán nhu cầu đi lại bằng đường hàng không rất lớn tuy nhiên sự bùng phát dịch bệnh trở lại tại nhiều tỉnh thành đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh trong quý 1 của công ty.

Hiện Sasco đã xin gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến ngày 10/6/2021, các tài liệu liên quan đến kỳ họp này cũng chưa được Sasco công bố.